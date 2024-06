Russische Überlegungen im besetzten Gebiet Ist eine Wiederinbetriebnahme des AKW Saporischschja denkbar?

Anfang März 2022 hatten russische Truppen die Stadt Enerhodar und das nahe gelegene Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine besetzt. Letzteres wurde vom ukrainischen Stromnetz getrennt, und die Russen sprechen immer wieder davon, das AKW wieder in Betrieb zu nehmen und an das russische Energienetz anzuschließen.

Zuletzt hatte Moskau die Internationale Atomenergiebehörde im Mai über solche Pläne informiert und darüber, eine Pumpstation bauen zu wollen, die Wasser für die Reaktorkühlung liefern soll. Dabei liegt das AKW mitten im Kriegsgebiet und das Gelände wird regelmäßig beschossen, wofür sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Schuld geben.

Nach wie vor bestünden in Bezug auf das Atomkraftwerk ernste Sicherheitsrisiken, hatte Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde, zuletzt gesagt. Trotz der Tatsache, dass alle sechs Reaktoren abgeschaltet wurden, bleibe die Sicherheitslage „extrem fragil“. Dreimal musste das AKW in diesem Jahr bereits auf Notstrom umgeschaltet werden, weil eine externe Stromleitung durch Beschuss beschädigt worden und ausgefallen war.

Die derzeitige Situation im AKW Saporischschja erinnert an die Situation im Atomkraftwerk Tschernobyl zu Beginn der russischen Invasion. Damals beschlagnahmten die Russen das Kernkraftwerk, erkannten mit der Zeit aber, dass sie keinen Nutzen daraus ziehen können. Und auch in Saporischschja werden die Herausforderungen etwa in Bezug auf Personal sowie Inspektion und Wartung der kritischen Sicherheitssysteme nicht kleiner.

Das Kernkraftwerk Saporischschja ist im Juli 2023 im Hintergrund des flachen Kachowka-Stausees nach der Zerstörung des Staudamms zu sehen. © picture alliance/dpa/AP/KATERYNA KLOCHKO

Nach Angaben des Leiters des staatlichen Energieunternehmens Energoatom, Petro Kotin, gibt es derzeit viele Faktoren, die die Russen daran hindern, Saporischschja wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu gehören etwa der Wasserverlust im Kachowka-Stausee, fehlende Stromleitungen und auch ein Mangel an qualifiziertem Personal. Der Kernbrennstoff im AKW habe das Ende seiner Lebensdauer erreicht, und die Russen hätten keinen Ersatz. Das Kraftwerk wird mit amerikanischem Brennstoff betrieben.

„Wenn die verrückte politische Führung der Russischen Föderation endlich begreift, dass es technisch unmöglich ist, das AKW Saporischschja wieder in Betrieb zu nehmen und es den Besatzern nichts als Probleme bereiten wird, werden sie unser Werk verlassen“, ist sich Kotin sicher.

Unausgebildetes Personal in einem modernisierten Kraftwerk

Vasyl Mogutnyi (Name aus Sicherheitsgründen geändert) war technischer Spezialist in dem AKW, bevor er es im Mai 2022 verließ. Der Kontakt zu seinen Kollegen dort besteht aber nach wie vor. Er sagte dem Tagesspiegel, dass für den vollständigen Betrieb der Anlage 9000 qualifizierte Mitarbeiter benötigt werden. Im Moment hätten die Russen etwa 3000 Leute zusammenbekommen, von denen die meisten aber noch nie in einer solchen Anlage gearbeitet hätten.

Ein weiteres Problem für die Russen: Vor dem Einmarsch in die Ukraine wurde das Atomkraftwerk Saporischschja modernisiert. Die Reaktoren unterscheiden sich erheblich von den russischen. Doch von den ukrainischen Mitarbeitern, die sich damit auskennen, sind nur noch wenige geblieben.

Das AKW Saporischschja in der Ukraine. © Imago/Taisija Voroncova

„Im Februar zogen die Besatzer die letzten unserer Mitarbeiter ab, die der Ukraine treu geblieben sind und für die Sicherheit im Kraftwerk gesorgt haben“, erklärt Energoatom-Präsident Kotin. „Sie haben nur noch acht Schichtleiter übrig, die direkt für die nukleare Sicherheit und die Strahlensicherheit verantwortlich sind.“

Laut Energoatom haben 360 Mitarbeiter, die für diesen Bereich tätig waren und keine Verträge mit dem russischen Unternehmen Rosatom unterzeichnet haben, seit Februar keinen Zugang mehr zum Atomkraftwerk. Das besetzte Enerhodar dürfen sie auch nicht verlassen. Und Mogutnyi glaubt, dass die verbliebenen Mitarbeiter, die einen solchen Vertrag unterzeichnet und einen russischen Pass erhalten haben, es vermeiden, die Russen zu beraten.

Das Problem mit der Wartung

Experten weisen darauf hin, dass eine ordnungsgemäße Wartung der AKW-Systeme durch qualifiziertes Personal nötig ist, damit sie kein Sicherheitsrisiko darstellen, selbst wenn die Anlage außer Betrieb ist. Dies gilt insbesondere für das Kühlsystem von Kernkraftwerksblöcken.

Die Russen hätten bereits mehrfach berichtet, dass Borsäure aus dem Kühlkreislauf des ersten Kernbrennstoffs in den Kreislauf des zweiten Reaktorblocks ausgetreten sei, erklärt Dmytro Humeniuk, Leiter der Abteilung für Sicherheitsanalysen des staatlichen wissenschaftlich-technischen Zentrums für nukleare und Strahlungssicherheit der Ukraine.

„Borsäure wird dem Kühlmittel im ersten Kreislauf zugesetzt, um eine unkontrollierte Kettenreaktion zu verhindern. Diese Säure ist ein recht aggressives Medium. Wenn das Kühlmittel zusammen mit der Säure vom ersten in den zweiten Kreislauf fließt, besteht die Möglichkeit, dass die Borsäure mit Kohlenstoffstahl in Kontakt kommt, was zu einer verstärkten Korrosion der gesamten Anlage führen kann“, sagt der Experte. Ihm zufolge erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit eines unkontrollierten Geräteausfalls.

Auch der Leiter der staatlichen Atomaufsichtsbehörde der Ukraine, Oleh Korikov, sagt, dass es aus mehreren Gründen unmöglich sei, das AKW wieder in Betrieb zu nehmen. „Wir verfügen nicht über die für den Betrieb erforderliche Wasserversorgung, weil die Besatzer das Wasserkraftwerk zerstört haben.“ Außerdem müsse der Strom, wenn er produziert wird, auch transportiert werden. Von den zehn Stromleitungen sind derzeit aber nur zwei in Betrieb. Sie liefern den Strom für den Eigenbedarf des Kraftwerks.

Auch sei es unrealistisch, eine Pumpstation in der Nähe der Frontlinie zu bauen, so Korikov. „Wir haben von diesen Plänen gelesen, aber das hat nichts mit nuklearer Sicherheit und Strahlenschutz zu tun“, sagt er. Er nennt die Absicht der Russen, Saporischschja wieder in Betrieb zu nehmen, daher einen weiteren Versuch von nuklearer Erpressung. Die einzige Lösung zur Gewährleistung der Sicherheit im AKW sieht er in dessen vollständiger Entmilitarisierung.