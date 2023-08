Tod des Chefs der Wagner-Söldner Putins Rasputin – Aufstieg und Niedergang des Jewgeni Prigoschin

Es gibt nicht sehr viele Fotos, auf denen Jewgeni Prigoschin und Wladimir Putin gemeinsam zu sehen sind. Das bekannteste Bild stammt aus dem Jahr 2011 und zeigt Prigoschin, wie er den russischen Präsidenten bei Tisch bedient. Der spätere Söldnerchef, der jetzt bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau um Leben gekommen ist, hat bei einigen Empfängen im Kreml für die Speisen gesorgt, was ihm den Spitznamen „Putins Koch“ einbrachte. Doch das beschreibt seine Rolle in der jüngsten russischen Geschichte völlig unzureichend.

Das Staatsoberhaupt hat die Mundwinkel skeptisch nach unten gezogen, Putin ist als chronisch misstrauisch bekannt. Wesentlich ist etwas anderes: Das Bild zeigt große Nähe zwischen den beiden Männern. Wie nahe sie sich tatsächlich standen, muss Spekulation bleiben. In einem Interview mit US-Journalisten sagte Putin 2018: „Ich kenne diesen Menschen, aber zum Kreis meiner Freunde gehört er nicht.“

Sie sind sich in St. Petersburg wahrscheinlich bereits Anfang der 90er Jahre begegnet. Da hatten beide schon eine Karriere hinter sich: Putin als KGB-Mitarbeiter in Dresden und Prigoschin als Krimineller. Letzterer war 1990 begnadigt worden, nachdem er wegen Raubes und Anstiftung von Minderjährigen zu einer Straftat zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

Putin und Prigoschin – alte Bekannte aus St. Petersburg

Die 90er Jahre waren eine Zeit, als in Russland das private Business aufblühte. Prigoschin zog eine Kette ambulanter Hot-Dog-Verkaufsstände auf. „Den Senf haben wir in meiner Wohnung zusammengemischt“, erzählte er später. „In der Küche. Dort hat Mama auch die Einnahmen gezählt. Im Monat habe ich 1000 Dollar verdient, das waren Berge von Rubel.“ Für die Gewerbegenehmigungen war der Vizebürgermeister von St. Petersburg zuständig. Sein Name: Wladimir Putin.

Schon 2019 eine Todesmeldung Im Oktober 2019 wurde aus dem Kongo gemeldet, es sei in Militärtransporter vom Typ An-72 sei im Osten des Landes abgestürzt. An Bord hätten sich acht Personen befunden, darunter zwei Russen. Kurz zuvor hatte der Kreml zugegeben, dass russische Militärs im Kongo im Einsatz seien. Nach diesem Absturz war Jewgeni Prigoschin aus der Öffentlichkeit verschwunden, der sich damals „in Geschäften“ in Afrika aufhielt. Die erste Todesmeldung für Prigoschin bestätigte sich nicht.

Prigoschin hatte Erfolg, er eröffnete Lebensmittelgeschäfte und Restaurants. Das Fünfte von ihnen machte ihn bekannt. Im „New Island“ verkehrten ab 1998 die Petersburger Neureichen und Mächtigen. Dorthin lud Putin 2001 den französischen Präsidenten Jacques Chirac und ein Jahr später dessen US-Kollegen George W. Bush ein.

Seine Verbindungen zur Söldnergruppe „Wagner“ leugnete Prigoschin lange. Erst 2022 gab er zu, dass er diese Truppe 2014 gegründet hatte, um in den damals beginnenden offenen Krieg Russlands gegen die Ukraine einzugreifen. Prigoschins Mörderbande zog weiter nach Syrien, Zentralafrika, Venezuela und Mosambik. Im vergangenen Jahr kehrte sie in die Ukraine zurück.

Zu Hause in Russland wurde Prigoschins Einfluss immer größer. Er erinnere ihn an die Rolle, die Rasputin am Hofe von Zar Nikolaus II. am Beginn des 20. Jahrhunderts spielte, sagte der Politologe und Kolumnist Andrej Kolesnikow vor einiger Zeit. Die dunkle Gestalt des Mönchs Rasputin gilt bis heute als Synonym für verhängnisvolle Machenschaften in der Nähe der Macht.

Prigoschin führte eine schlagkräftige Privatarmee und einen Privatkrieg gegen die beiden mächtigsten Militärs, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Er mischte sich mit seinen Söldnern in Afrika und mit seinen weltweit agierenden Online-Trollen in die russische Außenpolitik ein.

Eine Privatarmee und ein Privatkrieg

Prigoschin konnte Rekruten als Kanonenfutter für den Ukraine-Krieg in den Straflagern rekrutieren und die Macht- und Geldeliten angreifen, weil sie angeblich die Mobilisierung für diese Aggression hintertrieben. Die Frage stand schon länger im Raum: Wie groß lässt Putin Prigoschin noch werden?

In diesem Sommer hatte der Söldnerchef dann den Bogen überspannt, als er die Wagner-Söldner in den Aufstand trieb, das russische Oberkommando in Rostow-am-Don besetzen und seine Truppen im „Marsch der Gerechtigkeit“ nach Moskau marschieren ließ. Da schien Putin genug zu haben. Er nannte Prigoschin einen Verräter und sprach von einem „Dolchstoß in den Rücken“. Doch nachdem Prigoschin seine Truppen zurückgepfiffen hatte, passierte erst einmal nichts.

Warum konnte er noch zwei Monate nach dem gescheiterten Putsch seine Kreise ziehen? Der letzte Videoauftritt stammt vom Montag dieser Woche, der Söldnerchef posiert da in Nordafrika und klagt über die Hitze.

Putin war nach dem Wagner-Aufstand verunsichert

Für Putin gab es nach dem Wagner-Aufstand zwei Unwägbarkeiten. Er konnte nicht sicher sein, wie groß die Sympathien in der russischen Generalität für Prigoschin tatsächlich sind. Nun hat er gehandelt. In dieser Woche ist der als Prigoschin-Sympathisant geltende General Sergej Surowikin offiziell abgelöst worden. Der stellvertretende Kommandeur des Ukraine-Krieges ist schon seit Wochen „verschwunden“.

Die zweite offene Frage war, welche Gefahr für Putins Macht von der Wagner-Truppe und ihrem Chef Prigoschin persönlich noch ausgeht. Der offensichtlich verunsicherte Präsident hatte den Söldnerchef und seine Kommandeure sogar noch einmal zu einem Treffen in den Kreml eingeladen. Inzwischen scheint der Sicherheitsapparat wohl zu der Erkenntnis gekommen sein: Wagner haben wir im Griff.

Es sieht jedenfalls nicht wie ein Zufall aus, dass sich der Flugzeugabsturz keine 50 Kilometer von einer Residenz Putins im Waldai-Gebiet ereignete. Das Anwesen wird von zahlreichen Batterien der russischen Luftabwehr mit S-300 Raketen gesichert, die 200 Kilometer Reichweite haben.