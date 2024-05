Schließungen, Brandmarkung, Verhaftungen Die Geschichte Putins ist auch eine des Ausblutens unabhängiger Medien

Zum ersten Mal habe ich kürzlich eine E-Mail an einen politischen Gefangenen in Russland geschrieben – an meinen Freund Konstantin Gabow. Seit ich Moskau im Frühjahr 2022 Richtung Berlin verlassen habe, habe ich ihn zu überreden versucht, auch ein humanitäres Visum in Deutschland zu beantragen.

Nun aber hat es ihn erwischt. Ende April haben die russischen Behörden Konstantin Gabow festgenommen. Er hatte unter anderem für russische Fernsehsender sowie für internationale Nachrichtenagenturen gearbeitet, auch für die Deutsche Welle, bis der öffentlich-rechtliche deutsche Sender im Februar 2022 in Russland verboten wurde. Gabow soll angeblich an dem Youtube-Kanal „Nawalny Live“ vom verstorbenen Kremlkritiker mitgewirkt haben. Er bestreitet das.

Seit Wladimir Putin an der Macht ist, hat sich die Lage für Journalisten in Russland stetig verschlechtert. Es fing damit an, dass im Jahr 2000 einer seiner ersten Schritte im Amt war, gegen den unabhängigen russischen TV-Sender „NTV“ vorzugehen. Der Senderchef und Oligarch Wladimir Gusinski hatte sich geweigert, Putin bei den Wahlen zu unterstützen. „NTV“ wurde letztlich von der staatlichen Gazprom Media übernommen.

Mit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 begann jedoch das dunkelste Kapitel in der ein Vierteljahrhundert währenden Geschichte der „Säuberung“ unabhängiger Medien im Russland Putins. Allein in der ersten Woche des Krieges wurden der letzte vom Kreml unabhängige Fernsehsender Russlands „Dozhd“, die wichtigste freie Zeitung „Nowaja Gazeta“ und der bedeutendste freie Radiosender „Echo“ in Moskau geschlossen. Die Schließung von „Echo“ betraf mich selbst.

Derzeit arbeiten alle drei Redaktionen auf die eine oder andere Weise weiter, allesamt aus dem Exil. „Dozhd“ beziehungsweise „Rain“ zog nach Riga um, wurde von den lettischen Behörden wieder ausgewiesen und ließ sich schließlich mit Unterstützung des lokalen Medienmagnaten Derk Sauer in Amsterdam nieder. Die wiederbelebte „Nova Gazeta Europa“ ist in Lettland registriert und arbeitet dezentral in ganz Europa. „Echo“ hat seinen Sitz in Berlin, ein Teil der Inhalte kommt von Mitarbeitern in anderen Ländern.

Die föderale Sonderbehörde „Roskomnadzor“ hat Mobilfunk- und Festnetzbetreiber angewiesen, den Zugang zu den Webseiten von „Echo“, „Dozhd“ und „Nowaja Gazeta Europa“ sowie zu Dutzenden anderen Medien und sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram zu sperren.

Dass Menschen in Russland trotzdem Zugang zu freien Medien haben, liegt daran, dass diese Sperren mit VPN umgangen werden können. Wie viele davon in Russland Gebrauch machen, zeigt die Zahl der VPN-Downloads, die im Jahr 2022 um das Hundertfache gestiegen ist.

Zu „ausländischen Agenten“ erklärt

Journalisten, die wie Gabow in Russland geblieben sind, müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Der ehemalige Chefredakteur des „Moskauer Echo“, Alexey Venediktov, etwa wurde 2022 zum „ausländischen Agenten“ erklärt – ein besonderer Status, den das russische Justizministerium außergerichtlich zuweist. Es ist ein undurchsichtiges Verfahren ohne klare Kriterien. Ursprünglich mussten Betroffene dafür zumindest Gelder aus dem Ausland erhalten, jetzt reicht es schon aus, „unter ausländischem Einfluss zu stehen“ – eine Formulierung, die der Willkür Tür und Tor öffnet.

„Ausländische Agenten“ sind verpflichtet, all ihre Veröffentlichungen in den sozialen Medien unter Androhung von Geldstrafen mit einem besonderen Vermerk zu versehen. Sie müssen außerdem regelmäßig Sonderberichte über all ihre Einnahmen und Ausgaben vorlegen, dürfen nicht unterrichten und seit diesem Mai auch nicht an Wahlen teilnehmen. Hunderte von Journalisten, Politikern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Künstlern sind bereits in dem Register vermerkt.

