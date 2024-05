Russlands Offensive in Charkiw Warum sagt Selenskyj alle Auslandsreisen ab?

Die Lage an der Front in der Ukraine ist ernst. So ernst, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj alle Auslandstermine abgesagt hat. Grund ist die russische Offensive in Charkiw, wohin er nun selbst gereist ist.

Doch auch innenpolitischer Druck könnte hinter der Entscheidung stehen, vorerst in der Ukraine zu bleiben. Es gibt politische Kontrahenten, wie den früheren ukrainischen Präsidenten Poroschenko und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, die versuchen, Zweifel an Selenskyjs Legitimation zu säen.

Simon Weiß ist Ukraine-Experte bei der Friedrich Ebert-Stiftung. Seine Themenschwerpunkte sind europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sowie Rüstungskontrolle in Europa.

„Seine Regierungszeit endet offiziell am 20. Mai, eigentlich hätten Wahlen stattfinden müssen, die aber aufgrund des Krieges verschoben worden sind“, sagt der Ukraine-Experte Simon Weiß von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Deswegen wolle der Präsident womöglich keinen Anlass zum Unmut an seiner Führung geben und nicht ins Ausland reisen – vor allem angesichts der schwierigen Lage in den umkämpften Gebieten.

2 Milliarden Dollar hat US-Außenminister Antony Blinken der Ukraine in dieser Woche zugesagt.

Für die Vorbereitung des bevorstehenden Friedensgipfels in der Schweiz müsse er auch nicht zwingend selbst ins Ausland fliegen. Dies würde sein Personalstab genauso gut übernehmen können, erklärt der Experte. Vom wichtigsten Verbündeten USA komme nun auch wieder Unterstützung, weshalb Selenskyj dorthin auch nicht dringend reisen müsse – zumal der US-Außenminister in dieser Woche in die Ukraine gekommen ist. Dort hatte Antony Blinken am Mittwoch in Kiew weitere zwei Milliarden US-Dollar Hilfsgelder zugesagt.

Selenskyj will die Truppenmoral stärken

„Mit Blick auf die Lage an der Front möchte Selenskyj mit seinem Bleiben ein Zeichen setzen, dass er in dieser schwierigen Zeit an der Seite der Streitkräfte steht“, so Weiß dem Tagesspiegel. „In seinem Fokus werden jetzt Frontbesuche stehen, so wie er es in den vergangen zwei Jahren immer wieder gemacht, um Motivation und Kampfmoral bei den Truppen zu steigern.“

Im umkämpften Gebiet angekommen, bezeichnete der Politiker die Situation am Donnerstag als stabil, räumte aber auch Schwierigkeiten in der Region ein. „Stand heute ist die Lage im Gebiet Charkiw insgesamt kontrollierbar, unsere Kämpfer fügen den Okkupanten spürbare Verluste hinzu“, teilte er auf seinem Telegram-Kanal mit. Er habe bei einer Besprechung des Generalstabs die Lageberichte von Oberbefehlshaber Olexandr Syrskyj und der für den Frontabschnitt zuständigen Armeekommandeure gehört.

Russlands Offensive in der Region Charkiw begann vergangene Woche - und bringt die ukrainischen Truppen an ihre Grenzen. © dpa/-

Wegen der anhaltend schweren Lage soll Selenskyjs Angaben zufolge Verstärkung in die Region Charkiw abkommandiert werden. Zuvor hatte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht Erfolge beim Abbremsen der seit knapp einer Woche laufenden russischen Großoffensive vermeldet.

Immer wieder greift Moskau die ukrainische Stromversorgung an, wie hier Ende März in Charkiw. © dpa/YEVHEN TITOV

„Die Pläne des Feindes, maximal in die Tiefe der städtischen Bebauung von Wowtschansk einzudringen und sich dort zu verschanzen, wurden vereitelt“, hieß es. Kämpfe fänden im Nordteil der Stadt, die nur fünf Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt ist, statt. Auch der Generalstab erklärte, die Lage sei unter Kontrolle. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der ukrainischen Seite nicht.

Russische Truppen hatten Ende vergangener Woche eine Bodenoffensive im Grenzgebiet von Charkiw begonnen. Nach anfänglich schnellen Geländegewinnen ist das Tempo der Offensive nach Angaben unabhängiger Beobachter deutlich gesunken. Russische Truppen seien nicht weiter als acht Kilometer tief in ukrainisches Gebiet eingedrungen, schätzten die Experten der US-amerikanischen Denkfabrik ISW zuletzt.

Russland versucht, in Charkiw seit dem 9. Mai die ukrainischen Personalreserven zu überlasten und auszudünnen. Simon Weiß, Ukraine-Experte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung

„Wir sehen gerade, dass Russland versucht, in Charkiw seit dem 9. Mai die ukrainischen Personalreserven zu überlasten und auszudünnen“, erklärt Weiß das russische Vorgehen. „Charkiw wurde aus politischen und strategischen Gründen gewählt – der Kreml will der russischen Bevölkerung signalisieren, dass die Truppen jetzt tiefer ins Inland vorrücken. Zugleich wäre die Region wichtig, um die von Putin angestrebte Pufferzone zu schaffen, um sich vor ukrainischen Langstreckenwaffen zu schützen.“ Doch davon seien die Russen noch weit entfernt. Hierfür müsste die gesamte Stadt Charkiw und einen Großteil der Region eingenommen werden. Dafür reichen die aktuell dort eingesetzten russischen Streitkräfte aber nicht aus.

Berichten zufolge sollen auch die Stadt und Region Sumy im Fokus der russischen Streitkräfte stehen. 260.000 Menschen leben dort. Hierzu sagt Weiß: „Die Befürchtung, dass dort bald etwas passiert, basiert auf einer Stellungnahme von Kyrylo Budanow, dem Chef des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes, wonach die Russen laut Geheimdienstinformationen demnächst auch da zuschlagen werden.“ Doch hierfür müsste Russlands Truppen dorthin verlegen, um tatsächlich erfolgreich zu sein.

„Die Russen gehen einfach Schritt für Schritt vor“, sagt Weiß. „Sie haben ein Minimalziel: Die Ablenkung der Ukraine, die Überdehnung ihres Militärpersonals, aber auch ihrer Materialreserven an der Front. Die Russen legen quasi kleine Feuer, um die ukrainischen Streitkräfte abzulenken und zu überfordern. So wollen sie weiter vordringen – und momentan scheinen sie damit ganz erfolgreich zu sein.“ (mit dpa)