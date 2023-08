Putin erledigt Puschkin Der geplatzte Traum vom Imperium

Letzten Monat stand ich an der Ecke der ehemaligen Puschkin-Straße in Kiew. Nach Wladimir Putins großangelegtem Einmarsch in die Ukraine vergangenes Jahr wurde sie in Jewhen-Tschykalenko-Straße umbenannt, nach einer wichtigen Figur der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung des frühen 20. Jahrhunderts.