Nur teilweise von Politik überzeugt Bidens Wähler wollen vor allem Trump verhindern

Bei den Präsidentschaftswahlen 2024 wollen die Anhänger von Amtsinhaber Joe Biden einer Umfrage zufolge vor allem eine Rückkehr von Ex-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus verhindern. Bidens Befürworter gaben in einer am Mittwoch veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage häufiger als die von Trump an, dass sie ihre Stimme abgeben würden, um zu verhindern, dass der andere Kandidat gewinnt - ein möglicher Hinweis auf die geringe Begeisterung für Biden und die tiefe Verachtung vieler Demokraten für Trump.

Rund 50 Prozent der Biden-Anhänger erklärten, sie würden „gegen Donald Trump und seine Politik stimmen“, während 38 Prozent „Joe Biden und seine Politik unterstützen“. Zwölf Prozent der Biden-Anhänger waren sich nicht sicher, welches Motiv ihre Wahlentscheidung besser erklären würde.

Der Umfrage zufolge läge der Republikaner Trump mit 51 zu 49 Prozent vor dem Demokraten Biden, wenn die beiden für ihre Parteien ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gehen würden. Trump gilt als Spitzenkandidat der Republikaner, um Biden 2024 herauszufordern. Keiner der beiden wurde bislang offiziell von seiner Partei nominiert. (Reuters)