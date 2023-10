„Die Decke stürzte auf den Operationssaal“ Raketeneinschlag vor Klinik in Gaza – wer trägt die Schuld?

„Wir haben in dem Krankenhaus operiert, es gab eine starke Explosion, und die Decke stürzte auf den Operationssaal“, sagt Ghassan Abu Sittah, ein Arzt von „Ärzte ohne Grenzen“, der im Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt arbeitet.

Zunächst gab es Nachrichten, dass das Hospital am Dienstagabend unter Beschuss geraten war. 500 Menschen sollen nach palästinensischen Angaben dabei ums Leben gekommen sein, darunter auch Patienten und Vertriebene.

Im Laufe des Mittwochs bestätigten sich Hinweise, dass es nicht in dem Krankenhaus selbst, sondern auf einem nahegelegenen Parkplatz eine schwere Explosion und ein Feuer gegeben hatte. Auch gibt es inzwischen erhebliche Zweifel, dass die Opferzahl tatsächlich so hoch ist, wie von palästinensischer Seite angegeben.

Die radikal-islamische Terrororganisation Hamas machte einen israelischen Luftangriff für das Unglück verantwortlich, während Israel davon ausgeht, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete von palästinensischen Kämpfern handelte.

„Uns muss allen klar sein: Es herrscht Krieg und wir bekommen Informationen von beiden Konfliktparteien“, sagt Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik dem Tagesspiegel.

„Momentan sehe ich: Die eine Seite, Israel, liefert plausible Belege, was nach ihrer Sicht geschehen ist und bemüht sich um Aufklärung. Die andere Seite tut das bislang nicht.“

Christian Mölling ist Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung.

Die Spur führt zum Islamischen Dschihad

Israel ist sich sicher: Die Palästinensermiliz Islamischer Dschihad (PIJ) hat den Beschuss des Krankenhauses zu verantworten. Sie ist eine der radikalsten militanten Gruppierungen im Nahen Osten. Auf ihr Konto gehen viele Anschläge und Selbstmordattentate in Israel mit zahlreichen Toten und Verletzten.

Die Organisation entstand in den 1980er Jahren im Gazastreifen und wird, wie die Hamas, vom Iran finanziert. Ihre Mitglieder feuern immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Doch ihre Raketen gelten als weniger zielgenau als die der größeren Palästinenserorganisation Hamas.

Diese Beweise, die wir mit allen teilen, bestätigen, dass die Explosion durch eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad ausgelöst wurde. Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee

„Diese Beweise, die wir mit allen teilen, bestätigen, dass die Explosion durch eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad ausgelöst wurde“, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv. „Es gab keinen Beschuss der IDF (israelischen Armee) vom Land, von der See oder aus der Luft, der das Krankenhaus getroffen hätte.“ Diese professionelle Analyse basiere auf Geheimdienstinformationen, den operativen Systemen und Luftbildern, die miteinander abgeglichen wurden, sagte er.

Das israelische Radarsystem habe Raketen ausgemacht, die zur Zeit der Explosion am Krankenhaus „von Terroristen“ im Gazastreifen abgeschossen worden seien und die Analyse der Flugbahn habe ergeben, dass diese Raketen „in der Nähe des Krankenhauses“ abgeschossen wurden, so Hagari. Der Islamische Dschihad dementierte die Anschuldigungen.

Die Rolle der Hamas

Gegen die Hamas sprechen Israel zufolge abgefangene Tonband-Aufnahmen, die auch dem Tagesspiegel vorliegen: Darin sprechen offenbar Hamas-Funktionäre darüber, dass es sich bei der Rakete um eine des Islamischen Dschihad handele. Demnach sei sie von einem „Friedhof hinterm Al-Ma’amadani-Krankenhaus abgeschossen worden“.

„Sie hat fehlgezündet und ist auf sie gefallen“, heißt es in der Aufnahme. Dass die von den Dschihadisten selbst gebauten Raketen defekt sind und fehl zünden, ist keine Seltenheit. Offiziell hält die Hamas jedoch an ihren Anschuldigungen gegen Israel fest.

„Drohnenbilder von der israelischen Armee belegen, dass der Beschuss nicht von uns kam“, sagte der deutsche IDF-Sprecher Arye Shalicar dem Tagesspiegel. „Außerdem gibt es Live-Aufnahmen von Al Dschasira, wo man sieht, dass Raketen aus dem Gaza-Streifen abgefeuert werden und die Raketen dann im Gaza-Streifen mit voller Wucht landen – und das während einer Live-Schalte von Al Dschasira. Von dem Sender kann man nun wirklich nicht sagen, dass seine Reporter von der israelischen Armee beauftragt wurden.“

Kommt Israel infrage?

