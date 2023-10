Polens großer demokratischer Moment Eine Wahl für ganz Europa

Wer am Sonntagabend in Warschau war, erlebte einen seltenen Moment der politischen Freude. Junge Wähler standen bis in die frühen Morgenstunden Schlange, um den fremdenfeindlichen nationalistischen Populisten den Garaus zu machen, die ihr Land zurückgeworfen haben. Sie wollten beweisen, dass selbst eine unfaire Wahl gegen alle Widerstände gewonnen werden kann, und sie wollten Polen in eine moderne europäische Zukunft führen.