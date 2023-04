Neue Interkontinentalrakete und Satellit im All Wie gefährlich ist Kims Armee?

Das letzte Mal war es ein runder Geburtstag – und runde Geburtstage verlangen die ganz große Show. Als Nordkoreas Armee vergangenes Jahr seinen 90. Gründungstag feierte, schmiss Kim Jong-un eine gigantische Militärparade in der Hauptstadt Pjöngjang. Die Feierlichkeiten in diesem Jahr dürften wesentlich kleiner ausfallen.

Stattdessen lässt der Diktator Taten sprechen: Das Regime ist dabei, die Kapazitäten der Koreanischen Volksarmee auszubauen und sie zu modernisieren. Kritiker geben zu bedenken, dass das nordkoreanische Militär nur wenig Kampferfahrung hat, die Ausrüstung zum Teil sehr veraltet ist und die neu entwickelten Waffen nicht ausreichend getestet wurden. Trotzdem scheint Kim derzeit Erfolge zu erzielen, die beunruhigen können.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich seit vergangenem Jahr wieder erheblich verschärft. Nordkorea testet trotz Verbots durch UN-Beschlüsse verstärkt wieder atomwaffenfähige Raketen und steht deshalb unter internationalen Sanktionen. Die USA und Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf. Beide Länder sieht Diktator Kim als feindlich an.

Kim will mehr Atomsprengköpfe produzieren

Zu Jahresbeginn kündigte Nordkorea eine drastische Aufstockung des Atomwaffenarsenals an. In einem Bericht über die politischen Prioritäten für das neue Jahr formulierte Machthaber Kim ambitionierte Ziele: Es sei nötig, eine weitere Interkontinentalrakete (ICBM) für „einen schnellen nuklearen Gegenschlag“ zu entwickeln, taktische Atomwaffen in Serie zu produzieren und schnellstmöglich einen Spionagesatelliten ins All zu schicken.

Von Nordkorea durchgeführte Atomtest seit 1984 © Grafik: dpa, Tsp/Bartel | Quelle: Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Ziel Pjöngjangs ist es, über das ganze Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Als taktische Atomwaffen gelten dabei solche, deren Wirkungskreis und Sprengkraft deutlich geringer sind als bei strategischen Atomwaffen wie ICBM, die über einen Kontinent hinaus eingesetzt werden können. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri schätzt, dass Nordkorea mindestens 20 fertige Nuklearsprengköpfe gelagert hat. In diesem Jahr sollen es offenbar mehr werden.

Insbesondere den Nachbarn Südkorea greift Kim immer wieder scharf an: Das Land sei „unser unbestrittener Feind“, wurde Kim im Januar zitiert. Das rufe klar nach „einer exponentiellen Erhöhung des Nukleararsenals des Landes“. Das Verteidigungsministerium in Seoul warnte, jeder Versuch Nordkoreas, Atomwaffen gegen Südkorea einzusetzen, werde zu einem Ende des „Regimes von Kim Jong-un“ führen.

Test von atomwaffenfähiger Interkontinentalrakete

Einer der größten Erfolge des Regimes ist derzeit die Entwicklung einer neuen, atomwaffenfähigen Interkontinentalrakete (ICBM), die theoretisch auch US-Territorium erreichen kann. Das weithin abgeschottete Land sprach vom Test einer neuartigen ICBM des Typs Hwasongpho-18 mit Feststoffantrieb, die eine Reichweite von bis 5.500 Kilometern haben soll.

Dem Land ist die Erprobung von ICBM und anderen ballistischen Raketen durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können – je nach Bauart – mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden.

Nordkoreas Führung arbeite seit vielen Jahren kontinuierlich daran, ihre nukleare Abschreckung zu optimieren, erklärt Frank, der an der Universität Wien forscht und lehrt. Dazu gehöre neben der Entwicklung von Sprengköpfen auch die Entwicklung von Raketen, die weit fliegen, sowie zuverlässig, schnell einsatzbereit, und schwer zu bekämpfen sind. „Mobile Raketen mit Festbrennstoffen und hoher Tragkraft sind aus dieser Sicht besser als kleine Raketen in fixen Silos mit hochgradig ätzendem Flüssigtreibstoff, der erst kurz vor dem Start zugeführt werden kann“, so der Experte und Buchautor.

Spionagesatellit im All

Mitte April hat Nordkorea eigenen Angaben zufolge die Entwicklung seines ersten Erdbeobachtungssatelliten für militärische Zwecke abgeschlossen. Kim habe, so berichteten die Staatsmedien, die Behörde für Luft- und Raumfahrtentwicklung angeordnet, schon bald den Satellitenstart durchzuführen.

