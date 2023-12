Putin spricht mit Doppelgänger Die wichtigsten und kuriosesten Momente der großen Propagandashow

Nicht alle Menschen sind lustig und Humor ist keine einfache Sache – das gilt selbst für große Machthaber wie Wladimir Putin.

Es war wohl witzig gemeint, als bei der großen TV-Show des russischen Präsidenten plötzlich auf dem Bildschirm ein zweiter Putin erschien und los schwadronierte. Der echte Putin hielt das nicht lange aus. Das sei künstliche Intelligenz, erklärte er rasch – wohl auch, um mit den beständigen Gerüchten aufzuräumen, er ließe sich aus Sicherheitsgründen bei öffentlichen Auftritten von Doppelgängern vertreten. Das wirkte nicht lustig, sondern: verzweifelt.

Diese Szene war ein kurioses Highlight in der großen Propagandashow des Kremlchefs: Am Donnerstag hielt er zum ersten Mal seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 die Bürgersprechstunde „Der direkte Draht“ ab – traditionell ein Spektakel im Staatsfernsehen. Neu war, dass die TV-Show, in der Bürger aus allen Teilen des Landes scheinbar spontan Fragen stellen können, mit der alljährlichen, großen Pressekonferenz zusammengelegt wurde.

Die Russen sind nicht dumm. Sie erkennen, dass alles inszeniert ist und es sich um Propaganda handelt. Aber gleichzeitig ist es für sie praktisch die einzige Chance, auf ihr Problem aufmerksam zu machen, wenn ihre Frage von den Fernsehproduzenten ausgewählt wird. Alexander Gabuev, Leiter des Thinktanks Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin

Außerdem kann die Veranstaltung als eine Art Wahlkampfauftakt gesehen werden: Putin, der sein Land seit mehr als einem Vierteljahrhundert beherrscht, will am 17. März zum fünften Mal zum Präsidenten gewählt werden.

Was der Kreml erreichen will

„Von Zeit zu Zeit muss Putin so tun, als höre er auf das Volk – das haben alle Diktatoren in der Vergangenheit getan und tun es auch heute noch, um so zu tun, als seien sie genauso wie demokratische Führer“, sagte Jakub Kalenský, Experte für russische Desinformation, dem Tagesspiegel.

Jakub Kalenský ist Experte für russische Desinformation am Europäischen Kompetenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen mit Sitz in Helsinki.

„Die Sendung soll zeigen: Putin ist ein Mann des Volkes“, sagt auch Alexander Gabuev, Leiter des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Gewählte Vertreter wie die Mitglieder der Duma oder der Kommunalparlamente würden als Mitglieder der Elite betrachtet. Die Russen wüssten, dass die Wahlen inszeniert seien und dass gewöhnliche Menschen in der Regel nicht in diese Machtpositionen gelangen könnten.

Die Möglichkeit für das einfache Volk, Putin eine Frage zu stellen, trage zu seiner Legitimation bei, erklärt Gabuev. An die Elite wolle Putin das Signal senden, immer noch ein kompetenter, entschlossener Staatschef zu sein, der schnell reagieren könne und an dessen Führungsqualitäten niemand zweifeln sollte.

Alexander Gabuev ist Leiter des Thinktanks Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin.

Die TV-Show finde aus der Sicht des Kremls zu einem günstigen Zeitpunkt statt, sagt Simon Weiß, Russland-Experte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. „Mit der Übernahme der Initiative an den meisten Frontabschnitten und vor dem Hintergrund politischer und militärischer Probleme auf der ukrainischen Seite verspürt Wladimir Putin aktuell erstmals wieder Rückenwind, wenn man die letzten 22 Monate betrachtet“, sagt er.

Nichts ist spontan, alles ist inszeniert

Zugeschaltet wurden Bürgerinnen und Bürger aus allen gesellschaftlichen Schichten und Regionen des Landes. Laut den Staatsmedien wurden hierfür angeblich mehr als eineinhalb Millionen Fragen eingereicht.

4 Stunden sprach Wladimir Putin in der TV-Show „Der direkte Draht“.

Wie üblich bei dem Format sollte der Eindruck einer lockeren, offenen Gesprächsrunde entstehen.

Doch alles ist inszeniert, macht Jakub Kalenský deutlich: „Alles, was im Staatsfernsehen des Kremls geschieht, insbesondere wenn Putin auftritt, wird sorgfältig gesteuert und orchestriert, auch die spontanen Fragen. Das bedeutet nicht, dass es einzelnen Personen nie gelingen kann, das System zu hacken und eine echte Frage zu stellen – das ist schon ein paar Mal passiert –, aber dieses Risiko wird auf ein Minimum reduziert.“

Genau das ist womöglich am Donnerstag gelungen: Eine Korrespondentin der „New York Times“ konfrontierte Putin mit dem Fall ihres Kollegen Evan Gershkovich vom „Wall Street Journal“, der im März auf einer Recherchereise im Ural festgenommen worden war und seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Ob diese kritische Frage vorher so mit Kremlsprecher Dimitri Peskow und dem Produktionsteam der Sendung abgesprochen war, ist unklar.

Zunächst tat Putin so, als wisse er gar nichts davon, und fragte lapidar zurück: „Sie meinen den Australier?“ Urplötzlich wusste er dann doch Bescheid und äußerte sich erstmals zu Gershkovich seit dessen Festnahme: „Wir wollen eine Einigung erzielen, aber sie sollte für beide Seiten akzeptabel sein.“

Just an diesem Donnerstag hatte ein Moskauer Gericht – nur wenige Stunden vor Beginn von Putins Fernseh-Show – die Haft des Amerikaners bis zum 24. Januar verlängert. Vorgeworfen wird dem 32-jährigen Reporter Spionage. Doch Belege dafür wurden nicht vorgelegt. Das Verfahren wird von Russland als geheim eingestuft. Kritiker gehen davon aus, dass der Kreml mit Gershkovich einen in den USA inhaftierten Spion freipressen will.

