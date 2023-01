Populist oder General Wie der tschechische Milliardär Babis die Kriegsangst schürt

Die Ergebnisse der ersten Runde der tschechischen Präsidentenwahl waren vor zwei Wochen gerade verkündet, da ließ der Milliardär Andrej Babis im ganzen Land Plakate aufstellen mit dem Versprechen, Tschechien nicht in den Ukraine-Krieg hineinzuziehen. Er sei Diplomat, kein Militär, versicherte der frühere Regierungschef.

Damit war das Thema für die Stichwahl gesetzt, die an diesem Freitag und Sonnabend stattfindet. Babis hatte in der ersten Runde nur knapp hinter seinem Kontrahenten Petr Pavel gelegen.

Der ist zwar als General pensioniert, aber Militär durch und durch. Er war tschechischer Generalstabschef und bis 2018 als Chef des Militärausschusses in der höchsten Positionen der Nato.

Kampf um das liberale Lager

Der gewiefte Populist Babis versuchte nun, die Wähler des liberalen Lagers davon abzuhalten, ihre Stimme für Pavel abzugeben. Deshalb suggerierten seine Plakate, als Präsident werde der General a. D. die Mobilmachung anordnen und Tschechen in den russischen Krieg gegen die Ukraine schicken.

„Was er (Babis) behauptet, ist einfach Unsinn“, konterte die liberale Zeitung Hospodarske noviny“. Das tschechische Staatsoberhaupt ist zwar formell Oberbefehlshaber der Armee, doch das Präsidentenamt hat in unserem Nachbarland vorrangig zeremonielle Funktionen.

Für die Landesverteidigung ist die Regierung verantwortlich. Und vor einer Mobilmachung muss über Tschechien das Kriegsrecht verhängt werden. Das hat ebenfalls die Regierung vorzuschlagen und das Parlament muss darüber abstimmen. Beides ist fernab jeglicher Realität.

Wird es Babis gelingen, die öffentliche Meinung auf seine Seite zu ziehen? Wahrscheinlich nicht, denn das, was er behauptet, ist einfach Unsinn. Die Zeitung „Hospodarske noviny“

Doch das schert Babis nicht im Geringsten. Er hat damit auch einige Effekte erzielt: Pavel geriet vorübergehend unter Rechtfertigungsdruck und musste immer wieder versichern, dass er kein Kriegstreiber ist. Pavel hatte den Wählern in Aussicht gestellt, er werde für Sicherheit sorgen und dafür, dass Regeln für alle gleichermaßen gelten.

„Ich kann die Tatsache nicht ignorieren, dass die Menschen hier zunehmend Chaos, Unordnung und Unsicherheit empfinden. Dass der Staat irgendwie aufgehört hat zu funktionieren“, schreibt Pavel auf seiner Wahlkampf-Webseite.

Das zielt sowohl auf Babis, der den politischen Kurs Tschechiens als Finanzminister und dann als Regierungschef in den letzten Jahren bestimmte und der immer noch Chef der stärksten Partei ist. Nur durch ein breites Bündnis über die politischen Lager hinweg konnte er von der Macht verdrängt werden.

Tschechische Präsidenten seit 1993 Vaclav Havel 1993 - 2003 Vaclav Klaus 2003 - 2013 Milos Zeman 2013 - 2023

Pavels Satz zielt auch auf den derzeitigen Amtsinhaber Milos Zeman, der mit erratischen Äußerungen immer wieder Sympathien für den Kurs des russischen Präsidenten Wladimir Putin erkennen ließ.

Auch Babis stellte jetzt in einer TV-Debatte die Unterstützung Tschechiens für die Nato-Verbündeten in Frage. Gefragt, ob er tschechische Truppen senden würde, wenn Russland die baltischen Staaten oder Polen angreifen würde, antwortete er: „Natürlich nicht. Ich denke, wir müssen über den Frieden reden.“

Als der Kandidat am nächsten Tag zurückruderte, klang das wenig glaubwürdig. So wird die Abstimmung über ein repräsentatives Amt dieses Mal in Tschechien zu einer Richtungswahl: für oder gegen das westliche Bündnis. Pavel hat sich in seinen Äußerungen klar zur Nato und zur Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine bekannt.

Die in der ersten Runde unterlegenen Kandidaten haben ausnahmslos dazu aufgerufen, Babis nicht zu wählen. Das macht Pavel zum Favoriten für die Stichwahl. So sehen es auch die Umfragen, die den General a. D. bei 57 bis 60 Prozent der Stimmen sehen. Doch die Zeitung „Hospodarske noviny“ warnt: „Aber, wie wir wissen, besteht in der tschechischen Politik nie ein Mangel an Überraschungen.“

