Pulitzer-Preis für „New York Times“ Doch bei der Pressefreiheit liegen die USA hinter Ghana

Es war nicht leicht für internationale Medien, in den Wirren nach dem 7. Oktober den Überblick zu behalten. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel, gefolgt vom Gazakrieg, führte in vielen Redaktionen zu erhitzten Debatten. Der „New York Times“ gelang es offenbar dennoch auf vorbildliche Weise, das gesamte Spektrum an Informationen und Positionen abzubilden.

Die Arbeit der Zeitung sei „weitreichend und aufschlussreich“ gewesen, hieß es am Montag von der an der Columbia University in New York angesiedelten Jury der Pulitzer-Preise. Die renommierte Auszeichnung, vergleichbar mit dem Oscar in der Filmindustrie, ging neben der „New York Times“ an mehrere Medienhäuser für ihre Berichterstattung zur Lage in Nahost.

Mit einem Sonderpreis wurden Journalisten geehrt, die vor Ort über den Konflikt berichten. „Unter schrecklichen Bedingungen sind außerordentlich viele Journalisten bei dem Versuch gestorben, Geschichten von Palästinensern in Gaza zu erzählen“, hielt die Jury fest. Die Pulitzer-Preise für die besten journalistischen Leistungen wurden zum 108. Mal vergeben.

Starke Verschlechterung der Pressefreiheit

Die Bekanntgabe der 23 Auszeichnungen erfolgte allerdings vor dem Hintergrund einer eher düsteren Gesamtlage. Denn die Pressefreiheit in den USA hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verschlechtert.

3000 Arbeitsplätze gingen 2023 in der Nachrichtenbranche verloren. So viele wie seit 2020 nicht mehr, als mehr als 16.000 Stellen gestrichen wurden.

Im weltweiten Ranking der Organisation „Reporter ohne Grenzen“, das vor einer Woche veröffentlicht wurde, ist das Land von Platz 45 auf Platz 55 abgerutscht. Es wird als „problematisch“ eingestuft und steht hinter Staaten wie Rumänien, Ghana, Uruguay und Chile. Die Gründe sind vielfältig.

In der Begründung heißt es: Während die sogenannten etablierten Medien frei von staatlicher Einmischung arbeiten könnten, sei „der Medienbesitz stark konzentriert“. Viele Unternehmen, die amerikanische Medien kaufen, „scheinen Profite über einen Journalismus zu stellen, der im öffentlichen Interesse steht“.

Der wachsende Einfluss von parteiischen, also ideologisch ausgerichteten Medien bedrohe die Objektivität. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien sei tief gesunken. Im Jahr 2023 gab es massive Entlassungswellen, die sich bis ins Jahr 2024 fortsetzten und sowohl Lokalredaktionen als auch große Medienunternehmen betrafen – wie die Washington Post, LA Times, Wall Street Journal, Sports Illustrated, NBC News, Vice Media und Vox.

Gesetze zur Behinderung des Journalismus bereits erlassen

Im Jahr 2023 gingen in der Nachrichtenbranche mehr als 3000 Arbeitsplätze verloren, so viele wie seit 2020 nicht mehr, als über 16.000 Stellen gestrichen wurden. Kritisiert wird außerdem „die offene Feindseligkeit politischer Beamter, einschließlich der Aufforderung, Journalisten ins Gefängnis zu stecken“.

Mehr als ein Dutzend Staaten und Gemeinden in den USA hätten Gesetze vorbereitet oder bereits erlassen, die „den Zugang von Journalisten zum öffentlichen Raum einschränken und sie daran hindern, an Gesetzgebungssitzungen teilzunehmen oder Polizeiaufnahmen zu machen“.

Zwei Lokaljournalisten waren in jüngster Zeit getötet worden: Jeff German, Reporter des Las Vegas Review-Journal, wurde am 3. September 2022 von einem Politiker niedergestochen, über den er recherchiert hatte. Dylan Lyons, Reporter von Spectrum News, wurde am 22. Februar 2023 getötet, als er über eine Schießerei in der Nähe von Orlando berichtete.

Dass sich die Pressefreiheit in den USA in absehbarer Zeit verbessert, ist eher unwahrscheinlich. Von Ex-Präsident Donald Trump wird berichtet, er bereite sich im Falle einer möglichen zweiten Amtszeit darauf vor, den ersten Verfassungszusatz einzuschränken, der die Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit garantiert. Trumps Ziel sei es, Reporter und Redakteure leichter juristisch belangen zu können.