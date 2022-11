Politische Gefangene, willkürliche Festnahmen, Zensur „Menschenrechte bereiten Ägyptens Präsident al Sisi Kopfschmerzen“

Am Sonntag beginnt die UN-Klimakonferenz in Scharm el Scheich, die Welt schaut auf Ägypten. Ist das gut oder schlecht für die Lage der Menschenrechte im Land?

Sie ist genau das, das was wir jetzt brauchen. Denn so bekommen die Menschenrechte mehr Aufmerksamkeit, Aktivisten können sich besser Gehör verschaffen. Für sie ist es eine einmalige Gelegenheit, die Öffentlichkeit zu erreichen. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Land vergessen, die Welt schaut jetzt vor allem auf den Krieg in der Ukraine. Doch Ägypten wirkt nur auf den ersten Blick wie ein stabiles Land in einer instabilen Region.

Was meinen Sie damit?

Nach acht Jahren unter Präsident Abdel Fattah al Sisi hat sich mittlerweile ein Gefühl der Normalisierung eingestellt, die Unterdrückung scheint Alltag geworden zu sein. Aber wie wir beim Arabischen Frühling 2011 gesehen haben, kann sich die Lage schnell und unvorhersagbar ändern. Oder wie wir hier sagen: Ägypten ist so lange stabil, bis es instabil wird.

Können Sie Beispiele für Menschenrechtsverletzungen des Regimes nennen?

In den vergangenen acht Jahren wurden Zehntausende politische Gefangene ohne Gerichtsverfahren verhaftet und eingesperrt. Die unabhängige Presselandschaft wurde völlig gleichgeschaltet, mittlerweile gibt es nur noch regierungstreue Medien. Über 600 Internetseiten sind blockiert, für politische Aktivitäten gibt es zahlreiche und harte Einschränkungen. Proteste und gewerkschaftliche Aktivitäten sind eigentlich kaum möglich.

In den vergangenen Tagen sollen Demonstranten wieder vermehrt verhaftet worden sein...

Das waren noch nicht einmal Aktivisten, sondern ganz normale Menschen. Die Polizei hält junge Ägypter wahllos an und kontrolliert sie rechtswidrig, sucht nach oppositionellen Inhalten auf den Handys. Alle, bei denen derartige Inhalte gefunden werden, landen im Gefängnis. Für die kommenden Wochen rechnen wir mit noch mehr Durchsuchungen und mehr Verhaftungen.

Sie selbst sind bereits Opfer der Regierung geworden, wurden verurteilt. Ihre Arbeit ist riskant, dennoch sprechen Sie jetzt offen. Warum?

Gerade jetzt, während er Weltklimakonferenz, ist es wichtig, dieses Risiko einzugehen. Aber ja, das alles ist nicht einfach. Seit 2016 gibt es für mich eine Reisesperre, ich darf das Land nicht verlassen, seit sieben Jahren sind meine Konten eingefroren.

Es gibt allein aktuell drei offene Strafverfahren gegen Mitarbeiter meiner Nichtregierungsorganisation. Wir gehen also mit unserer Arbeit alle ein hohes Risiko ein, aber wir hatten die Wahl: weniger Risiko oder diese Chance des Klimagipfels verpassen. Wir wollen die Chance nutzen. Aber wir blicken auch mit etwas Sorge auf die Zeit danach.

Wir hoffen, dass der deutsche Kanzler die Chance nutzt, um intensiver über Menschenrechte und politische Gefangene zu sprechen Hossam Bahgat, ägyptischer Menschenrechtsaktivist

Im Vorfeld des Klimagipfels stellte al Sisi im vergangenen Jahr seine „Nationale Menschenrechtsstrategie“ vor und erklärte 2022 zum „Jahr der Zivilgesellschaft“. Alles leere Phrasen für den Gipfel oder der Start kleiner Veränderungen?

Ich finde, es sind auf jeden Fall positive Signale. Zumindest zeigt es, dass al Sisi für Kritik aus dem Ausland empfänglich ist und zunehmend um das schlechte Außenbild Ägyptens weiß. Allein in den vergangenen sechs Monaten wurden 800 politische Gefangene entlassen.

Das Problem ist aber: Es gibt nach wie vor willkürliche Festnahmen, und die von al Sisi versprochenen Veränderungen sind nirgends gesetzlich verankert, sie können also jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Diese kleinen positive Signale müssen aber von Dauer sein.

Was bedeuten Menschenrechte für Präsident al Sisi?

Sie sind für ihn vor allem eine Unannehmlichkeit. Menschenrechte bereiten al Sisi Kopfschmerzen. Er glaubt, er hätte das Land damals von den Islamisten befreit und dass Ägypten nach der Revolution einen starken Staat brauche. Den Luxus einer Demokratie könnten sich die Leute hier nicht leisten. Er glaubt grundsätzlich einfach nicht an Menschenrechte. Würde er sie respektieren, würde er seine Macht verlieren. Und das weiß er.

Menschenrechte in Ägypten Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Mursi wurde 2013 gestürzt, seitdem regiert Abdel Fatah al Sisi das Land mit eiserner Hand. Seit 2014 ist er Staatschef.

durch Polizei- und Militäreinheiten, die dafür nicht zur Verantwortung gezogenen werden. Opposition, freie Presse und Meinungsfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit sind größtenteils eingeschränkt; immer wieder gibt es Berichte über Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren.

Ägypten führt einem Bericht von Amnesty International zufolge die Liste der Länder mit den meisten Todesurteilen im vergangenen Jahr an, über 350 Menschen wurden demnach zum Tode verurteilt.

Religiöse Minderheiten gelten als wenig geschützt, LGBTQ-Personen werden häufig verfolgt.

Deutschland und Ägypten sind enge Handelspartner. Muss Berlin mehr Druck auf Kairo ausüben?

Kein anderes Land erhält so viele Waffen aus Deutschland wie Ägypten. Außerdem gibt es immer wieder Investitionen großer deutscher Firmen. Ich bin davon überzeugt, dass diese intensiven Handelsbeziehungen auf Respekt und gegenseitigen Garantien bauen sollten.

Die deutsche Regierung spricht viel über wertegeleitete Außenpolitik. Beim Klimagipfel wird Olaf Scholz auch mit al Sisi reden. Wir hoffen, dass der Kanzler diese Chance nutzt, um auch intensiver über Menschenrechte und politische Gefangene zu sprechen.

Besonders am Herzen liegt mir das Schicksal von Alaa Abd El-Fattah, er sitzt seit fast zehn Jahren fast ununterbrochen im Gefängnis, ist seit Monaten im Hungerstreik. Zum Start des Klimagipfels will er dann auch nichts mehr trinken. Darüber muss in bilateralen Gesprächen dringend gesprochen werden.

Der Klimagipfel dauert zwei Wochen – was passiert danach?

Wir Menschenrechtler denken ständig ans „Danach“, fragen uns, ob es dann noch gefährlicher wird. Persönlich hoffe ich, dass die Welt dann nicht einfach wieder wegschaut.

