Netanjahus Familie macht Politik So viel Einfluss haben Ehefrau Sara und Sohn Yair auf Israels Premier

Hochverrat. Unter diesem Vorwurf scheint es Yair Netanjahu nicht zu machen. In der vergangenen Woche stellte der ältere Sohn von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auf der Plattform X (ehemals Twitter) wenig suggestive Fragen. „Was versuchen sie zu verbergen? Wenn es keinen Verrat gegeben hat, warum haben sie dann so viel Angst davor, dass externe und unabhängige Parteien überprüfen, was passiert ist?“