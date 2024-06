Putschversuch in Bolivien Das Militär ist gescheitert – aber wie geht es weiter?

Es liest sich wie der Showdown in einem Blockbuster: Soldaten stürmen den zentralen Platz von Boliviens Hauptstadt La Paz. Ein Panzerfahrzeug rammt gegen die Tore des Regierungspalastes. Dann stehen sich Präsident Luis Arce und der einen Tag zuvor entlassene Armeechef Juan José Zúñiga Macías auf den langen Gängen direkt gegenüber.

„Ziehen Sie alle Soldaten zurück. Das ist ein Befehl“, sagt der Präsident Berichten zufolge. Dann fragt er den General, fast lauernd: „Sie werden mir nicht gehorchen?“ Für einen Moment sieht es so aus, als käme es in Südamerika nach Jahrzehnten wieder zu einem gewaltsamen Militärputsch. Doch kurz darauf ist der Spuk vorbei.

Das Militär zieht sich aus dem Regierungsgebäude zurück, General Zúñiga wird festgenommen und des Amtes enthoben. Und mit ihm die gesamte Führungsriege der Streitkräfte. Die Regierung von Präsident Arce meldet nach dieser Nacht zum Donnerstag neun Verletzte. Der Putsch ist vereitelt. Aber wie kam es überhaupt dazu?

Das Land mit den weltweit meisten Putschen

Bolivien war schon immer eines der instabilsten Länder des südamerikanischen Kontinents. „Es ist sogar weltweit das Land mit den meisten Militärputschen. Manch einer Rechnung zufolge kommt Bolivien in seiner 200-jährigen Geschichte auf einen Coup pro elf Monate“, sagt Jerónimo Ríos Sierra, Politikwissenschaftler an der Universidad Complutense in Madrid.

Jerónimo Ríos Sierra ist Politikwissenschaftler an der Universidad Complutense in Madrid. Er forscht vor allem zu politischer Gewalt und Aufständen in Lateinamerika.

Er forscht zu politischer Gewalt und Aufständen in Lateinamerika. „Die vergangenen 42 Jahre waren in Bolivien allerdings von demokratischen und stabilen Regierungen geprägt.“

2006 brachte das Land sogar den ersten indigenen Staatschef Südamerikas hervor, der für 13 Jahre regierte: Evo Morales. Ausgerechnet er ist es, der jetzt für Unruhen sorgt. Denn im Mittelpunkt der aktuellen politischen Krise steht nicht Präsident Luis Arce, sondern Morales. Er will sich 2025 wieder zur Wahl aufstellen lassen – obwohl der Oberste Gerichtshof ihm das Recht absprach.

Das Parteiensystem und die Gesellschaft – und in der Konsequenz auch das Militär – in Bolivien haben sich extrem polarisiert und gespalten. Günther Maihold, stellvertretender Direktor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin

Laut Gericht kann ein Präsident nur maximal zwei Amtszeiten absolvieren. Morales nennt das ein „politisches Urteil“ und versucht bereits seit Jahren, gegen die bolivianische Rechtssprechung vorzugehen. Er und Arce, der ebenfalls aus der sozialistischen Partei Mas kommt und vermutlich selbst antreten will, haben sich darüber zerstritten. Und mit ihnen die ganze Partei, sagt Lateinamerika-Experte Günther Maihold.

„Das Parteiensystem und die Gesellschaft – und in der Konsequenz auch das Militär – in Bolivien haben sich durch die Causa Morales extrem polarisiert und gespalten.“ Der linke Staatschef musste 2019 nach seiner Wiederwahl unter dem Druck des Militärs zurücktreten, weil ihm Wahlbetrug vorgeworfen wurde.

Günther Maihold ist stellvertretender Direktor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin und arbeitet zudem bei der Stiftung Wissenschaft und Politik als „non-resident Senior Fellow“ .

„Seine politische Rückkehr hat diese Spannungen wieder aufgeladen“, sagt Maihold. Auch der Putschversuch von General Zúñiga wird auf Morales zurückgeführt. Zúñiga drohte bereits am Abend vor dem Putschversuch, den Ex-Präsidenten zu blockieren, falls er versuchen sollte, zur Wahl anzutreten. „Umfragen legen nahe, dass Morales tatsächlich wiedergewählt werden könnte“, bemerkt Maihold.

Die Bevölkerung ist tief gespalten

Denn in einem Teil der Bevölkerung genießt der ehemalige Koka-Bauer eine große Beliebtheit. Das ist auch der demografischen Zusammensetzung Boliviens geschuldet: Auf dem Land leben vor allem indigene Kleinbauern, in und um die Städte Großgrundbesitzer.

„Im ländlichen Raum ist Morales sehr beliebt“, sagt Maihold. „In den Städten wiederum wird er sehr kritisch gesehen.“ Die Arbeiter aus den Bergbauregionen seien oft das Zünglein an der Waage.

Es kam am Mittwoch zu gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem Militär und Unterstützern des bolivianischen Präsidenten Luis Arce. © AFP/JORGE BERNAL

„Die bolivianische Bevölkerung ist hoch politisiert und mobilisiert“, sagt Lateinamerika-Experte Ríos Sierra. „Das bolivianische Militär wiederum ist relativ schwach. Es fehlt ihm an Macht, um einen Putsch erfolgreich auszuführen und danach eine Regierung einzusetzen.“ Der Putschversuch, sagt er, war zum Scheitern verurteilt.

In der internationalen Gemeinschaft führte er trotzdem zu großer Besorgnis. „Ich verurteile entschieden die Versuche, die demokratisch gewählte Regierung Boliviens zu stürzen“, schrieb etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am späten Mittwochabend auf der Plattform X. Auch UN und andere lateinamerikanische Länder verurteilten den versuchten Staatsstreich.

Was folgt nun?

Die Lage mag sich nun erstmal wieder entspannen, sagt Günther Maihold. „Wenn alles gut geht, ist Arce bis November 2025 im Amt und kann diesen Putschversuch aufarbeiten.“ Die große gesellschaftliche Spaltung wird sich damit aber nicht lösen.

Arce hat nach der Absplitterung der Morales-Anhänger in der Mas keine parlamentarische Mehrheit mehr, sein Land ist in einer schweren Wirtschaftskrise und vor der Zahlungsunfähigkeit. Bolivien erwartet also eine ungewisse Zukunft – auch wenn der Putsch erstmal einmal abgewehrt ist.