„Panzer und Flugzeuge sind die einzige Lösung“ Militärexperte Masala spricht sich für die Lieferung schwerer Waffen aus

Für einen Frieden zwischen Kiew und Moskau müssen die ukrainischen Streitkräfte „so viel Territorium von den Russen zurückzuerobern wie möglich“, sagte Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Bundeswehruniversität München, im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

„Panzer und Flugzeuge sind die einzige Lösung“, um das zu erreichen, sagte Masala weiter. Dafür müssten einige Nato-Mitgliedstaaten jedoch ihre Position zur Lieferung schwerer Waffen ändern.

Aber auch nach dem Ende des Krieges – wie auch immer dieser zustande kommt – dürften die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht aufhören, erläutert Masala. „Ein neoimperiales Russland wird auch weiterhin Nachbar der Nachkriegsukraine sein.“ Er rechne nicht so bald mit einem „Regime-Change“ in Moskau und der Einführung der Demokratie.

Eine Lösung könnte daher sein, dass die Ukraine „bis auf die Zähne bewaffnet und hochgerüstet wird und außerdem Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien einzelner Nato-Staaten bekommt.“ Eine Aufnahme der Ukraine in das Verteidigungsbündnis hält Masala für unrealistisch. (Tsp)

