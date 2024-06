Österreichische Philosophin Lisz Hirn über ihre Heimat „Wenn ich in einer Demokratie Helden brauche, habe ich ein Problem“

Frau Hirn, Sie beschäftigen sich als Philosophin seit Jahren mit österreichischer Politik. Ihr Essay „Macht Politik böse?“ endet mit den Worten ihres Kollegen Joseph de Maistre …

… „Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.“

In Österreich wird im Herbst der Nationalrat gewählt. Die in Teilen rechtsextreme FPÖ steht aktuell bei 30 Prozent, die Grünen liegen etwa gleichauf mit der Bierpartei. Was sagt uns das über die Österreicher?

Dass die FPÖ es schafft, sehr viel von der Frustration und der Unsicherheit in der Bevölkerung einzusammeln und gegen die anderen Parteien zu mobilisieren.

Zur Person Lisz Hirn, 40, ist Philosophin. Sie studierte in Graz, Paris, Wien und Kathmandu. Heute arbeitet Hirn als Publizistin, sowie als Dozentin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, unter anderem am Lehrgang „Philosophische Praxis“ der Universität Wien. Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen unter anderem im interkulturellen Dialog, in der philosophischen Anthropologie, sowie in der politischen Philosophie. Hirn lebt in Wien; sie ist Mutter einer Tochter.

Was frustriert denn 30 Prozent der Österreicher so?

Das ist ähnlich wie bei Ihnen in Deutschland. Ein großer Faktor sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die FPÖ kann das wunderbar verknüpfen mit ihrer Geschichte von der Migration als Auslöser allen Übels, mit einer vermeintlichen Unkontrolliertheit der Migration und Konkurrenzkämpfen um Arbeitsplätze in Österreich. Vor allem auf dem Land hat die FPÖ mit ihrer Saga vom „Bevölkerungsaustausch“ große Zugewinne gemacht bei den Menschen, die sich schon länger abgehängt fühlen. In Wien sind die Sozialdemokraten immer noch eine ganz starke Kraft.

Dabei hat die FPÖ mit einer Reihe von Skandalen zu kämpfen.

Ja, zum Beispiel jüngst mit der Korruptionsaffäre um einen Geheimdienstmitarbeiter namens Egisto Ott. Er soll für Russland spioniert haben und gegen Geld Geheimnisse an einen FPÖ-Politiker übermittelt haben. Viele haben damit gerechnet, dass diese Affäre die FPÖ schwächen würde. Aber das schlägt sich im Moment nicht durch. Die Partei ist noch immer stabil bei 30 Prozent. Es scheint, dass die Leute diese Russlandverbindung nicht wirklich interessiert.

Im Juli 2023 wählte der „Economist“ Österreich auf Platz zwei einer Liste mit dem Titel „Putins nützliche Idioten“.

Ja, er erwähnte die österreichische Regierung gleich nach Viktor Orbán. Sie unterstütze Putin zwar weniger offensichtlicher als die ungarische, doch profitiere genauso stark davon.

Wladimir Putin war Gast auf der Hochzeit von Österreichs ehemaliger Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Mittlerweile leitet sie einen staatsnahen russischen Thinktank in St. Petersburg. © Reuters/Roland Schlager

Österreich bezog im März 2024 – mehr als zwei Jahre nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine – noch immer 93 Prozent seines Gases aus Russland. Die Verträge mit Gazprom laufen bis 2040. Warum eigentlich?

Die offizielle Erklärung ist, dass es sich um Verträge handelt, aus denen man nicht aussteigen kann.

In Deutschland war die Situation ähnlich und trotzdem kauft man heute kein Gas mehr aus Russland.

Ja, aber Deutschland hat unter anderem auch geografische Vorteile. Es hat Hafenzugänge und mehr alternative Energiequellen. Atomkraft hat in Österreich schon aus Tradition einen schlechten Ruf. Zusätzlich ist Österreich das Tor Mitteleuropas zum Balkan zu seinem Vor- und Nachteil. Dass der Balkan historisch und kulturell bedingt mehr oder minder intensive Verbindungen zu Russland hat, ist bekannt.

