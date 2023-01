Putins Kriegsherr Wer ist Waleri Gerassimow?

Russlands Generalstabschef Waler Gerassimow hat das Kommando im Krieg gegen die Ukraine nun auch offiziell übernommen. Schon bislang waren Experten davon ausgegangen, dass der 67-jährige Armeegeneral der Kopf für Planung und Ausführung der Aggression ist. Die Berufung stärkt seine Position in dem härter werdenden Konkurrenzkampf mit Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow.

Gerassimow ist ein Mann des Krieges. Seine Karriere ist verbunden mit dem zweiten Tschetschenienkrieg, mit der Rettung des Diktators Baschar al Assad in Syrien und mit der russischen Intervention in der Ukraine, die 2014 begann.

Seit 2012 ist er auf seinem Posten als Generalstabschef. Westliche Militärexperten wurden ein Jahr später auf ihn aufmerksam, als er die Lehren formulierte, die die russische Militärführung aus dem Arabischen Frühling ziehen müsse. Der Militärhistoriker Mark Galeotti prägte dafür den Begriff der „Gerassimow-Doktrin“.

Die Entscheidung für hybride Krieg fiel im Kreml

Das war irreführend, wie auch Galeotti später zugab. Zum einen erweckte er den Eindruck, Russland Militärstrategie werde von der Armeeführung bestimmt. Tatsächlich arbeitet sie nur zu, die Entscheidung über die Neuausrichtung der Verteidigungspolitik auf „hybride“ oder „nicht-lineare“ Kriege fiel im Kreml, sie lag letztlich beim Präsidenten Wladimir Putin persönlich.

Zum anderen hatte sich Gerassimow zunächst konkret auf die damaligen Entwicklungen in den arabischen Ländern bezogen. Inzwischen sind jedoch viele Elemente, die er entwickelte, in die russische Kriegführung in der Ukraine eingeflossen.

So beispielsweise die Vorgabe, dass Kriege unerklärt geführt werden, dass asymmetrische und nicht-militärische Mittel ebenso wie der Einsatz irregulärer Söldnerverbände oder der Informationskrieg an Bedeutung gewinnen.

Auf einem Sicherheitsforum machte Gerassimow vor anderthalb Jahren zudem deutlich, dass Moskau Atomwaffen nicht nur als Reaktion auf einen Nuklearangriff auf Russland einsetzen werde, sondern auch, wenn die Existenz des Staates mit konventionellen Waffen bedroht werde.

Für den Krieg in der Ukraine bedeutet die Ernennung Gerassimows: Aus dem Generalstäbler ist jetzt der Feldkommandeur geworden. Die Verantwortung für Fehlschläge lässt sich nicht mehr wegdelegieren. Die Kriegsziele des Kreml ändert das nicht.