Ziel ist demnach Ziel, sich Zugang zur Weltraumaufklärung und „Informationen in Echtzeit über das militärische Szenario und die Aktivitäten der feindseligen Kräfte“ zu verschaffen. Das Land müsse in Zukunft fähig sein, nacheinander mehrere solcher Satelliten auf verschiedene Erdumlaufbahnen auszusetzen, um den „Bedrohungen“ der USA und Südkoreas besser begegnen zu können, sagte Kim. Der Machthaber warf beiden Ländern eine aggressive Haltung gegen Nordkorea vor.

Neue Unterwasserdrohnen

Anfang April testete Nordkorea hat nach eigenen Angaben erneut eine atomwaffenfähige Unterwasser-Angriffsdrohne. Das unbemannte Unterwasser-Fahrzeug „Haeil-2“ habe für die Zukunft der eigenen Streitkräfte ein „überlegenes militärisches Potenzial“, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Samstag. Es könnten damit alle «militärischen Aktionen der Feinde» in Schach gehalten werden. Unter Feinden versteht das weithin isolierte Land die USA und Südkorea.

Der Test fand den Berichten zufolge vier Tage bis zum Freitag statt. Die Drohne habe 1000 Kilometer einer «simulierten Distanz unter Wasser» in mehr als 71 Stunden hinter sich gebracht, bevor der Test-Sprengkopf im Zielgebiet vor der Ostküste detoniert sei. Durch den Testlauf sei die Zuverlässigkeit und Angriffsfähigkeit des strategischen Waffensystems bestätigt worden.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die nordkoreanischen Medien hatten bereits im vergangenen Monate über den Test einer «Haeil»-Drohne berichtet, die mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden könnte. Die Angaben Nordkoreas zu dem Test wurden damals vom südkoreanischen Militär angezweifelt.

Nordkorea ist wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Nach einer beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr hat das Land auch in diesem Jahr trotz Verbots durch UN-Resolutionen wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen und auch Lenkflugkörper getestet. Die USA und Südkorea nahmen seit dem vergangenen Jahr ihre Manöver wieder in vollem Umfang auf.

Training eines „echten Krieges“

Im März kündigte Machthaber Kim an, sein Land mit verstärkten Manövern auf einen möglichen Krieg auf der koreanischen Halbinsel vorzubereiten. Kim habe an der „westlichen Front“ Schießübungen einer Artillerie-Einheit beaufsichtigt, um deren aktuelle Kriegsbereitschaft zu überprüfen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien. Dabei wurden demnach auch Angriffe gegen Flughäfen des Feindes simuliert worden.

Eine Artillerieübung im Oktober 2022 © AFP/KCNA via KNS

Weiter wurde Kim mit den Worten zitiert, die Angriffseinheiten der Artillerie dienten einerseits der Abschreckung, müssten aber auch die Initiative in einem Krieg übernehmen können. Dazu sollten sie ihre „simulierten Übungen für einen echten Krieg“ verstärken.

Geld für Waffen trotz Hungersnot

Warum das Regime viel Geld in Waffen und Raketen steckt, während vor allem die ländliche Bevölkerung leidet, erklärt der Nordkorea-Experte Rüdiger Frank so: „Die Führung sagt offen, dass die Unabhängigkeit des Landes oberste Priorität hat. Das Militär soll diese sicherstellen. Man bemüht gern die Geschichte, um zu argumentieren, dass Wohlstand ohne die Fähigkeit zur Selbstverteidigung nicht lange hält und daher wenig wert ist.“ Gelegentlich werde auch die „Gleichzeitigkeit“ beider Ziele propagiert, in letzter Zeit aber eher selten.

Das Volk steht hinter der Aufrüstung

Während Kim aufrüstet, kann er sich dank seines Propagandaapparats und der tiefgreifenden Ideologisierung der Gesellschaft Unterstützung aus der Bevölkerung sicher sein.

„Das Militär ist eine Institution und Teil des Machtapparates, aber es ist auch ein wichtiger Lebensbereich für Millionen von Männern und Frauen in Nordkorea“, erzählt Experte Frank. „Ich war vor einigen Jahren bei einem dieser Feiertage in Pjöngjang und habe mir die Parade angesehen, ein paar Kilometer von der Tribüne entfernt und damit weit weg vom hochoffiziellen Teil. Die Stimmung war volksfestartig und freundlich. Die Leute rechts und links der Kolonnen haben nicht nur Soldaten zugewinkt, sondern auch ihren Vätern, Brüdern, Partnern und Freunden, die viele Jahre ihres Lebens beim Militär verbringen.“

(Mit dpa)