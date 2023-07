Russland nach Prigoschins Putsch „Die neun Monate, die Hitler hatte, wird Putin nicht bekommen“

Herr Subow, was denken Sie, was wollte Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin bei seiner Meuterei erreichen?

Prigoschin hat die Militärführung – und eigentlich damit auch Putin – immer wieder dafür kritisiert, Russland in einen unnötigen Krieg verwickelt zu haben. Gleichzeitig, und das ist eine weitverbreitete Ansicht in Russland, war für ihn klar: Jetzt, nachdem man sich eingemischt hat, muss der Krieg auch gewonnen werden.

Grundsätzlich ist Prigoschin aber ein Gegner dieses Kriegs. Zugleich wollte er seine kostbare Armee vor den Klauen des Verteidigungsministeriums schützen. Das ist wohl das naheliegendste Motiv.

Übergeordnet denke ich aber, dass Prigoschin tatsächlich die Macht übernehmen wollte, anders lässt sich die exzellente Vorbereitung des Aufstands kaum erklären. Auch dass die USA im Vorfeld darüber Bescheid wussten, deutet auf eine langgeplante Aktion hin. Wie ihn Putin noch überreden konnte, seinen Plan aufzugeben, bleibt das große Geheimnis.

Über den Experten Andrei Subow ist ein russischer Historiker, Politikwissenschaftler, Theologe und politischer Aktivist. Der Krieg in der Ukraine zwang Subow, nach Tschechien auszuwandern, wo er derzeit an der Universität in Brünn lehrt. © Imago/CTK Photo

Hätte Prigoschin nicht gestoppt, wäre es womöglich eng für Putin geworden.

Besonders interessant ist dabei die Rolle des nun vermissten General Sergej Surowikin. Das ist nicht irgendwer, sondern ein dekorierter ranghoher Militär, der in der Vergangenheit so manchen Befehl Putins mit aller Grausamkeit ausgeführt hat. Wenn er davon wusste, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Aus einem abenteuerlichen Alleingang wird so eine breit angelegte Verschwörung. Denn es wäre naiv zu glauben, Surowikin hätte in diesem Fall allein gehandelt.

Das Ganze erinnert an den Stauffenberg-Putsch gegen Hitler vom 20. Juli 1944. Damals putschten ja auch keine überzeugten Nazi-Gegner, sondern Militärs, die Hitler zuvor über Jahre treu gedient hatten. Damals war das Schicksal von Nazi-Deutschland bereits besiegelt. Die einst loyalen Generäle verschworen sich also, um noch halbwegs „ehrenvoll“ aus dem Krieg herauszukommen und so eine komplette Besetzung Deutschlands zu verhindern. Die Situation von damals erinnert mich stark an den Putschversuch heute. Und wie es für Hitler am Ende ausging, wissen wir.

Prigoschins Äußerungen zielten aber nicht darauf ab, sich der Ukraine zu ergeben. Im Gegenteil. Er rief dazu auf, noch entschlossener zu kämpfen.

Aber auch Stauffenberg kritisierte, wie amateurhaft Hitler den Krieg führte. Abgesehen davon, liegt es mir fern, die moralischen Qualitäten Prigoschins mit denen Stauffenbergs vergleichen zu wollen. Prigoschin ist bloß ein blutiger Schläger und Schlächter. Aber der Grund für die Revolte bleibt ähnlich.

Die Generäle und Feldkommandeure haben verstanden, dass es keine Chance mehr gibt, diesen Krieg zu gewinnen, weil die russische Armee im Gegensatz zur ukrainischen immer schwächer wird. Putin versteht das allerdings nicht – sei es wegen seiner eigenen Sturheit oder den Falschinformationen, die er aus seinem Umfeld eingetrichtert bekommt. Aus meiner Sicht ist Prigoschins Aufstand nur die sichtbare Spitze einer breiteren Unzufriedenheit im russischen Militär.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe Wagner, bei einer Videoansprache. © dpa/AP/Prigozhin Press Service/Uncredited

Wenn wir bei Ihrer Stauffenberg-Analogie bleiben, hätte Putin alle „Verschwörer“ sofort hinrichten müssen. Stattdessen gingen Prigoschin und seine Söldner nach Belarus. Der Söldner-Chef soll sich zwischenzeitlich sogar wieder in Russland aufgehalten haben. Was sagt das über Putin aus?

Dass er entweder unglaublich nett ist oder extrem schwach. Ich glaube an letzteres. Er hat offensichtlich nicht die Möglichkeiten, die Verantwortlichen zu bestrafen. Womöglich träumt er davon, das zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Aus meiner Sicht sind die Tage eines derart schwachen Diktators allerdings gezählt. Die neun Monate, die Hitler nach dem Stauffenberg-Attentat hatte, wird Putin nicht bekommen, schätze ich.

Russland ist Atommacht, wie gefährlich wäre ein Zusammenbruch des Regimes?

Die Atomwaffen, die über das gesamte Land verteilt sind, stellen tatsächlich ein großes Risiko dar. In den falschen Händen kann die Lage schnell eskalieren und zu einer Katastrophe führen. Ich halte es auch für möglich, dass sich bestimmte Militärs erst spät von Prigoschin abgewandt haben, als ihnen klar wurde, welche unberechenbare Gefahr Atomwaffen in den Händen eines solchen Mannes darstellen.

Was sollte die russische Exilopposition tun, um die offensichtlich instabile Lage in Russland zu nutzen?

Wenn Russland eine demokratische Zukunft möchte, kann die Arbeit der Opposition nur in einem friedlichen Rahmen verlaufen. In dieser Hinsicht war es für mich äußerst seltsam, die Aufrufe von Michail Chodorkowski zu beobachten, zu den Waffen zu greifen. Egal wie unvollkommen die jetzige russische Verfassung ist, wäre es ein Fehler, sie einfach zu zerreißen, sollte die Gelegenheit dazu tatsächlich einmal bestehen.