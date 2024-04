Sánchez bleibt spanischer Premierminister „Die Attacken auf ihn werden jetzt zunehmen“

Er macht weiter. Nach einem minutenlangen Monolog über den seiner Ansicht nach verkommenen politischen Diskurs, dem er sich als Regierungschef stellen muss, verkündet Pedro Sánchez am Montag die Entscheidung, auf die ganz Spanien fünf Tage lang gebannt wartete: Er hat sich gegen den Rücktritt entschieden und wird Regierungschef bleiben.

In einem regelrechten Wutbrief hatte Sánchez seinem Frust am vergangenen Mittwochabend Luft gemacht. Kurz zuvor war ein Ermittlungsverfahren gegen seine Frau eingeleitet worden. Die rechtsextreme Organisation Manos Limpias (auf Deutsch saubere Hände) hatte sie wegen Korruption angeklagt, kurz nach Sánchez Brief allerdings zugegeben, dass es sich möglicherweise um falsche Informationen handeln könnte.

Die Klage war die letzte in einer langen Reihe von Attacken, denen Sánchez und seine Frau seit dessen Amtsantritt 2018 ausgesetzt sind. „Es gibt keine noch so hohe Ehre, die es rechtfertigt, die Menschen, die man am meisten liebt, leiden zu lassen und ihre Würde zerstört zu sehen“, sagte der spanische Premier am Montagmorgen in seiner Rede vor der Presse.

Wollte Sánchez Unterstützer mobilisieren?

Fünf Tage lang hatte er sich mit seiner Familie zurückgezogen. Enge Vertraute sagten der spanischen Zeitung „El País“, sie hätten bis zuletzt spekulieren müssen, weil Sánchez seine Gedanken mit niemand anderem geteilt habe.

Während viele Expert:innen vergangene Woche davon ausgingen, dass Sánchez Brief ein emotionaler Ausbruch war, war der Politologe Ignacio Jurado überzeugt: Es handelt sich um ein politisches Manöver. „Sánchez wollte seine Wähler und seine politischen Partner hinter seiner geschwächten Regierung mobilisieren“, bekräftigt der Politikwissenschaftler am Montag seine Einschätzung.

In Bars, Geschäften und Restaurants wurde die Rede von Pedro Sánchez am Montagvormittag live übertragen. © dpa/Luis Soto

Der Regierungschef und Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei PSOE versuche jetzt, die Narrative in seinem Sinne zu prägen, sagt Jurado: Während die Rechten mit Lügen und Diffamationskampagnen Politik machten, sei er derjenige, der für Respekt und Würde kämpfe. Sánchez selbst dementierte am Montag, dass sein Brief politisch motiviert gewesen sei.

Zumindest kurzfristig scheint seine Rechnung aufzugehen. Tausende Menschen hatten sich am Samstag vor der Parteizentrale der PSOE in Madrid versammelt, um gegen Sánchez’ möglichen Rücktritt zu demonstrieren. Sie hielten Plakate hoch mit Sätzen wie „Pedro, gib nicht auf“ und „Spanien braucht dich“. Auch aus der eigenen Koalition kamen nach seiner Rede am Montag viele jubelnde und unterstützende Reaktionen.

Ignacio Jurado ist Politikprofessor an der Madrider Universität Carlos III.

„Langfristig kann seine Taktik allerdings nach hinten losgehen“, sagt Politologe Jurado. „Denn die rechten Parteien werden jetzt nicht klein beigeben, die Attacken auf Sánchez werden zunehmen. Und dieser emotionale Ausbruch kann als Beweis aufgeführt werden, dass er nicht stark genug ist, um Spanien zu führen.“

Er arbeitet nach dem Motto: mit mir oder gegen mich. Isabel Díaz Ayuso, Präsidentin der autonomen Region Madrid (PP)

Genau das sind die Reaktionen in den Stunden nach der Rede. „Spanien hat einen Premierminister, der seinen Bürgern nicht würdig ist“, sagt Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo, Chef der konservativen PP. Auch Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso (PP) kritisiert Sánchez heftig. „Er arbeitet nach dem Motto: mit mir oder gegen mich“, sagt sie. Der Regierungschef habe die fünf Tage genutzt, „um zu sehen, wie er Richter, politische Rivalen und die unabhängige Presse angreifen kann“.

„Sánchez, ja, mach weiter“: Tausende Menschen gingen am Wochenende auf die Straße, um ihre Unterstützung für ihren Premierminister auszudrücken. © REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA

Die Organisation Manos Limpias droht, mit Beweisen gegen Sánchez selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, „die ihn dazu bringen werden, seine Position zu überdenken“, sagte Miguel Bernad, Generalsekretär der Organisation. Manos Limpias ist allerdings für Klagen gegen Politiker und ihre Angehörigen bekannt und musste sich wegen dieser missbräuchlichen Nutzung der Justiz schon selbst vor Gericht verantworten.

Aber auch von Unterstützer:innen gibt es am Montag verhaltene Kritik. Denn außer der Tatsache, dass er weitermacht, hat Sánchez keine Schritte oder Konsequenzen aus seiner fünftägigen Pause verkündet. Yolanda Díaz, Parteichefin des linken Koalitionspartners „Sumar“, sagte, es dürfe nicht bei bloßer Rhetorik bleiben.

Oder wie Gabriel Rufían, Sprecher der katalanischen Partei ERC, die Sánchez Minderheitsregierung im Parlament toleriert, auf X schreibt: „Ein schlechtes Beispiel, wenn Sánchez geht, weil es kein Rücktritt war, sondern eine Kapitulation. Und ein noch schlechteres Beispiel, wenn er bleibt, ohne etwas zu tun. Denn dann wäre es ein unehrlicher Akt.“