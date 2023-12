Polizei sucht Strände ab Mehr als 120 Kilo Kokain an australischer Küste aufgetaucht

Nach der Strandung von Paketen mit vermutlich mehr als 120 Kilo Kokain im Südosten Australiens sucht die Polizei Strände nach weiteren Päckchen ab. Zunächst seien 39 mit Seepocken verkrustete, mutmaßlich mit Kokain gefüllte Ein-Kilo-Päckchen am Freitag nahe eines Strandes nördlich von Sydney entdeckt worden, erklärte die Polizei am Mittwoch. Danach wurden 85 weitere Päckchen derselben Größe entlang der 80 Kilometer langen Küste des Bundesstaats New South Wales gesichtet.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, verdächtige Päckchen zu melden. „Kriminalbeamte und spezialisierte Polizeibeamte durchkämmen derzeit Strände und Küsten nach noch ausstehenden Paketen und arbeiten hinter den Kulissen, um sicherzustellen, dass wir die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft stellen“, erklärte Jason Weinstein, Leiter des Kriminalamts des Bundesstaats. (AFP)