Als Reaktion auf die Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober mit mindestens 1400 Toten, 4400 Verletzten und 199 verschleppten Geiseln fliegt die israelische Armee schwere Luftangriffe im Gazastreifen. Hierbei wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 4000 Menschen getötet. Die meisten der Opfer auf beiden Seiten sind Zivilisten.

199 Geiseln sind nach Gaza verschleppt worden.

„Ich möchte noch einmal betonen, dass wir nicht absichtlich sensible Einrichtungen angreifen, schon gar nicht Krankenhäuser“, sagte der israelische Oberstleutnant Jonathan Conricus dem US-Sender CNN.

Aber könnte etwas schiefgegangen sein? Immerhin ist Israel nicht das erste Mal dem Vorwurf ausgesetzt, gezielt oder versehentlich zivile Ziele anzugreifen. Doch diesmal scheint sich Israels Militär sicher zu sein: Eine Überprüfung der operativen und nachrichtendienstlichen Systeme habe ergeben, dass das israelische Militär das Krankenhaus Al-Ahli in Gaza „nicht getroffen“ habe, sagte auch Militärsprecher Hagari.

Shalicar betonte gegenüber dem Tagesspiegel: „Solche klaren Beweise würde die israelische Armee nicht herausgeben, wenn sie keine harten Fakten hätte.“ Man habe nach dem Vorfall sogleich eine Untersuchung auf höchster Ebene eingeleitet, um der Propaganda der Hamas entgegenzuwirken.

Hans-Jakob Schindler ist Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project und leitet das Büro in Berlin.

„Das Bildmaterial, das derzeit auch in sozialen Medien kursiert, zeigt das Krankenhaus bei Tageslicht. Das Bildmaterial scheint authentisch und aktuell zu sein. Darauf ist der Parkplatz des Krankenhauses zu sehen. Die Autos dort sind zwar zerstört und ausgebrannt, stehen aber doch relativ unverrückt auf ihren Plätzen, die umstehenden Gebäude scheinen wenig beeinträchtigt zu sein“, analysiert der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler.

„Das alles deutet daraufhin, dass es kein gezielter Angriff der Israelis auf das Krankenhaus war. Es gibt zudem keinen massiven Einschlagskrater – bei einem gezielten Angriff hätte es den aber auf jeden Fall gegeben.“

Bei einer so hohen Anzahl von abgefeuerten Raketen kommt es immer wieder vor, dass eine Rakete nicht richtig zündet, nicht auf der vorgesehen Flugbahn fliegt und abstürzt. Hans-Jakob Schindler, Terrorismusexperte

Allerdings könne es trotzdem viele Tote gegeben haben, wenn sich im Umfeld des Krankenhauses möglicherweise viele Zivilisten aufhielten, um dort Schutz zu suchen, so Schindler. „Es kommt immer wieder vor, dass eine Rakete im Flug fehlzündet. Die würde dann genauso ein Einschlagsbild erzeugen, wie wir es gerade auf den Fotos – sollten diese echt sein – sehen. Das alles untermauert natürlich die Argumente der Israelis“, sagt Schindler. „Die Hamas und der Islamische Dschihad schießen beide Raketen auf Israel. Bei einer so hohen Anzahl von abgefeuerten Raketen kommt es immer wieder vor, dass eine Rakete nicht richtig zündet, nicht auf der vorgesehen Flugbahn fliegt und abstürzt.“

Auch Nathan Ruser, Forscher am Australian Strategic Policy Institute, hat Bilder von früheren israelischen Angriffen mit den Fotos des Krankenhaus-Parkplatzes verglichen. Hierbei fällt ihm zufolge auf: Es gibt dort keine strukturellen Schäden an den Gebäuden, wie es bei einem Luftangriff durch Israel der Fall wäre. Autos, die nur zehn Meter vom Einschlagsort geparkt waren, seien so gut wie unbeschädigt, schreibt er auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter).

Laut dem Briten Eliot Higgings – Gründer des internationalen Recherchekollektivs Bellingcat und führender Open-Source-Analyst – scheinen die meisten Schäden durch ein Feuer entstanden zu sein. Nicht verbrauchter Raketentreibstoff könnte in Brand geraten sein.

In der arabischen Welt wurde die Version der radikalen Islamisten dennoch schnell übernommen. „Es geht der Hamas nicht darum, aufzuklären, sondern Verbündete zu mobilisieren“, sagt Mölling hierzu.

„Und die Reaktionen in Nahost und anderen arabischen Ländern zeigen, wie erfolgreich sie damit ist. Über die sozialen Medien hat die Hamas schnell ihr Narrativ von Israel als Verursacher verbreitet. Das hat sich in den Köpfen festgesetzt und schürt nun noch mehr Hass. Plausible Beweise, was tatsächlich geschehen ist, haben dagegen, so mein Eindruck, fast keine Chance.“