Odessa trotzt dem Krieg „Wir wollen feiern, dass es uns noch gibt“

Die Auswahl im Strandclub ist groß: Trotz wolkenlosem Himmel und 30 Grad Lufttemperatur sind am Nachmittag viele Liegen frei. Eigentlich müsste zu dieser Jahreszeit an dem Sandstrand im Norden von Odessa Hochbetrieb sein. Es sind Schulferien in der Ukraine. Spätestens Mitte Juni läuft die Hochsaison am Schwarzen Meer an.