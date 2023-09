Putin und der Tod von Wagner-Chef Prigoschin Albanischer Regierungschef sorgt mit makaberem Witz für Lacher

Viel ist spekuliert worden über den Tod des früheren Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Der Anführer der privaten Söldnerarmee war im August durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen - rund zwei Monate, nachdem er in Russland einen Aufstand angezettelt hatte und mit seiner Wagner-Truppe bis kurz vor Moskau marschiert war.

Viele Beobachtende sahen darin kein Zufall. Zu nah lag der Verdacht, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sich für diese Machtprobe Prigoschins rächen wollte. Alexej Nawalny, Anna Politkowskaja, Boris Nemzow - die Liste der Oppositionspolitiker und kritischen Journalisten, die auf mysteriöse Weise vergiftet oder getötet wurden, ist schließlich lang.

Auch der albanische Ministerpräsident scheint nicht an einen Zufall zu glauben. Das lässt zumindest ein Witz vermuten, den Edi Rama bei einem strategischen Balkan-Forum im slowenischen Bled vor wenigen Tagen erzählte. Auf einem Video, das unter anderem auf X, vormals Twitter, und Youtube geteilt worden ist, ist zu sehen, wie er seinen Gesprächspartnern den Witz erzählt.

„Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass Russland darüber debattiert, seine Uhrzeit zu vereinheitlichen, weil sie einen Zeitunterschied von neun Stunden von einem Ende zum anderen Ende des Landes haben“, fängt Edi Rama den Witz an. „Und der Premierminister geht zu Putin und sagt ,Herr Präsident, wir haben ein Problem: Ich habe meine Familie in den Urlaub geschickt und sie angerufen, um ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Doch es war bereits morgens, und sie waren am Strand“, fährt der Ministerpräsident fort.

„Ich habe Olaf Scholz angerufen, um ihm zum Jahrestag zu gratulieren. Und er sagte: Der ist erst morgen. Dann habe ich zum neuen Jahr Xi Jinping angerufen, und er sagte mir, es sei immer noch das alte Jahr“, erzählt Rama. „Und Putin antwortete: ,Ja, das ist mir auch passiert. Ich habe Prigoschins Familie angerufen, um ihnen mein Beileid für ihren Verlust auszudrücken, aber das Flugzeug war noch gar nicht abgehoben“, beendet Rama seinen Witz, die Runde lacht. (Tsp)