Putin-Unterstützer und Kriegstreiber Warum Österreich sanktionierte Russen zum OSZE-Treffen nach Wien lässt

Ausgerechnet am Jahrestag von Wladimir Putins Invasion in die Ukraine könnten in den prächtigen Räumen der Wiener Hofburg russische und ukrainische Delegierte aufeinandertreffen – die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) richtet ihre Konferenz der Parlamentarischen Versammlung am 23. und 24. Februar an ihrem Amtssitz in der österreichischen Hauptstadt aus.

So brisant wie das Datum, ist auch die Teilnehmer-Liste der russischen Delegierten, die allesamt auf der EU-Sanktionsliste stehen; darunter nationalistische Scharfmacher und Putin-Vertraute. Es wäre ein verheerendes Zeichen, dass mitten in Kriegszeiten prominente Invasionsbefürworter durch Wien flanieren, als sei nichts ein Schnitzel oder gar, den an diesem Wochenende von der rechten FPÖ ausgerichteten „Akademikerball“ besuchen.

Die FPÖ unterhält seit Jahren beste Beziehungen zu Putins „Einiges Russland“, inklusive Kooperationsvereinbarung. Diese hat auch Pjotr Tolstoi unterschrieben, Urenkel des Schriftstellers Leo Tolstoi und Vizepräsident des russischen Parlaments und Leiter der russischen OSZE-Delegation.

In den Reihen der anderen teilnehmenden Staaten löste die Teilnahme der russischen Vertreter massiven Protest aus. 81 von insgesamt 323 OSZE-Delegierten forderten die österreichische Regierung in einem Brief auf, russischen Abgeordneten keine Visa für die Einreise auszustellen.

Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und stellvertretendes Mitglied der OSZE, hat den Brief ebenfalls unterzeichnet. „Ich finde es schwer zumutbar für die Kolleginnen und Kollegen der ukrainischen Delegation, dass die Russen in Wien die Gelegenheit haben, ihre Fake Facts auch vor der OSZE-Öffentlichkeit zu verbreiten“, sagt er dem Tagesspiegel.

Die Parlamentarische Versammlung hätte mittels eines Beschlusses, einen geeigneten Weg finden können, um sicherzustellen, dass die russischen Delegierten nicht an der Tagung oder zumindest nicht mit vollen Rechten teilnehmen. Doch das sei eben nicht passiert.

57 Staaten aus Europa, Zentralasien und Nordamerika sind Mitglied in der OSZE

Anders bei der OSZE-Jahrestagung vergangenen Juli im britischen Birmingham. Dort durfte die russische und belarussische Delegation nach einem Entscheid der britischen Regierung nicht einreisen. Auch Polen weigerte sich im November Russlands Außenminister Sergej Lawrow ein Visum auszustellen.

Warum ist das in Österreich anders?

Das Außenministerium in Wien verteidigt die Entscheidung seit Tagen – und verweist auf das Amtssitz-Abkommen mit der OSZE. Aufgrund dessen dürfe man der russischen Delegation die Einreise nicht verweigern. Außenminister Alexander Schallenberg sprach im Interview mit dem ORF, von einer „Muss-Bestimmung“.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) © picture alliance/dpa/APA

Er orientiere sich dabei klar am Völkerrecht, das angewendet werden müsse. Abgesehen davon halte er jede Beziehung und jedes Gespräch mit Russland zwar für schwierig – aber „wir müssen im Gespräch bleiben“, sagt der Minister.

Wird das OSZE-Treffen zur Propaganda-Show?

Was für ihn und die Regierung aber noch zum Problem werden könnte, ist wenn Delegierte der russischen Seite in Wien nicht nur an der parlamentarischen Versammlung teilnehmen, sagt Russland-Experte Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Er hält Provokationen für wahrscheinlich.

Es ist davon auszugehen, dass sie ihren propagandistischen Schwerpunkt darlegen, Attacken gegen den Westen und die Ukraine reiten. Gerhard Mangott, Russland-Experte von der Universität Innsbruck

Schon allein, dass Russland „Personen schickt, die auf der Sanktionsliste stehen und die in der Vergangenheit immer massive anti-ukrainische, kriegerische und brutale Äußerungen gesetzt haben“, zeige wenig Kooperationsbereitschaft. Mangott nennt zum Beispiel Leonid Slutsky, Fraktionsführer der Liberalen Demokraten – „die eigentlich rechte Nationalisten sind“.

„Es ist davon auszugehen, dass sie ihren propagandistischen Schwerpunkt darlegen, Attacken gegen den Westen und die Ukraine reiten“, erklärt der Experte. Hinzu komme der propagandistische Wert in Russland. Der Besuch könne als Beweis dafür benutzt werden, dass der Westen keine Macht habe, Russland von der internationalen Bühne auszuschließen. „Einen unangenehmen Nebeneffekt der Visa-Erteilung“, nennt Mangott das.

