Putins Angriffsplan für Charkiw „Die Einheiten sind nicht besser ausgebildet als die, die vor ihnen abgeschlachtet wurden“

Dies sind mörderische Tage für die Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken traf am Dienstag in Kiew ein. Mit seinem vierten Besuch seit Kriegsbeginn will er das Vertrauen in die US-Hilfe vertiefen und „ein starkes Signal der Beruhigung an die Ukrainer senden, die offensichtlich eine sehr schwierige Zeit durchmachen“.

Denn die russische Offensive an der Nordfront in Richtung der Großstadt Charkiw ist aus mehreren Gründen bedrohlich.

Erstens erzielen die Russen Geländegewinne. Sie bringen die russische Artillerie näher an die Millionenstadt. Charkiw ist seit vielen Wochen bereits Ziel russischer Angriffe mit Gleitbomben.

Wird Charkiw ein zweites Mariupol?

Die Kombination beider Angriffswaffen kann eine Massenflucht von Zivilisten auslösen und Charkiw auf ähnliche Weise unbewohnbar machen wie im ersten Kriegsjahr die Grenzstadt Mariupol.

Zweitens zwingt die russische Offensive die Ukraine, Truppen von der südlichen Front abzuziehen, um einen Durchbruch der Russen in der Region Charkiw zu verhindern. Im Süden waren die Ukrainer zuvor ihrerseits militärisch erfolgreich.

Drittens rücken die russischen Nachschubwege in dem Maße aus der Reichweite ukrainischer Waffen, je tiefer die Pufferzone wird, die die Russen mit ihren Vorstößen in Richtung Charkiw erobern.

Nach dem Raketenangriff auf eine psychiatrische Klinik in Charkiw vor drei Wochen. Experten warnen, Putin wolle die Millionenstadt unbewohnbar machen – wie im ersten Kriegsjahr Mariupol. © dpa/Yakiv Liashenko

Viertens sind die russischen Angreifer den ukrainischen Verteidigern bei der Versorgung mit Munition deutlich überlegen, bei Artilleriemunition um das bis zu Zehnfache. Es ist unklar, ob die US-Hilfe, die der US-Kongress kürzlich mit mehrmonatiger Verzögerung freigegeben hat, rechtzeitig eintrifft, damit die Ukraine die russische Offensive stoppen kann.

Dies wäre eine ideale Situation, in der die Ukraine Taurus einsetzen könnte, um die wichtigsten russischen Hauptquartiere und Logistikzentren anzugreifen, die diese Gegenoffensive unterstützen. Ben Hodges, Ex-Oberbefehlshaber der US Army in Europa.

Die Erfolge der Russen hängen aus Sicht von Ben Hodges, Ex-Oberbefehlshaber der US Army in Europa, vor allem davon ab, „ob die Ukrainer genügend Artillerie- und Raketenmunition haben, um die russische Artillerie zu bekämpfen und die angreifenden Formationen aufzulösen.“ Die Russen seien „besser darin geworden, Artillerie- und Luftstreitkräfte zu integrieren“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) begrüßt US-Außenminister Antony Blinken in Kiew. © dpa/BRENDAN SMIALOWSKI

Hodges erwartet jedoch, dass die Russen im Wesentlichen „weitermachen, was sie bisher getan haben“ und ohne Rücksicht auf Verluste „versuchen, die ukrainischen Verteidigungsanlagen mit Artillerie und Masseninfanterie zu überwinden“. Sie versuchen „die ukrainischen Verteidiger in russischen Leichen zu ertränken“. Die Einheiten, die Putin bei der Offensive einsetze, „sind wahrscheinlich nicht besser ausgebildet oder geführt als die, die vor ihnen abgeschlachtet wurden“.

Die russischen Kräfte sind recht schwach. Die Ukrainer sind jedoch darauf angewiesen, dass sie rasch Nachschub aus Europa und den USA bekommen, um den Einbruch wieder einzufangen. Gustav Gressel, Militärexperte des European Council on Foreign Relations (ECFR).

Auch Gustav Gressel, Militärexperte des European Council on Foreign Relations (ECFR), schätzt die russischen Kräfte als „recht schwach“ ein. Die Ukrainer seien jedoch darauf angewiesen, dass sie rasch Nachschub aus Europa und den USA bekommen, um „den Einbruch um Oczeretynie wieder einzufangen“.

Um die russische Offensive zu stoppen, braucht die Ukraine laut Hodges vor allem Munition für die Artillerie und Raketenwerfer. Sowie die Agilität, ihre Reserven und Streitkräfte so zu bewegen, dass sie russische Einbrüche verhindern und ihre Verteidigungspositionen halten können.

„Dies wäre eine ideale Situation, in der die Ukraine Taurus einsetzen könnte, um die wichtigsten russischen Hauptquartiere und Logistikzentren anzugreifen, die diese Gegenoffensive unterstützen“, sagt Hodges. Mit den deutschen Taurus-Marschflugkörpern könnte die Ukraine „den russischen Vorteil bei der Masse von Waffen und Munition neutralisieren“.

Ich halte es für absurd, dass die USA von der Ukraine verlangen, keine Ziele in russischem Gebiet anzugreifen. Kurt Volker, mehrere Jahre US-Sondergesandter für die Ukraine.

Kurt Volker war von 2017 bis 2019 US-Sondergesandter für die Ukraine und zuvor US-Botschafter bei der Nato. Er sagt, Russland habe „eine zweite Front im Norden eröffnet“, um die Ukraine zu zwingen, „Truppen aus Gebieten im Süden abzuziehen, wo die Ukrainer bisher stark waren, um Charkiw zu schützen“.

Volker kritisiert die USA für die Auflage, dass die Ukraine US-Waffen nicht nutzen darf, um russischen Nachschub bereits auf russischem Gebiet zu bekämpfen. „Ich halte es für absurd, dass die USA von der Ukraine verlangen, keine Ziele in russischem Gebiet anzugreifen. Denn von dort kommen die Angriffe zum Beispiel auf Wowtschansk beim Vorstoß auf Charkiw.“

Volker rechnet nicht mit einem russischen Durchbruch. „Die Russen sind nicht in der Lage, Charkiw einzunehmen.“ Aber sie können in Artillerie-Reichweite der Millionenstadt kommen, warnt er.