Roman Schwarzman aus der Ukraine „Wir Holocaust-Überlebenden wollten eines natürlichen Todes sterben“

Herr Schwarzman, Sie haben vor über 80 Jahren Krieg erlebt. Hätten Sie gedacht, dass Sie in Ihrem Leben nochmal einen erleben müssen?

Das hätte ich natürlich nie gedacht. In der Ukraine leben noch etwa 1000 Menschen, die die Ghettos und Konzentrationslager der Nazis überlebten. Wir sind alle sehr alt und wollten eines natürlichen Todes sterben, aber nicht von modernen Faschisten getötet werden. Dass wir jetzt so heimtückisch angegriffen werden, wie Hitler-Deutschland uns damals angriff – nur eben von einem anderen, faschistischen und terroristischen Land – das war für uns eine große Überraschung.

