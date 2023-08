Saboteure auf russischem Boden? Ukraine hat offenbar zwei russische Langstrecken-Bomber zerstört

Bei Angriffen auf russische Flugplätze in den vergangenen Tagen sind nach ukrainischen Angaben zwei Tu-22 Langstrecken-Bomber zerstört und zwei weitere beschädigt worden.

„Zwei wurden zerstört, zwei wurden beschädigt“, sagt der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, in einem Fernsehinterview mit dem ukrainischen Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty. Eine fünfte Maschine sei möglicherweise getroffen worden.

Sein Geheimdienst stehe in direktem Kontakt mit den Personen, die die Flugplätze angegriffen hätten. „Es handelte sich um Personen, die von russischem Territorium aus bestimmte Aufgaben erfüllten“, sagte Budanow.

Russland berichtete selbst von einem beschädigten Flugzeug

Russland hatte von Drohnenangriffen auf die Militärflugplätze Solzy in der Region Nowgorod am Samstag und Schajkowka in der Region Kaluga am Montag berichtet und erklärt, ein Kampfflugzeug sei beim ersten Angriff beschädigt worden.

Am Dienstag hatte der britische Militärgeheimdienst erklärt, dass Russland bei dem Angriff auf Solzy wahrscheinlich einen Langstreckenbomber Tu-22M3 verloren habe.

Die Tu-22 ist ein Überschallbomber aus der Zeit des Kalten Krieges und kann auch Atomwaffen transportieren. (Reuters)