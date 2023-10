Netanjahu und Opposition finden keine Einigung Verhandlungen über Notstandsregierung in Israel dauern an

In Israel wird seit Samstag über die Bildung einer Notstandsregierung diskutiert, um den Krieg gegen die Hamas zu führen. Eine ähnliche Regierung hatte es bereits 1967 während des Sechs-Tage-Krieges gegeben.

Netanjahu sagte am Samstagabend, er habe den beiden großen politischen Oppositionsparteien „Partei der Nationalen Einheit“ von Benny Gantz und „Jesch Atid“ des Oppositionsführers Yair Lapid angeboten, der Regierung beizutreten.

Seitdem haben die Verhandlungen allerdings kaum Fortschritte gemacht. Beide Oppositionspolitiker erklärten sich zwar prinzipiell dazu bereit, doch Lapid knüpfte seinen Beitritt daran, dass die beiden rechts-extremen Kleinparteien aus der bisherigen Koalition dort nicht vertreten seien.

„Netanjahu weiß, dass es in der extremistischen und dysfunktionalen Zusammensetzung des derzeitigen Sicherheitskabinetts unmöglich ist, einen Krieg zu führen. Der Staat Israel muss von einer professionellen, erfahrenen und verantwortungsvollen politischen Führung geführt werden,“ sagte Lapid.

Lapid hat bereits als Außenminister gedient, Gantz sowohl als Verteidigungsminister als auch als Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Ben Gvir hingegen, einer der beiden prominenten Köpfe der Rechten, wurde wegen seiner extremistischen Einstellungen damals aus der Armee ausgeschlossen.

Gantz schlug als Kompromiss vor, ein kleines „Kriegskabinett“ mit ihm und Lapid als Ministern ohne Portfolio, sowie „relevanten Ministern“ der Netanjahu Regierung zu bilden. Die Befugnisse zur Führung eines Krieges müssten an dieses Kriegskabinett delegiert werden.

Allerdings dürften während der Amtszeit der Notstandsregierung keine Gesetze verabschiedet werden, die nicht mit dem Krieg in Verbindung stehen, so die Forderung von Gantz. Dabei dürfte er auf die höchst umstrittene Agenda zum Umbau der Justiz abheben, die Netanyahu mit Unterstützung der extremistischen Parteien durchsetzten will und gegen die die Oppositionsparteien heftig ankämpfen.

Finanzminister Bezalel Smotrich, der andere prominente Kopf der Rechtsextremen in der Regierung, forderte Netanjahu ebenfalls auf, unverzüglich eine Krisen-Regierung zu bilden — allerdings freilich einschließlich der eigenen Partei.