Netanjahu lehnt Zweistaatenlösung ab Israels Premier brüskiert den Verbündeten Amerika

Der Mann traut sich was. Es gehört schon eine Menge Chuzpe dazu, den wichtigsten Verbündeten wissen zu lassen, dass er sich seine Ratschläge schenken kann. Denn er habe nun mal keine Ahnung.

Benjamin Netanjahu ist dieser Mann, der es besser weiß. Die USA belehrte er jetzt – nicht zum ersten Mal – mit Blick auf eine Zweistaatenlösung: „Israels Ministerpräsident muss imstande sein, auch Nein zu sagen, wenn es nötig ist, selbst zu unseren besten Freunden.“

Das Nein bezog sich auf Amerikas propagierte mögliche Lösung des Nahostkonflikts. Die Regierung unter Präsident Joe Biden wird seit dem Ausbruch des Gazakriegs nicht müde, Israel ein Bekenntnis zur Zweistaatenlösung abzuringen. Nur so könne die Sicherheit des jüdischen Staats auf Dauer gewährleistet werden.

Ein Rückzug aus dem Westjordanland kommt für Netanjahu nicht in Betracht

Doch Netanjahu hält nichts von der Souveränität eines palästinensischen Staates. Er will vielmehr die militärische und damit auch die politische Kontrolle über das besetzte Westjordanland behalten.

Ein Rückzug komme nicht infrage. Denn der bedeute eine permanente Terrorgefahr. Mit anderen Worten: Mit ihm wird es keine Zweistaatenlösung geben. Basta.

Überraschen dürfte das niemanden. Netanjahu war nie ernsthaft an einer einvernehmlichen Übereinkunft mit den Palästinensern interessiert. Im Gegenteil. Er traut ihnen nicht über den Weg. Und das seit Beginn seiner politischen Karriere.

Ein erklärter Gegner von Jitzchak Rabins Friedenspolitik

Der heute 74-Jährige stand an der Spitze der Protestbewegung, die die Friedenspolitik von Jitchak Rabin verdammte. Bei Demonstrationen wurden sogar Puppen des damaligen Ministerpräsidenten verbrannt und auf Plakaten in SS-Uniform gezeigt.

Dennoch mag es verblüffen, dass Netanjahu Präsident Joe Biden so demonstrativ brüskiert. Immerhin sind die USA mit Abstand der wichtigste Partner und gegebenenfalls mächtigste Fürsprecher Israels.

Aber Israels rechtsgerichteter Regierungschef betrachtet es geradezu als Majestätsbeleidigung, wenn jemand ihn kritisiert. Zumal, wenn die Schelte von Biden kommt. Die beiden kennen sich schon lange. Und keiner wird behaupten können, sie würden sich mögen oder schätzen.

Womöglich traut sich Netanjahu den Verbündeten auflaufen zu lassen, weil er eine Hoffnung hegt: Dass Donald Trump nach der Wahl im November ins Weiße Haus zurückkehrt.

Den Republikaner und den Israeli verbindet eine lange Freundschaft. Als Trump Amerikas Präsident war, hat er Netanjahu viele politische Gefallen getan: Hilfsgelder für Palästinenser wurden eingefroren, Israels Souveränität über die Golanhöhen anerkannt und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt.

Es waren goldene Zeiten der Eintracht für Netanjahu, die er sich sicherlich zurückwünscht. In ein paar Monaten könnte es so weit sein. Wer will da schon Rücksicht auf Joe Biden und seine Appelle nehmen?