„Macht Politik böse?“ erschien bei Leykam. © Leykam

In den vergangenen Jahren ist Österreich beim Ranking der Pressefreiheit eingebrochen. 2022 lag das Land in der Liste von „Reporter ohne Grenzen“ auf Platz 17. 2024 erreichte es nur Platz 32 – hinter Jamaika, Costa Rica und der Republik Moldau. Was ist da los?

Hauptauslöser dürfte die „Inseratenaffäre“ um Ex-Kanzler Sebastian Kurz sein. Er und neun weitere Personen aus seinem Vertrautenkreis stehen unter Verdacht, wohlmeinende Berichterstattung und geschönte Umfragen für die Österreichische Volkspartei (ÖVP) erkauft zu haben – mit Steuergeld. Es wurde publik, wie Politiker in die Medien reinspielen und sie bezahlen. Dadurch hat das Vertrauen in die Presse stark abgenommen.

Wieso sind Presse und Politik in Österreich so miteinander verstrickt?

Im Vergleich zu Deutschland haben wir eine kleine Medienlandschaft. Es ist hierzulande wahnsinnig schwer, nicht per Du zu sein. Man hat immer dieselben Leute vor sich, Veranstaltungen finden immer in einem kleineren Rahmen statt als beispielsweise in Deutschland. Das führt halt auch zu dieser Verhaberung, um es Wienerisch zu formulieren. Außerdem gibt es bei uns die Presseförderung.

Der Staat unterstützt dadurch Tages- und Wochenzeitungen finanziell, um die Pressevielfalt gewährleisten. Klingt gut, könnte man meinen.

Ja, aber es bringt Redaktionen in Zugzwang: Welche Stories bringen wir? Mit wem gehen wir Kooperationen ein? Sind wir eher ein ÖVP-Blatt oder grün? In den Redaktionen herrscht massiver Druck. Sie sind in einer finanziellen Schieflage und oft auf staatliche Anzeigen angewiesen, die von der Politik vergeben werden

Wenn wir vergessen, warum wir in einer Demokratie leben wollten, leben wir irgendwann in einer Autokratie. Lisz Hirn

In Deutschland hat man manchmal den Eindruck, man hört überhaupt nur von Österreich, wenn mal wieder ein Skandal aufgeflogen ist.

Leider könnte der Eindruck entstehen. Und genau diese Skandale führen in der Bevölkerung zu großer Frustration. Kein Wunder, dass in Österreich die Sehnsucht nach einem frischen Gesicht in der Politik groß ist, nach jemandem, der weniger korrumpierbar ist – und diese Hoffnung wird dann in einen Sebastian Kurz oder Heinz-Christian Strache reinprojiziert, die als „Heilsgestalten“ auftreten.

Heinz-Christian Strache war FPÖ-Chef und Vizekanzler von Österreich - bis ihn der „Ibiza-Skandal“ 2019 zum Rücktritt zwang. Mittlerweile hat er eine eigene Partei gegründet, das Team HC Strache. © imago/photonews.at/Georges Schneider

In Ihrem Buch „Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten“ haben Sie sich mit der Rolle von solchen vermeintlichen Heilserscheinungen beschäftigt. Richard David Precht sagte uns kürzlich, dass die Grünen die letzte Partei sei, die noch an Heldentum glaube. Stimmen Sie zu?

Naja, auch die rechten Parteien nutzen gerne den Heldenmythos. Die FPÖ würde ihn sicher noch mehr ausschlachten, wenn sich ihr Kanzlerkandidat Herbert Kickl besser dazu eignen würde. Sein Vorgänger Heinz-Christian Strache konnte das über Jahre gut verwerten

Warum ist die Figur des Helden für viele so verführerisch?

