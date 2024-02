Parlamentswahl in Belarus „Das Land bewegt sich in Richtung Totalitarismus“

Frau Dryndova, im autoritär regierten Belarus wurde am Sonntag das Parlament neu gewählt – eine Abstimmung in einer Atmosphäre der Angst?

Ja, auf jeden Fall. Wir beobachten eine solche Atmosphäre seit der Präsidentschaftswahl 2020. Generell kann man sagen, dass sich zwischen Staat und Gesellschaft mittlerweile eine Beziehung entwickelt hat, in der der Staat versucht, die totale Kontrolle über das Leben der Menschen zu übernehmen. Das passiert in totalitären Systemen, nicht in autoritären. Das Land bewegt sich in Richtung Totalitarismus.