Tagesspiegel Plus Rekrutierung in Serbien? : Die Wagner-Söldner senden aus Belgrad eine Botschaft an Putin

In Serbien häufen sich Berichte über Aktivitäten der Wagner-Gruppe. Was dahinter steckt und warum der serbische Präsident trotz öffentlicher Empörung gar nicht mal so unglücklich darüber sein dürfte.