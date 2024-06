Ein Jahr hat er darauf gewartet Putin rechnet mit der russischen Armee ab – was bezweckt er damit?

Ein Jahr hat Russlands Präsident Wladimir Putin auf seine Abrechnung mit der Führung der russischen Armee gewartet. Am Montagabend enthob er gleich vier Vizeminister ihrer Posten und brachte neue Leute in Stellung. Es ist die Fortsetzung von Säuberungen, die vor einem Monat mit der Absetzung seines engen Vertrauten, des Verteidigungsministers Sergej Schoigu, begannen.

Vor einem Jahr hatte 24 Stunden helle Aufregung im Kreml geherrscht. Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ließ am 23. Juni 2023 seine Wagner-Truppen auf Moskau marschieren, das Zentrum der Macht. Sie trafen zunächst auf überraschend wenig Gegenwehr. In Rostow-am Don, dem Kommandostab des russischen Krieges gegen die Ukraine, ließen sich Generäle vorübergehend sogar kampflos als Geiseln nehmen.

Prigoschin scheiterte dennoch rasch und fand wenig später bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz den Tod. Seine Wagner-Kämpfer haben heute Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium, der Nationalgarde oder den militärischen Verbänden staatlich kontrollierter Rohstoffkonzerne wie Rosneft.

Abrechnung mit einem Jahr Verzögerung

„Faktisch sind heute alle Söldner dem Generalstab unterstellt“, sagt Michail Komin, der als Russland-Analyst für den European Council on Foreign Relations arbeitet. „Sie sind Teil der regulären Armee, auch wenn sie von privaten Finanzgruppen bezahlt werden.“

Putin ist dabei, die Fähigkeit der Armee für einen langen Krieg gegen die Ukraine zu erhöhen und für eine lange militärische Konfrontation mit dem Westen. Michail Komin, Russland-Experte des European Council on Foreign Relations

Die Armeeführung muss die Rechnung erst jetzt bezahlen, kurz nachdem sich der 71-jährige Putin für weitere sechs Jahre im Präsidentenamt hat bestätigen lassen. Unmittelbar nach dem Putschversuch war lediglich Armeegeneral Sergej Surowikin entlassen worden, der militärische Befehlshaber des Krieges gegen die Ukraine.

Komin ist überzeugt, dass Putin die Entscheidung über die Versetzung Schoigus auf den Posten des Sekretärs des Sicherheitsrates persönlich getroffen hat. „Er hat am Ende verstanden, dass das von Schoigu geschaffene Netzwerk der Korruption im Verteidigungsministerium schädlich für die Kriegführung ist.“ Genau diesen Punkt hatte Söldnerführer Prigoschin wiederholt kritisiert.

Komin ergänzt: „Putin ist dabei, die Fähigkeit der Armee für einen langen Krieg gegen die Ukraine zu erhöhen und für eine lange militärische Konfrontation mit dem Westen.“

Milliarden verschwanden in dunklen Kanälen

Sechs russische Generäle sitzen jetzt sogar in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet: Korruption. Er trifft sicher nicht die Falschen, aber die Frage ist: Warum gerade sie?

Festgenommen wurden unter anderen drei Generäle aus Schoigus unmittelbarer Umgebung, darunter mit Timur Iwanow einer seiner Stellvertreter. Sein Fall steht exemplarisch.

Iwanow war verantwortlich für das gesamte Bauwesen der russischen Armee, er verwaltete gigantische Finanzströme. Seit Kriegsbeginn fließen rund 40 Prozent des Staatshaushaltes, fast acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in die Finanzierung der Aggression gegen die Ukraine.

Iwanow entschied über die Verteilung von umgerechnet Hunderten Milliarden Euro. Schoigu hatte ihn mit ins Ministerium gebracht, als er das Amt 2012 übernahm.

Der überwiegende Teil der Staatsaufträge wurde „mit Iwanows Unterschrift an die Baukonzerne ohne Ausschreibung und oft mit dem Stempel ,Geheim’ versehen, also ohne auch nur die Simulation von Wettbewerb“, erläutert Komin.

Michail Komin, Russland-Analyst für die Thinktanks Carnegie Europe und European Council on Foreign Relations.

Wie viele Milliarden Rubel dabei in welchen Taschen verschwunden sind, werden wohl auch die bevorstehenden Prozesse nicht wirklich aufklären.

Nach den bisher auf Militärs beschränkten Verhaftungen ist es zudem erstaunlich, dass nicht weitere Teile der russischen Macht- und Businesselite von diesen Geschäften profitiert haben sollen.

Gerhard Mangott ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt auf Internationale Beziehungen und Russland an der Universität Innsbruck.

Schoigu selbst werde nichts passieren, ist Gerhard Mangott, Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt auf Internationale Beziehungen und Russland an der Universität Innsbruck, überzeugt. Das zeige seine Versetzung auf eine andere einflussreiche Position in Putins Machtvertikale. Zudem bekam er kürzlich den Posten eines „unabhängigen Koordinators“ für den militärisch-industriellen Komplex. Was immer damit konkret verbunden sein mag.

Aber zumindest einige seiner Leute haben offensichtlich das verloren, was die russische Gangstersprache als „Kryscha“ bezeichnet. Das „Dach“, das sich schützend über kriminelle Machenschaften spannt.

Putin ist mit der Kriegführung gegen die Ukraine unzufrieden

Andere verhaftete Generäle werden dem Umfeld von Generalstabschef Waleri Gerassimow zugeordnet. Bei dieser Gruppe zeige sich nach Ansicht Komins die Unzufriedenheit Putins mit der Kriegführung gegen die Ukraine.

Getroffen hat es unter anderen General Wadim Schamarin. Er war für die Nachrichtenverbindungen an der Front verantwortlich. Auch auf diesem Gebiet hatte Söldnerführer Prigoschin wiederholt auf Missmanagement hingewiesen.

Die ultranationalistische Onlineplattform „Zargrad“ verleitete das zu einer Spekulation: Der Kreml könnte für seine Anschuldigungen gegen die Generäle auch Dossiers benutzt haben, die aus dem „Nachlass“ von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin stammen.

Durch die Entlassungen werden Positionen frei, die der neue Verteidigungsminister Beloussow jetzt mit seinen Leuten besetzen kann, erläutert Mangott. Die Folge der Umbesetzung werde aber nach Ansicht Komins nicht zwangsläufig weniger Korruption oder eine bessere Führung der Soldaten sein.

Beide Experten gehen davon aus, dass die Säuberungen in der russischen Armee damit nicht beendet sind. „Abzuwarten bleibt, ob nach einer gewissen Pause nicht auch Generalstabschef Gerassimow entlassen wird“, sagt Mangott.