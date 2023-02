Palantir beliefert die Ukraine Wer steckt hinter dem umstrittenen Software-Konzern aus den USA?

Soldatinnen und Soldaten, die an der Front mit mobilen Geräten Raketen, Artilleriegeschütze oder bewaffnete Drohnen losschicken, gehören längst zum Kriegsbild in der Ukraine. In Echtzeit sehen sie, wo etwa gerade ein russisches Nachschub-Fahrzeug fährt oder sich ein Trupp verschanzt hat. Wenn sie wollen, können sie es angreifen – per Tablet aus der Ferne.

Möglich macht das die Software „MetaConstellation“, die das US-Unternehmen Palantir Technologies Inc. den ukrainischen Truppen zur Verfügung stellt. Dass die US-Software in der Ukraine als Waffe genutzt wird, ist kein Geheimnis.

Überraschend war eher, dass sich Geschäftsführer Alex Karp kürzlich dazu geäußert hat. Er gibt nur selten Interviews. Nun erklärte er, dass das Programm seines Unternehmens „für den größten Teil der Zielerfassung in der Ukraine verantwortlich“ sei.

Die Kunden: Geheimdienste, Ermittlungsbehörden, Armeen

Die Software liefere nicht nur Informationen über die Bewegungen der russischen Truppen, sie helfe auch bei der Ausrichtung von Panzern und Artillerie, heißt es weiter. Die „Washington Post“ schreibt, dass sie der Grund dafür sei, dass David hier Goliath besiege. Einige Experten und Strategen gehen aber davon aus, dass die Ukraine damit einen Vorsprung bekommen hat und sich so gegen die zahlenmäßig überlegenen russischen Streitkräfte behaupten kann.

Welchen Effekt und Mehrwert das Programm am Schlachtfeld tatsächlich hat, ist noch nicht belegt. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Eine Anfrage des Tagesspiegels beim ukrainischen Digitalministerium blieb bisher unbeantwortet.

Was man weiß: Palantirs Programm stützt sich auf Informationen und Daten, die von kommerziellen Satelliten, Wärmesensoren und Aufklärungsdrohnen kommen. Genauso wie auf herkömmliche optische Bilder. Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) werden die Daten in eine Karte umgewandelt, welche die wahrscheinlichen Standorte der russischen Artillerie, Panzer und Truppen zeigt. Darauf können die Ukrainer dann per Tablet zu- und angreifen.

Palantirs Kerngeschäft ist es also, Daten unterschiedlicher Formate aus verschiedenen Datenbanken zusammenzubringen und diese analysierbar zu machen. Dem Unternehmen werden enge Verbindungen zur US-Regierung nachgesagt.

Es bietet seine Produkte vor allem Geheimdiensten, Ermittlungsbehörden und Armeen an. Der CIA, einem der ersten Kunden, soll es bei der Suche nach Osama bin Laden geholfen haben. Anders als zum Krieg in der Ukraine hat sich Geschäftsführer Karp aber nie zu diesem Fall geäußert.

Gegründet wurde das nach den „sehenden Steinen“ in J. R. R. Tolkiens Fantasy-Epos „Herr der Ringe“ benannte Unternehmen im Jahr 2003. Es sollte ursprünglich Bezahlvorgänge überwachen und Betrug erkennen. Die Idee stammt von dem Palantir-Mitgründer und heutigem Anteilseigner Peter Thiel, der sie nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 weiterdachte.

Ich habe mich in Datenschutz und den Kampf gegen Terror verliebt. Alex Karp, CEO von Palantir

Und damit konnte er auch Karp überzeugen, wie dieser einmal bei einer Veranstaltung erzählte. Thiels Anfangsidee, Daten zu visualisieren, fand er langweilig, darin könne man sich nicht verlieben – aber in das Stoppen von Terroranschlägen. Und ich habe mich in Datenschutz und den Kampf gegen Terror verliebt“, sagte Karp.

