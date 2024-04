Nicaragua unterliegt vor Internationalem Gerichtshof Deutschlands Israel-Hilfe bleibt erlaubt

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat am Dienstag mehrere Anträge Nicaraguas abgewiesen. Per Eilverfahren wollte das zentralamerikanische Land unter anderem einen Stopp der Waffenlieferungen Deutschlands an Israel erreichen − ohne Erfolg.

Nicaragua wirft Deutschland Beihilfe zum Völkermord an den Palästinensern vor. Dies erfolge durch die politische, finanzielle und militärische Unterstützung Israels. Deutschland kommt der Klage zufolge außerdem nicht seiner Verpflichtung nach, alles zu tun, um die Begehung von Völkermord zu verhindern.

Matthias Goldmann sieht das anders. „Der Gerichtshof hat in dem Eilverfahren keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Deutschland seine Pflichten aus der Genozidkonvention und dem humanitären Völkerrecht in einer Weise verletzt, die ein sofortiges Einschreiten gebietet“, sagt der Professor für Internationales Recht an der EBS-Universität Wiesbaden, dem Tagesspiegel.

Matthias Goldmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Recht an der EBS Universität Wiesbaden.

Der Völkerrechtler Christian Marxsen kommt zu einem ähnlichen Schluss und kritisiert zudem die Klagebegründung des mittelamerikanischen Lands. Der Antrag Nicaraguas sei sowohl auf Ebene der Fakten als auch auf der Ebene der rechtlichen Einordnung schwach, sagt Marxsen von der Humboldt-Universität zu Berlin.

Entscheidung nur mit einer Gegenstimme

Vom Ausgang des Verfahrens ist er deshalb nicht überrascht. „Das war auch in der Anhörung vor dem IGH bereits deutlich geworden, in der Nicaragua einen pauschalen Vorwurf der Beihilfe zum Völkermord erhob, dem seitens der Bundesrepublik sehr nuancierte Tatsachen und rechtliche Einordnungen entgegengehalten wurden.“

Christian Marxsen ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Nicaragua hatte Anfang März eine umfassende Klage gegen Deutschland in Den Haag eingereicht. Die Entscheidung dazu wird voraussichtlich erst in einigen Jahren fallen. Verbunden war die Klage allerdings mit einem Eilantrag, also einem Antrag auf Erlass vorläufiger Maßnahmen, den der IGH mit seiner Entscheidung am Dienstag aber vollständig abwies.

Der Internationale Gerichtshof lehnte den Eilantrag mit einer Mehrheit von 15:1 Stimmen ab. Nur der von Nicaragua benannte Richter stimmte dagegen. „Aus völkerrechtlicher Sicht ist es ein positives Signal, dass das Gericht eine so große Einigkeit demonstriert hat“, sagt der Völkerrechtler Christian Marxsen.

Völkermord − was ist das eigentlich? Der Begriff wird in Artikel II der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ von 1948 definiert. Von Völkermord (auch „Genozid“) spricht man, wenn eine der folgenden Handlungen vorliegt: Tötung von Mitgliedern einer Gruppe;

Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden;

vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;

Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;

gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe und diese Handlung in der Absicht begangen wird, die nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören.

Neben dem sofortigen Stopp der Waffenlieferungen hatte Nicaragua zudem gefordert, dass Deutschland die Zahlungen an das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) wieder aufnehmen soll. Nach dem 7. Oktober waren Vorwürfe laut geworden, Mitarbeiter der UN-Organisation seien an dem Überfall der Hamas auf Israel beteiligt gewesen.

Antrag Deutschlands wird ebenfalls abgelehnt

Als Reaktion hatte Deutschland gemeinsam mit anderen Geberstaaten wie den USA die Zahlungen ausgesetzt. Eine unabhängige Kommission kam vergangene Woche aber zu dem Ergebnis, dass Israel für einen Teil seiner schweren Vorwürfe gegen das UN-Hilfswerk und seine Angestellten Beweise schuldig blieb. Deutschland hat sich daraufhin entschlossen, die Zahlungen an UNRWA wieder vollständig aufzunehmen.

Eine Niederlage gab es für Berlin am Dienstag dennoch: Das Gericht folgte dem deutschen Antrag, das Verfahren ganz einzustellen, nicht. Dass der Gerichtshof den Fall nicht gänzlich zu den Akten lege, sei vielleicht der entscheidende Aspekt der Entscheidung, findet Matthias Goldmann.

Dafür hätte das Gericht seine „offensichtliche Unzuständigkeit“ feststellen müssen, erklärt Goldmann. Deutschland hatte argumentiert, dass Nicaragua nicht klagen könnte, ohne auch Israel vor Gericht zu ziehen. Goldmann glaubt, dass die Richter in Den Haag sich damit „wichtige Türen offen“ hielten, um auch künftig in Fällen, die von unbeteiligte Staaten initiiert werden, eine friedensstiftende Rolle zu spielen.