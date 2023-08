Präsidentenwahl in Ecuador : Stichwahl zwischen Linkspolitikerin und Unternehmer zeichnet sich ab

Laut Umfragen steht bei der Wahl in Ecuador eine Stichwahl zwischen Linkspolitikerin Luisa González und dem Unternehmer Daniel Noboa an. Überschattet wurde die Wahl im Vorfeld vom Mord an einem Kandidaten.