Sein Geschäftspartner Thiel, ein Deutsch-Amerikaner, war einst mit seinen Eltern in die USA ausgewandert und gründete 1999 mit anderen, darunter Elon Musk, den Online-Bezahldienst Paypal, investierte in Facebook und saß im Aufsichtsrat, bis er sich vor einem Jahr zurückzog. Der Grund ist angeblich Donald Trump, der nach dem Sturm auf das Kapitol von der Plattform gesperrt wurde.

Thiel, der sich als konservativ-libertär bezeichnete, gefiel, wie Trump Unternehmertum und Nationalismus verknüpfte. 2016 sprach er auf dem Parteitag der Republikaner und spendete mehr als eine Million Dollar an die Trump-Kampagne. Nach Ende von Trumps Präsidentschaft finanziert er weiter dessen Anhänger.

Karp gilt wiederum als politisches Gegengewicht zu Thiel. Er promovierte an der Universität Frankfurt in Philosophie, bezeichnet sich in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC als progressiv und spendete für den Wahlkampf von Joe Biden 50.000 US-Dollar.

Kritik an „Monokultur“ im Silicon Valley

Mit politischen Aussagen hielt er sich bis dato zurück. Lediglich vor einem Jahr kritisierte Karp, der das Palantir-Hauptquartier inzwischen nach Denver, Colorado, verlegen ließ., Silicon-Valley-Firmen – ohne Namen zu nennen –, die sich einer Zusammenarbeit mit Militär und Strafverfolgungsbehörden verweigern oder sie gar erschweren. Dabei sei jede neue Technologie potenziell gefährlich, „inklusive unserer“. Software könne als Waffe eingesetzt werden, sagte Karp. Das zeigt sich auch in der Ukraine.

Bereits kurz nach Kriegsbeginn war Karp nach Kiew gereist, als einer der ersten CEOs überhaupt, wie der ukrainische Digitalminister Mykhailo Fedorow auf Twitter verkündete: „Heute waren ich und Präsident Selenskyj Gastgeber für Alex Karp. Alex ist der erste CEO, der nach dem Ausbruch des Krieges nach Kiew kam. Beeindruckende Unterstützung und Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Investitionen: Einigung auf Büroeröffnung und digitale Unterstützung der Armee.“

Während andere ihre Büros in der Ukraine schlossen und Mitarbeiter abziehen ließen, eröffnete der Palantir-CEO ein neues. Was das Unternehmen antreibt, erklärte ein Sprecher auf Tagesspiegel-Anfrage so: „Bei unserer Arbeit im Sicherheitsbereich sehen wir unsere Aufgabe insbesondere darin, die Verteidigung liberaler Demokratien und ihrer Verbündeten zu stärken und gleichzeitig die freiheitlichen Werte, die sie auszeichnen, zu bewahren.“

Palantir sieht sich als Verteidiger liberaler Demokratien

Zudem sei man davon überzeugt, „dass die Ukraine ihr Territorium zu Recht gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt und dass die durch den aktuellen Konflikt geschaffenen Präzedenzfälle langanhaltende Auswirkungen auf Europa und den Rest der Welt haben werden“.

Dass sich Palantir mit seinem Programm indirekt am Krieg aktiv beteiligt und Software entwickelt, die Ziele aus der Ferne identifizieren und eliminieren kann, führt unweigerlich zu ethischen Fragen. Aus dem Unternehmen heißt es dazu, dass weder sie noch die Software „diese Arbeit“ machen.

Ihr Ziel sei es, „Kunden aus dem Militär- und Verteidigungsbereich in die Lage zu versetzen, sich einen umfassenden Überblick über die Informationen zu verschaffen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über kritische Missionsziele zu treffen“.

Wer aber übernimmt die Verantwortung, die bei militärischen Entscheidungen mit Algorithmen getroffen werden? Man sei sich bewusst, dass einige dieser Entscheidungen schwierig seien, sagte der Sprecher dem Tagesspiegel. „Die ethischen Fragen, die mit unserer Arbeit im Verteidigungsbereich verbunden sind, sind zahlreich und von zentraler Bedeutung für die Art und Weise, wie wir unsere Software in diesem Bereich entwickeln, bauen und einsetzen.“

Algorithmen und Angriffsziele: Wer übernimmt die Verantwortung?