Der Held hat etwas unglaublich Entlastendes. Wenn ich jemanden habe, der für mich für etwas kämpft, jemand dem ich ein größeres Charisma, größere Fähigkeiten zuschreibe als mir selbst, dann kann ich mich zurücklehnen und sagen: „Der macht das schon.“ Dabei ist es ein wesentlicher Aspekt einer Demokratie, dass ihre Bürgerinnen und Bürger Verantwortung tragen. Wenn ich in einer Demokratie Helden brauche, habe ich eigentlich ein Problem.

Die Wahlbeteiligung an sich ist besorgniserregend, im Allgemeinen viel zu niedrig. Lisz Hirn

Was ist die Alternative?

Vorbild-Politiker. Sie verkörpern kein „Ich kann alles“ oder „Ich streite für euch bis zum Ende“, sondern ein „Ich tue das Notwendige, und ihr könnt es auch“. Das ist dann keine Entlastung wie beim Helden, sondern ein In-Verantwortung-nehmen. Politiker zerstören den demokratischen Diskurs, wenn sie so tun, als könnten sie den Menschen diese Verantwortung abnehmen. Demokratie funktioniert nur, wenn wir sagen: „Wir müssen das jetzt tun, aber wir können uns das gemeinsam erarbeiten“. Leider lässt sich der Heldentypus viel besser verkaufen als Vorbilder – auch in den sozialen Medien.

Dafür braucht es aber das geeignete Personal. Viele wollen sich den Stress nicht antun oder können in der Wirtschaft mehr verdienen. Wie kann man den Beruf des Politikers wieder attraktiv machen?

Die Idee der österreichischen Grünen, einen engagierten, jungen Menschen in die Politik zu holen, war eine gute Strategie. Deshalb schmerzt mich der Fall Lena Schilling auch so. Was im EU-Wahlkampf passiert ist, ist die ultimative Abschreckung, gerade für Frauen.

Können Sie den Fall kurz umreißen?

Lena Schilling ist eine Umweltaktivistin, die die Grünen zu ihrer EU-Spitzenkandidatin gemacht haben. Der Ausgangspunkt des Skandals war, dass die Tageszeitung „Der Standard“ eine Unterlassungserklärung gegen Schilling öffentlich machte. Sie soll falsche Gerüchte über ein damals mit ihr befreundetes Ehepaar verbreitet haben: Nämlich dass der Mann die Frau verprügelt hat und sie nach dem Übergriff eine Fehlgeburt erlitten habe. Außerdem geht es in der Debatte um noch weitere, offenbar von Lena Schilling erfundene Geschichten, darunter Affären und Belästigungsvorwürfe. Ihre Glaubwürdigkeit ist mittlerweile stark angegriffen ist.

Lena Schilling bei einer TV-Diskussionsrunde. © AFP/ALEX HALADA

Das war aber nur die halbe Geschichte.

Ja. Darüber hinaus sind private SMS-Konversationen öffentlich geworden, in denen Lena Schilling andeutet, sie habe noch „niemanden so sehr gehasst, wie die Grünen“ und dass sie damit liebäugle, nach der Wahl dem Linksbündnis im EU-Parlament beizutreten. Da kann man natürlich sagen: lustige Geschichte. Aber es schadet auch dem Diskurs.

Inwiefern? Ist es nicht gut, zu wissen, mit dem man es zu tun hat?

Ja, aber das waren private SMS-Nachrichten. Im Fall Schilling gibt es eine Vermischung, die ich sehr unglücklich finde. Einerseits liegt eine juristisch relevante Unterlassungserklärung auf dem Tisch. Die stellt sehr wohl Schillings Glaubwürdigkeit in Frage. Andererseits gibt es diese SMS-Protokolle, wo ich sage: Was interessieren mich ihre Scherze mit irgendwelchen Freundinnen? Hat das etwas mit der politischen Diskussion zu tun? Oder geht es da eher um die Vernichtung einer weiblichen jungen Spitzenkandidatin?

Aber sollten wir an Politikerinnen und Politiker, vor allem wenn sie Vorbilder sein sollten, nicht wirklich strengere Maßstäbe anlegen als an andere Bürgerinnen und Bürger?

