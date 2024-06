Prozessbeginn gegen Hunter Biden Sie zielen auf den Sohn, wollen aber den Vater treffen

Überschriften dürfen zugespitzt sein. Diese hier war es gewiss: „Die Demokraten flippen wegen Biden komplett aus“ („Dems in full-blown ,freakout‘ over Biden“): So hieß es am vergangenen Dienstag über einem Artikel in der Zeitung „Politico“. Die Stimmung sei düster, lautete die Diagnose. Selbst unter Strategen, die sich einst zuversichtlich über die Wiederwahlchancen des amtierenden Präsidenten Joe Biden geäußert hatten, mache sich Angst breit.