Privacy and Civil Liberties (PCL) Team wird die Gruppe aus Ingenieuren, Juristen und Philosophen genannt, die die Auswirkungen der Technologie stets kritisch beurteilen würden. Es helfe, ihrer ursprünglichen Überzeugung treu zu bleiben, „auch wenn sich die Art der Daten und der Anwendungsbereiche, in denen wir tätig sind, stetig fortentwickeln und auch ethische Fragen mit Hinblick auf den Einsatz moderner Softwarelösungen im militärischen Bereich umfassen“, sagte der Sprecher.

Abseits des Militärischen bot Palantir seine Dienste in Europa auch zu einer anderen Zeit an, in der es kriselte: Als die Pandemie ausbrach, wandte man sich an die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und mehrere EU-Mitgliedstaaten. Das Angebot an die mit der Digitalisierung ohnehin überforderten Länder: Hilfe bei der Verfolgung der Ausbreitung des Virus und Vorhersage bei Engpässen in Krankenhäusern. Und das mehr oder weniger kostenlos, wie der „Spiegel“ berichtete.

Am Beispiel Griechenland zeigte sich, dass es eine Gegenleistung geben haben soll: Griechenlands Regierung soll weitreichenden Zugang zu sensiblen Daten gewährt haben, schreibt das Magazin. Ein Szenario, vor dem die Kritikerinnen und Kritiker von Palantir warnen. Datenschützer haben Bedenken, dass Informationen aus Europa abfließen könnten. Auch in Deutschland.

Suchmaschine für Deutschlands Polizei

Hierzulande verzichtete zwar das Gesundheitsministerium auf Palantirs Angebot zur Pandemiebekämpfung, nicht aber die Polizeibehörden. Seit 2018 ist etwa in Hessen das Palantir-Produkt „Gotham“, benannt nach der Stadt, in der der Superheld Batman gegen das Verbrechen kämpft, unter dem Namen „Hessendata“ im Einsatz.

Mit dem Programm werden alle Daten, die bei der hessischen Polizei gespeichert sind, miteinander verknüpft, Personenprofile mit Verbindungen erstellt. Binnen Sekunden finden sie alles, was sie über einen Menschen wissen wollen.

Wer hat wann mit wem und wo zu tun gehabt, all das kann bei der Lösung von Kriminalfällen helfen. Es könne aber auch ausarten, warnen Menschenrechtsaktivisten und IT-Experten. Unbeteiligte könnten mit reingezogen, Gegenstand der Ermittlungen werden und weitere Abfragen erfolgen. Mittlerweile verhandelt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darüber, ein Urteil steht noch aus.

In Bayern wiederum verzögert sich die Arbeit mit der Datenbank, die dort „Vera“ heißen soll – eine Abkürzung von „verfahrensübergreifendes Recherche- und Analysesystem“. Die bayerische Polizei wolle damit schwere Kriminalität und Terrorismus bekämpfen, heißt es. Letzter Stand: Forscher des Fraunhofer Instituts für Sichere Informationstechnologie wurden damit beauftragt, den Quellcode zu überprüfen.

In der Ukraine wiederum hat man eine andere Sicht auf die Dinge. „Für uns geht es ums Überleben“, sagte ein ukrainische Offizier, den ein Reporter der „Washington Post“ zitierte. Er ließ sich von ihm die Technologie vor Ort demonstrieren. Auf einem Bildschirm wurden etwa die detaillierten digitalen Karten des Schlachtfelds von Bachmut in der Ostukraine angezeigt, inklusive zerklüfteter Gräben. Ein Klick auf die Computermaus zeigt Wärmebilder von russischem und ukrainischem Artilleriefeuer.

Der Soldat hätte nun eine Drohne auswählen können, um die auf dem Bildschirm angezeigten russischen Stellungen anzugreifen. Der Angriff würde anschließend bestätigt, eine Schadensbewertung in das System zurückgespielt, erklärte der Offizier dem Reporter. Letztlich sei es ihr Ziel, „die Zielerfassung zu maximieren“.

