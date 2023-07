Österreich als „nützlicher Idiot Putins“? Die kuriose Rolle eines kleinen Landes in einem großen Konflikt

„Lieber Wladimir Wladimirowitsch“, so beginnt der Brief des österreichischen Investors Siegfried „Sigi“ Wolf, den er an den russischen Präsidenten Wladimir Putin richtet. Wolf will ihm darin sein Vorhaben, die brach liegende russische Autoindustrie zu retten, schildern - mitten im Angriffskrieg auf die Ukraine, wie der Spiegel herausfand.