Frieden in der Ukraine, wenn Russland seine Ziele erreicht hat

Neben den sozialen Problemen des Landes war eines der Hauptthemen der Krieg in der Ukraine. „Der Frieden kommt dann, wenn wir unsere Ziele in der Ukraine erreicht haben – und unsere Ziele haben sich nicht geändert“, betonte Putin. Bedingung sei der neutrale Status des Landes, also der Verzicht auf die Nato-Mitgliedschaft, und die Entmilitarisierung des Nachbarlandes. Beobachter sahen dies als Angebot an den Westen und als Aufforderung an die Ukraine, im Krieg zu kapitulieren.

Zugleich versprach Putin, dass keine weitere Teilmobilmachung nötig sei. Die Zahl der Freiwilligen werde bis Jahresende bei einer halben Million Vertragssoldaten liegen, täglich kämen 1500 hinzu. Kremlkritische Medien hingegen berichten immer wieder von Problemen bei der Rekrutierung.

Zugeschaltet wurden auch Soldaten aus Kriegsgebieten wie dem Donbass, Putin bedankte sich für ihren Einsatz. Zudem kündigte er Hilfe für die Veteranen an: In Russland gibt es immer mehr vom Krieg schwer traumatisierte Kämpfer, die bislang kaum Unterstützung erhalten.

Kein Blick für Putin: Übertragung der „Bürgersprechstunde“ in Omsk. © Reuters/Alexey Malgavko

Dass er es war, der Russland in einen langen Angriffskrieg und damit in die internationale Isolation geführt hat, blieb erwartungsgemäß unerwähnt. Stattdessen drehte Putin die Tatsachen um, kritisierte die angebliche „Imperialpolitik“ der Amerikaner.

Der Nahost-Konflikt

Wohl in einem Versuch, besser dazustehen als Israels Regierung, verglich er die Kämpfe in der Ukraine mit der Situation in Gaza, das das „größte Grab für Kinder“ auf der Welt sei. Nichts dergleichen geschehe in der Ukraine, behauptete er. Dabei fliegt die russische Armee derzeit schwere Luftangriffe, unter anderem auf Kiew. Ohne die hochmoderne Luftabwehr, über die die Palästinenser nicht verfügen, gäbe es auch in der Ukraine wesentlich mehr Opfer und Zerstörung als bislang.

Am Dienstag war von Russland unter anderem ein Krankenhaus bombardiert worden. Seit Kriegsbeginn hat Moskau zudem knapp 20.000 ukrainische Kinder von ihren Familien getrennt und nach Russland entführt, von denen nur wenige Hundert gefunden und zurückgebracht werden konnten – ein besonders perfides Werkzeug psychologischer Kriegsführung.

Das tut mir leid, das tut mir wirklich leid. Wladimir Putin antwortet einer Frau, die sich über hohe Preise beschwert.

Kritisiert wurden vom „normalen Volk“ die Wohnungsknappheit, ungleiche Gehälter, Ärztemangel und das Stadt-Land-Gefälle in der Entwicklung. Ein Höhepunkt: Eine ältere Dame, die sichtlich verärgert per Videoschalte die aktuellen, viel zu hohen Lebensmittelpreise – wie den Kilopreis für Hühnerschlegel – verlas.

Und da geschah das, was wohl vor allem die Herzen der Unzufriedenen in Putins Stammwählerschaft erwärmen lassen sollte. Seine Stirn in tiefe Falten ziehend, sagte der Kremlchef: „Das tut mir leid, das tut mir wirklich leid.“ Darauf folgten nette Worte, mit der Standardbotschaft: Der Kreml hört zu, der Kreml ist bereits aktiv geworden. Und: Der Kreml hat noch mehr Lösungen parat.

Was die Russen über das Spektakel denken

„Die Russen sind nicht dumm. Sie erkennen, dass alles inszeniert ist und es sich um Propaganda handelt. Aber gleichzeitig ist es für sie praktisch die einzige Chance, auf ihr Problem aufmerksam zu machen, wenn ihre Frage von den Fernsehproduzenten ausgewählt wird“, erklärt Experte Gabuev.

Simon Weiß ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Friedrich Ebert-Stiftung. Seine Themenschwerpunkte sind europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Und Simon Weiß von der Friedrich-Ebert-Stiftung ergänzt: „Mag der Zeitpunkt im Vergleich zur Lage in Kiew situativ noch so günstig sein, auch in Russland wächst laut neueren Umfragen die Ungeduld und Unzufriedenheit mit dem aktuellen politischen Kurs.“ Die hohen Verluste bei den Truppen und punktuelle Effekte westlicher Sanktionen in Kombination mit großer Unsicherheit und Ungewissheit, wann und wie dieser Krieg beendet werden soll, wirkten auf die Menschen im Land und müssten selbst in einem autokratischen System adressiert werden. Dies habe Putin mit dem „direkten Draht“ versucht, sagt Weiß.

„Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich darüber lustig machen“, sagt Jakub Kalenský. „Aber im Allgemeinen funktioniert es, denn Putin ist immer noch an der Macht. Und ihn an der Macht zu halten – das ist der ganze Zweck seines Propaganda-Ökosystems.“