Bei „Dozhd“ und „Nowaja Gazeta Europa“ ging der Kreml sogar noch weiter und erklärte sie zu „unerwünschten Organisationen“, womit sie faktisch den Status von Terroristen und Extremisten innehaben. Wer für sie arbeitet und ihnen Geld spendet, dem drohen in Russland Gefängnisstrafen, und selbst einfache Likes ihrer Veröffentlichungen werden mit Geldstrafen geahndet.

26 Journalisten sind mindestens aus politischen Gründen in Russland inhaftiert.

Laut dem russischen Online-Medium gibt es in Russland derzeit mindestens 26 Journalisten, die aus politischen Gründen inhaftiert sind. Dreizehn von ihnen wurden zu Haftstrafen zwischen zwei und 22 Jahren verurteilt, zwei wurden zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, einer wartet auf den Hausarrest und die Übrigen wurden verhaftet und warten auf ihre Verurteilung.

Der Fall Iwan Safronow sticht heraus

Erst vor wenigen Tagen wurde die Journalistin Nadeschda Keworkowa festgenommen und muss nun zwei Monate unter dem Verdacht der „Rechtfertigung von Terrorismus“ in Haft verbringen. Zugleich begnadigt die russische Justiz reihenweise Serienmörder und Vergewaltiger, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, in der Ukraine zu kämpfen.

Innerhalb Russlands sticht zudem der Fall von Iwan Safronow heraus. Er arbeitet als Journalist für eine der führenden Zeitungen des Landes, den „Kommersant“, und schrieb viele Jahre lang über die Waffenexporte Russlands, vor allem in den Nahen Osten. Ein Gericht verurteilte ihn in einem geschlossenen Verfahren wegen „Offenlegung eines Staatsgeheimnisses“ zu 22 Jahren Haft. Um was für ein Staatsgeheimnis es sich handelt, erlaubte das Gericht den Ermittlern nicht zu erklären.

Safronov berichtete über seine Anwälte, dass er monatelang unter Druck gesetzt worden sei und dass ihm juristische Anrufe und Familienbesuche verweigert wurden, um ihn zu einem Schuldbekenntnis zu bewegen.

„Wall Street Journal“-Reporter Evan Gershkovich sitzt seit 2023 in russischer Haft. © REUTERS/TATYANA MAKEYEVA

Auch ausländische Journalisten in Russland sind extrem gefährdet. Der aufsehenerregendste Fall ist Evan Gershkovich, Reporter der renommierten US-Zeitung „Wall Street Journal“. Er wurde 2023 in Moskau wegen Spionageverdachts verhaftet. Während eines Interviews mit dem umstrittenen US-amerikanischen Kommentator Tucker Carlson hatte Putin unlängst Bereitschaft signalisiert, ihn gegen den sogenannten „Tiergarten-Mörder“ Wadim Krassikow auszutauschen. Krassikow sitzt in Berlin in Haft, weil er einen persönlichen Feind des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow ermordet hat.

Zuvor war es Moskau bereits gelungen, den in den USA bis dahin inhaftierten Waffenhändler Viktor Bout gegen die als Geisel genommene amerikanische Basketballspielerin Brittney Grainer „auszutauschen“. Sie war in Russland zu neun Jahren Straflager verurteilt worden, weil sie eine mikroskopisch kleine Menge Haschischöl in ihrem Gepäck hatte, als sie in Moskau ankam.

Doch die russischen Behörden gehen längst auch gegen die Journalisten vor, die das Land verlassen haben. Die russische Journalistin Elena Kostyuchenko etwa war im vergangenen Jahr mutmaßlich vergiftet worden – während einer Zugfahrt von München nach Berlin.

Das russische Regime hat Medienschaffende zu Feinden erklärt. Sie weichen von Putins Linie ab. Leonid Gennadjewitsch Parthenow, ein russischer Journalist, brachte dies so auf den Punkt: „Journalismus ist alles, was jemand nicht veröffentlicht sehen will. Alles andere ist nur PR oder Infotainment wie beim Discovery Channel.“