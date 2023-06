Netzwerk aus Ukraine-Sympathisanten Kiew liefert offenbar Drohnen an pro-ukrainische Agenten in Russland

Die Ukraine hat innerhalb Russlands offenbar ein Netzwerk aus Agenten und Sympathisanten aufgebaut, um Sabotageakte auf russische Ziele zu ermöglichen. Nach Informationen des US-amerikanischen Fernsehsenders CNN soll die Ukraine ihre Verbündeten mit Drohnen ukrainischer Herstellung versorgt haben, um Angriffe inszenieren zu können.

Mit US-Geheimdienstinformationen vertraute Personen sagten dem CNN, die pro-ukrainischen Agenten könnten für den Drohnenangriff auf den Kreml Anfang Mai verantwortlich sein.

Ob andere Drohnenangriffe auf Ziele in Moskau und Südrussland der vergangenen Tage ebenfalls in den Reihen dieses Netzwerk durchgeführt worden sein könnten, ist CNN zufolge unklar. Beamte konnten keine gesicherten Auskünfte darüber geben, wie die Ukraine die Drohnen über die russische Grenze bringen konnten. Zwei der Quellen vermuteten, dass sie Schmuggelrouten eingerichtet hat.



Wer genau die Lieferungen kontrolliert, sei ebenfalls ungeklärt. US-Beamte gehen laut CNN-Bericht davon aus, dass Kräfte des ukrainischen Geheimdienstes involviert sind. Auf Anfrage des Senders deutete ein Sprecher des ukrainischen Sicherheitsdienstes an, dass die Explosionen und Drohnenangriffe innerhalb Russlands weitergehen – Details nannte er nicht.



Eine vertraute Person aus US-Kreisen gab gegenüber CNN an, ukrainische Beamten hätten inoffiziell geäußert, dass die Angriffe auf russische Ziele fortgesetzt werden sollen. Dies sei eine gute Ablenkungstaktik, die Russland dazu zwingt, sich um die innere Sicherheit zu kümmern, hieß es weiter.