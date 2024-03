Russland müsse „Aggression einstellen“ Vatikan rudert nach umstrittenen Papst-Empfehlungen an Ukraine zurück

Der Vatikan rudert nach der umstrittenen Äußerung von Papst Franziskus zurück, die Ukraine solle die weiße Fahne hissen und mit Russland verhandeln.

Die erste Bedingung für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei, dass Russland seine Aggression einstelle, sagte der Papst-Stellvertreter Kardinal Pietro Parolin in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit „Corriere della Sera“.

Der Vatikan dränge auf einen Waffenstillstand und „zuallererst sollten die Aggressoren den Beschuss einstellen“, sagte der Kardinal.

Das ukrainische Außenministerium hatte den päpstlichen Nuntius am Montag einbestellt, um seine „Enttäuschung“ über Äußerungen von Franziskus zum Ausdruck zu bringen.

Der Papst hatte der Ukraine empfohlen, den Mut zu haben, eine „weiße Fahne“ zu hissen und ein Ende des Krieges mit Russland auszuhandeln. „Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln“, hatte das Oberhaupt der Katholischen Kirche gesagt. (Reuters)