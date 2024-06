Nach Wahlsieg der französischen Rechten Macron kann seinem Land nun einen Dienst erweisen

Und sie haben es doch getan. Die Franzosen haben im ersten Wahlgang am Sonntag erneut massiv die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen gewählt. Das haben zwar die Umfragen vorhergesagt. Aber Präsident Emmanuel Macron hatte das anders geplant, als er am Abend der Europawahl vor drei Wochen völlig überraschend Neuwahlen ausgerufen hatte.

Er wollte seinen Landsleuten die Gelegenheit geben, „vernünftig“ zu sein und seine Renaissance-Partei und ihre Partner zu wählen. Sie sollten den von ihm verteufelten Extremisten auf Seiten der Rechten und der Linken eine Absage erteilen. Die Ankündigung kam wenige Stunden, nachdem die Wähler ihm bei den Europawahlen eine schmerzhafte Niederlage verpasst hatten.

Aber Macron hat sich verzockt. Auch das haben ihm viele Analysten und Parteifreunde vorhergesagt. Unter dem Präsidenten, der es angeblich als seine Aufgabe angesehen hat, eine Machtübernahme der Rechtsextremisten zu verhindern, ist der Rassemblement National (RN) zur mit großem Abstand stärksten Partei und einzigen Volkspartei geworden.

Nimmt Macron sein Ego zurück?

Die Botschaft scheint angekommen. Denn Macron hat es noch in der Hand, zu verhindern, dass der RN aus diesem Sieg in der ersten Runde eine absolute Parlamentsmehrheit im zweiten Wahlgang macht.

Dazu muss er die Kandidaten seiner Partei auffordern, in den Wahlkreisen, in denen ein Kandidat des Linkenbündnisses die größten Chancen gegen einen Rechtsextremen hat, zurückzuziehen.

Das hat Macron offenbar sofort nach Bekanntwerden der ersten Prognosen getan. Angesichts des Abschneidens des Rassemblement National habe „die Stunde für ein breites Bündnis für den zweiten Wahlgang geschlagen, das eindeutig demokratisch und republikanisch gesinnt ist“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung an die Medien.

Das hätte man klarer ausdrücken können. Aber es hört sich wie die Aufforderung an seine Kandidaten an, sich aus der zweiten Runde zurückzuziehen, sollte ein anderer Kandidat größere Chancen haben, den RN zu schlagen.

Andrea Nüsse ist Redakteurin Ressort Internationale Politik.

Das wird ihm nicht leicht gefallen sein. Denn im Wahlkampf hat er das linke Bündnis, in dem die linksradikale Partei La France Insoumise des unberechenbaren Jean-Luc Mélenchon ein starker Partner ist, ebenso verteufelt wie den RN. Das war verantwortungslos. Das will er jetzt offensichtlich korrigieren.

Was von Gleichheit und Brüderlichkeit übrig ist

Denn der große Unterschied zwischen beiden Blöcken ist die Idee, die sie von der französischen Gesellschaft haben: Die Linken und Grünen vertreten das republikanische Modell mit den Werten „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Der RN will französische Bürger und am besten auch noch solche mit französischer Abstammung bevorzugen und Frankreich abschotten. Hier sollte eigentlich immer klar gewesen sein, auf welcher Seite Macron und seine Partei stehen.

Allerdings: Selbst jetzt, wo er eine „Volksfront“ gegen den RN bilden will, ist nicht sicher, ob das gelingt. Viele seiner Abgeordneten sind so verärgert über die Parlamentsauflösung, dass sie ihm nicht unbedingt gehorchen werden. Und die Republikaner, die in der Vergangenheit im Kampf gegen Le Pen dabei waren, sind diesmal gespalten.

Koalitionsbildung kann man lernen

Macron hat damit wohl darauf verzichtet, es auf eine absolute Mehrheit des RN ankommen zu lassen – in der Hoffnung, deren Regierung bis zu den Präsidentschaftswahlen 2027 zu entzaubern. Und damit die Wahl Marine Le Pens zur Präsidentin zu verhindern.

Ja, es ist auch ein großes Problem, wenn es unversöhnliche Blöcke, aber keine eindeutigen Mehrheiten im Parlament gibt. Das könnte zu einer Lähmung und Unregierbarkeit führen, die die Wähler nicht goutieren. Und das könnte für die Wahlen 2027 erneut den extremen Rechten in die Hände spielen.

Aber es könnte erzwungenermaßen auch eine neue Verantwortung im Parlament einziehen, wo gelernt wird, solide Koalitionen zu schmieden. Wie das in anderen Ländern üblich ist.

Das wird ohnehin auch in Frankreich die Zukunft sein, selbst wenn das dortige politische System eine Bipolarität fördert. Diese entspricht aber nicht mehr den gesellschaftlichen Realitäten.

Macron hat an diesem Wahlabend vielleicht den ersten Schritt in diese Richtung getan. Dann muss er nur noch vollends auf Teamplayer umstellen, um mit einer nicht von ihm kontrollierten Regierung zusammenzuarbeiten. Diesen Dienst an seinem Land kann man vom Präsidenten verlangen.