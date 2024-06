Nordkoreas Diktator Kim provoziert an der Grenze „Gerade wurde Südkorea zum Hauptfeind erklärt“

Das Gras an der Grenze war zu hoch und Nordkoreas Armee trug keine GPS-Geräte bei sich. Ein Missverständnis, nur keine Aufregung! So lässt sich kurz die südkoreanische Reaktion auf den Grenzübertritt von etwa einem Dutzend nordkoreanischer Soldaten vor wenigen Tagen zusammenfassen. Warnschüsse fielen trotzdem und manch ein Beobachter zweifelte schon da an der Geschichte über wild gewachsene Gräser an einer der am strengsten bewachten Grenzen der Welt.