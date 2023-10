Prigoschins Erbe Eine neue Söldner-Truppe gewinnt an Einfluss in Russland

Russlands mächtiger Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist seit zwei Monaten tot, seine „Wagner“-Armee hat Präsident Wladimir Putin nach dem Putschversuch zerschlagen lassen.

Doch lange hat es nicht gedauert, und im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist Ersatz gefunden.

Söldner spielen weiter eine zentrale Rolle in der russischen Kriegsführung, so auch bei den Offensivoperationen um die ostukrainische Kleinstadt Awdijiwka, die vor gut zwei Wochen begannen.

7000 Mann stark soll die neue Söldnergruppe „Redut“ sein.

Dort scheint sich womöglich gerade ein zweites Bachmut anzubahnen: Der Kreml opfert Tausende Soldaten, um mit einer strategisch unbedeutenden Eroberung von ein paar Quadratkilometern einen Sieg präsentieren zu können. Im Falle Bachmut hatte Prigoschin dem Präsidenten Putin einen solchen Sieg errungen.

An die Stelle der Privatarmee des Milliardärs Prigoschin ist nach Erkenntnissen des ukrainischen und westlicher Geheimdienste eine Gruppe namens „Redut“ getreten.

In der Ukraine soll sie bis zum Sommer rund 7000 Mann im Einsatz gehabt haben, also wesentlich weniger als „Wagner“. Doch inzwischen rekrutiert „Redut“ kräftig, vor allem Wagner-Söldner.

Auch der staatlich kontrollierte Rohstoffkonzern Gazprom, schon von Beginn an bei der Aggression gegen das Nachbarland präsent, hat in den vergangenen Monaten seine „firmeneigenen“ Militäreinheiten verstärkt. Insgesamt haben Experten mehr als 20 irreguläre Kampfeinheiten unterschiedlicher Stärke gezählt, die für Russland derzeit in der Ukraine aktiv sind.

Veteranen aus den Anti-Terror-Einheiten

„Redut“ steht Russlands Führung und den Superreichen schon lange zu Diensten. Die Truppe entstand 2008 nach Recherchen des norwegischen Instituts für Verteidigungsforschung als Zusammenschluss mehrerer Veteranenverbände des Auslandsgeheimdienstes, der Luftwaffe und verschiedener Anti-Terror-Einheiten der Sicherheitsministerien.

Bis 2022 bot „Redut“ seine Dienste demnach vor allem Privatunternehmen an.

So buchte sie beispielsweise der Putin nahestehende Oligarch Gennadi Timschenko zum Schutz seiner Investitionen in den Gassektor Syriens. Als weiterer langjähriger Finanzier gilt laut dem oppositionellen Onlineportal gulagu.net der Milliardär Oleg Deripaska, der Hauptaktionär von Rusal, dem zweitgrößten Aluminiumhersteller der Welt.

Sie alle erfüllen die Befehle Putins. In Russland gibt es keine Privatarmeen mehr. Andrjy Jussov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes

Dass auch Militäreinheiten von Gazprom in der Ukraine agieren, hatte Prigoschin im Frühjahr öffentlich gemacht. Der Söldnerführer beklagte sich, dass die Gazprom-Truppen beim Vorstoß auf Bachmut seine Flanken sichern sollten, aber rasch davongelaufen seien. Erst kurz vorher hatte der russische Regierungschef Michail Mischustin dem Tochterunternehmen Gazpromneft die Aufstellung einer Firmenarmee genehmigt.

Die Führung übernahmen hohe Offiziere aus dem Innenministerium und dem Geheimdienst FSB. Offiziell gegen jedoch weder das Verteidigungsministerium, noch Gazprom selbst die Existenz dieser Militäreinheiten zu.

Von „Söldnern“ im traditionellen Sinne könne aber jetzt gar nicht mehr die Rede sein, erklärte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrjy Jussov, dieser Tage dem Online-Kanal RBC-Ukraina. „Sie alle erfüllen die Befehle Putins. In Russland gibt es keine Privatarmeen mehr.“

Sie würden alle aus offiziellen und inoffiziellen Quellen des russischen Staatshaushaltes finanziert, seien also unmittelbare Anhängsel der russischen Staatspolitik. Putin hatte zudem zwei Tage nach dem Tod Prigoschins einen Ukas erlassen: Ausnahmslos alle in der Ukraine eingesetzten Kämpfer müssen einen Eid auf Russland schwören.

Standen sich einst nah: Jewgeni Prigoschin (li.), damals russischer Unternehmer, und Präsident Wladimir Putin. Der spätere Wagner-Chef führte Putin 2010 durch seine Fabrik, 13 Jahre später kam es zum tödlichen Machtkampf. © dpa/AP/Pool Sputnik Kremlin/Alexei Druzhinin

Moskau hat damit die vollständige Kontrolle über die Einheiten hergestellt. Den Forderungen, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium abzuschließen, widersetzt sich nun niemand mehr. Oft erfolgt auch die in der Regel nur kurze Ausbildung der Kämpfer auf Übungsplätzen der dem militärischen Geheimdienst GRU unterstehenden Spezialkräfte.

Angst im Kreml vor einem Stimmungsumschwung

Warum unterhält Russland dann noch Schattenarmeen? Mit der ständigen Rekrutierung von „Freiwilligen“ vermeidet die Führung bislang eine offizielle zweite Mobilisierungswelle. Die erste hatte vor einem Jahr massiven Unmut in der russischen Bevölkerung hervorgerufen. Ein halbes Jahr vor der nächsten Präsidentenwahl kann der Kreml keinen Stimmungsumschwung gebrauchen.

Das sind natürlich Gewalttäter mit Erfahrungen. Andrjy Jussov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, über die rekrutierten Söldner

Darüber hinaus ist der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrjy Jussov, der Ansicht, dass der Einsatz von Söldnern es dem Kreml erlaube, die tatsächliche Zahl der im Krieg gefallenen Russen zu verschleiern.

Wichtiger noch sind aber nach Berichten russischer Medien die finanziellen Vorteile für den russischen Staat: Anders als bei den Armeeangehörigen, zahlt er den Hinterbliebenen von Söldnern in den meisten Fällen keine Entschädigung.

Viele Kämpfer werden nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes noch immer in Gefängnissen und Straflagern rekrutiert. „Das sind natürlich Gewalttäter mit Erfahrungen“, sagt Jussov. Jedoch in Führungspositionen seien professionelle Militärs.

Eines hat sich nach dem Ende der „Wagner“-Truppe nicht geändert: Die Söldner werden noch immer dort ins Gefecht geworfen, wo die Kämpfe am heftigsten und schmutzigsten sind. Wie eben in Awdijiwka.