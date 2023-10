„Potenzielle Bedrohung“ US-Kampfflugzeuge schießen türkische Drohne über Syrien ab

US-Kampfflugzeuge haben im Nordosten Syriens eine Drohne des Nato-Verbündeten Türkei abgeschossen. US-Kommandeure hätten die Drohne als „potenzielle Bedrohung“ für die dort stationierten US-Soldaten eingeschätzt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington, Pat Ryder, am Donnerstag vor Journalisten.

Ryders Angaben zufolge war die Drohne weniger als einen halben Kilometer von US-Streitkräften entfernt. F-16-Kampfjets hätten die türkische Drohne schließlich abgeschossen. „Dies ist sicherlich ein bedauerlicher Vorfall“, sagte er.

Ryder zufolge beobachteten die US-Streitkräfte am Donnerstagmorgen mehrere Drohnen, die im Nordosten Syriens für Luftangriffe eingesetzt wurden. Einige von ihnen hätten sich in einer Zone in der Nähe von Hasaka befunden, rund einen Kilometer von den US-Truppen entfernt.

Einige Stunden später sei eine türkische Drohne in die Zone zurückgekehrt und in Richtung der US-Streitkräfte geflogen. Angesichts der Einschätzung als „potenzielle Bedrohung“ sei die Drohne abgeschossen worden.

Keine US-Soldaten verletzt

Ryder betonte, dass man derzeit keine Hinweise darauf habe, dass die Türkei absichtlich auf das US-Militär gezielt habe. Es seien außerdem keine US-Streitkräfte verletzt worden. Das türkische Militär hatte zuvor Medienberichten zufolge eine Luft-Boden-Offensive in Nordsyrien begonnen.

In Syrien sind rund 900 US-Soldaten als Teil einer von Washington angeführten Koalition stationiert. Sie gehen gegen Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem kriegszerstörten Land vor.

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage nach einem Selbstmordanschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara, zu dem sich die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) bekannte. Daraufhin führte die Türkei Angriffe in der Region gegen kurdische Kräfte aus.

US-Außenminister Lloyd Austin habe mit seinem türkischen Kollegen über den Vorfall gesprochen, sagte der Pentagon-Sprecher. „Wir werden niemals das legitime Recht der Türkei infrage stellen, ihr Volk vor Terroristen zu schützen“, betonte er. Man stehe fest an der Seite des Nato-Partners im Kampf gegen die PKK. „Wir sind weiterhin besorgt über die möglichen Auswirkungen einer militärischen Eskalation in dieser Region“, sagte Ryder weiter. (AFP, dpa)