Definitiv. Wir müssen sie mit anderen Maßstäben messen, weil sie wesentlich mehr Macht haben. Doch insbesondere für die jüngeren Wählerinnen und Wähler war das Ganze eine Katastrophe. Die Kandidatur von Lena Schilling bot nämlich einen Ausweg aus einem Dilemma, vor dem viele Menschen in Österreich stehen: Ich will wählen, aber ich habe keine Ahnung, wen ich ankreuzen soll, weil ich die lang gedienten Kandidaten nicht für glaubwürdig halte.

Karl Nehammer (ÖVP) ist seit 2021 Bundeskanzler von Österreich. Er folgte auf Alexander Schallenberg (ÖVP) und Sebastian Kurz (ÖVP). © AFP/Denis Balibouse

Wenn man sich das Ergebnis der EU-Wahl anschaut, dann wählten die 16- bis 24-Jährigen erstaunlich häufig rechts. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Das müssten wir uns differenzierter ansehen, auch nach Ausbildung, Lebenssituation und Geschlecht. Generell scheinen es die rechten Parteien mit ihren Themen besser zu schaffen, Wähler zu mobilisieren. Aber: die Wahlbeteiligung an sich ist besorgniserregend, im Allgemeinen viel zu niedrig.

Wir schaffen es derzeit nicht zu vermitteln, dass Demokratie etwas ist, woran man sich beteiligen will – nicht muss, sondern will. Und da reden wir jetzt nicht nur von der EU- und der bundespolitischen Ebene, sondern auch von der Bezirks- und Stadtpolitik.

Haben Sie denn einen Vorschlag, wie wir da rauskommen?

Ich halte es für wesentlich, Menschen in politische Kontexte zu bringen, zumindest auf der lokalen Ebene, und ihnen zu zeigen, wie die politische Arbeit dort funktioniert. Das bedeutet zum Beispiel, dass man in Stadtratssitzungen dabei ist, dort etwas einbringt, einen Antrag schreibt. Wer das einmal erlebt hat, weiß, wie lange es dauern kann, um Kleinigkeiten auszuhandeln. Vielleicht ist man bei größeren Dingen dann nachsichtiger, weil man gelernt hat: Es braucht Zeit, einen Konsens auszuhandeln. Aber was am Ende rauskommt, wird von einer Mehrheit getragen.

Wie kann das gelingen?

Es gab in Wien schon Versuche mit Jugendparlamenten auf Bezirksebene. Das fand ich super. Das Problem ist: Sowas ist wahnsinnig ressourcen- und zeitaufwändig. Aber wir werden nicht darum herumkommen, wenn wir unsere Demokratie stärken wollen. Es reicht nicht, zu wissen, wie viele Abgeordnete im Parlament sitzen. Wir müssen einen Diskurs schaffen, in dem alle eine Art Verpflichtung spüren, wählen zu gehen und sich zu informieren. Das kann nicht allein die Schule leisten. Das wäre absurd. Aber wenn wir vergessen, warum wir in einer Demokratie leben wollten, leben wir vielleicht irgendwann in einer Autokratie.

Frau Hirn, eins haben wir noch nicht geklärt. Macht Politik nun eigentlich böse, oder nicht?

Nur, wenn man nicht mit den wesentlichen Eigenschaften ausgestattet ist: Verantwortungsgefühl, Augenmaß und Leidenschaft. Max Weber legt den Politikern auch nahe, der politischen Todsünde an sich abzuschwören: Macht nur um der Macht willen zu wollen. Ich glaube, dass Politik böse macht, wenn man mit zu viel Macht ausgestattet wird.

Wenn die Politiker dann auch noch eitel sind, wird es für uns alle ernst: Dann geht es nicht mehr um die Sache und das kollektive Wohl, sondern darum, im Geschäft zu bleiben, Gesicht zu wahren, gut auszuschauen. So glanzvoll und schnell diese Aufsteiger an die Macht kommen, so rasch sind sie auch wieder von der politischen Bildfläche verschwunden. In Österreich hatten wir in der Vergangenheit damit so einige Erfahrung …