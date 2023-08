Tagesspiegel Plus Putsch-Welle in Afrika : „Viele Menschen begrüßen es, wenn das Militär handelt“

Nach Mali und Niger hat auch das Militär in Gabun die Macht an sich gerissen. Was das für die Gesamtlage in Afrika bedeutet, erklärt Anja Osei, Professorin Politik und Gesellschaft in Afrika an der FU Berlin.