Unter Kurz war Österreich besonders russland-freundlich

Unangenehm ist der Besuch auch für das Image der Alpenrepublik, dem eine gewisse Russland-Freundlichkeit anhaftet. Unvergessen sind die Bilder der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl, die Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit einlud, mit ihm tanzte und vor ihm auf die Knie fiel. Mittlerweile ist sie Gastautorin des staatlichen Medienkonzerns RT.

Karin Kneissl (FPÖ), ehemalige Außenministerin, tanzte 2018 auf ihrer Hochzeit mit Gast Putin. © Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Es sind allerdings vor allem die unternehmerischen und finanziellen Interessen Österreichs, die Grund für die guten Beziehungen zu Russland waren, sagt Experte Mangott. Wenige österreichische Firmen sind bisher abgewandert, die österreichische Raiffeisenbank International ist eine der zehn größten Banken in Russland. „Natürlich hat man politisch versucht, diese Marktpräsenz abzusichern und zu vergrößern.“

Es wäre das Mindeste darauf zu achten, dass die Personen nichts anderes machen als das, was für die Teilnahme der Konferenz nötig ist. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher CDU/CSU

Eine besonders enge Beziehung in den Kreml gab es laut Mangott in der Regierungszeit von Sebastian Kurz (ÖVP) zwischen 2017 und 2022, als Österreich Brückenbauer zwischen der Europäischen Union und Russland sein wollte. „In Osteuropa führte dies zu vehementer Kritik und man bezeichnete Österreich als Trojanisches Pferd der Russen in der EU.“

Ausweisung von vier russischen Diplomaten

Mit Kriegsbeginn habe die jetzige österreichische Regierung ihre zuvorkommende Russland-Politik beendet und sich klar gegen den Aggressor gestellt, stellt Mangott fest. Zuletzt wies sie vier russische Diplomaten aus, wegen Tätigkeiten, die nicht mit ihrem Status vereinbar gewesen sind.

CDU-Politiker Hardt erwartet sich zumindest strenge Auflagen für die OSZE-Delegierten. „Es wäre das Mindeste darauf zu achten, dass die Personen nichts anderes machen als das, was für die Teilnahme der Konferenz nötig ist: Vom Flughafen anreisen, schlafen im Hotel, morgens duschen und dann in die Konferenz gehen.“

Er erinnert sich noch an die OSZE-Tagung im Juli 2018 in Berlin. Auch damals durften russische Delegierte wie Leonid Slutsky einreisen, obwohl sie auf der Sanktionsliste standen. Die Situation sei eine andere gewesen und die Forderung der Ukraine, die Russen nicht zuzulassen, hätte es so nicht gegeben, erklärt Hardt. Er fordert einen Mechanismus, mit dem sich Delegationen sanktionieren lassen, ohne dass die OSZE komplett ausgehebelt wird.

Tatsächlich wird schon an Regeln für den Umgang mit solchen Situationen gearbeitet, berichtet Robin Wagener (Grüne), der die deutsche Delegation der OSZE anführt. Er könne sich etwa eine Suspendierung des Wahlrechts und bestimmter anderer Rechte bei schweren Verstößen gegen die Grundsätze der europäischen Friedensordnung, auf der die OSZE basiert, vorstellen. „Über Visa entscheidet aber jeder Staat selbst“, sagt Wagener.

Russland verachtet diese internationalen Organisationen und tut alles, um ihre Arbeit zu verhindern. Robin Wagener (Grüne), Leiter der deutschen OSZE-Delegation

Die OSZE, die aus dem Kalten Krieg hervorging und 1975 zunächst als „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ gegründet wurde, sei nie ein „Club Gleichgesinnter“ gewesen, erklärt Wagener. Einen Ausschluss Russlands halte er dennoch für falsch. Und selbst, wenn die russischen Delegierten von Österreich keine Visa bekommen hätten, hätten sie auch das für ihre Zecke genutzt. „Russland verachtet diese internationalen Organisationen und tut alles, um ihre Arbeit zu verhindern. Wir sehen dies ja bei ganz wesentlichen Fragen in der OSZE.“

Moskau blockiert etwa das Budget, das die teilnehmenden Staaten beschließen müssen, genauso wie wichtige Personalfragen für Organe und Missionen in Krisenregionen. Bei der letzten Tagung im polnischen Lodz gab es nicht einmal eine Abschlusserklärung. „Es ist das schwierigste Jahr in der Geschichte der Organisation, der Grund dafür ist bekannt“, erklärte der polnische Außenminister Zbigniew Rau.

Was sich OSZE-Delegationsführer Robin Wagener von dem Treffen in Wien erwartet? „Die parlamentarische Versammlung muss in den Debatten ein starkes Zeichen gegen den verbrecherischen Angriffskrieg setzen. Schon bei den vergangenen Sitzungen ist deutlich geworden, dass es eine sehr große und geschlossene Verurteilung dieser russischen Verbrechen gibt.“ Damit werde man die Repräsentanten des Regimes im Kreml konfrontieren.

Zur Startseite