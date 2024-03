Schweiz beschließt 13. Monatsauszahlung für Rentner „Jetzt sind einfach mal die kleinen Leute dran“

Frau Jans, 58 Prozent der eidgenössischen Stimmbevölkerung stimmten am Sonntag für eine Rentenerhöhung. Rutscht die Schweiz politisch nach links?

Eher im Gegenteil. In den vergangenen Jahren kam es in der Schweiz zunehmend zu einer Polarisierung der Wähler:innenschaft. Es gibt immer weniger Menschen, die sich in der politischen Mitte verordnen, dagegen mehr an den politischen Polen. Aufschwung hatte in der Vergangenheit vor allem der rechte Rand. Aber die Verordnung auf der Links-Rechts-Achse spielt bei solchen Sachfragen nicht immer die größte Rolle, viele aus dem rechtskonservativen Lager konnten sich deshalb mit der Vorlage identifizieren. Trotzdem haben wirtschaftspolitisch linke Vorstöße aktuell ein bisschen mehr Konjunktur.