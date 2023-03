Schwere Kämpfe im Donbass Wie Russlands Offensive läuft – und was noch von ihr zu erwarten ist

Vor einem Jahr nahm die erfolgreiche russische Anfangsoffensive in der Ukraine ihren Lauf. Am Ende des März 2022 hatten die Kreml-Truppen allein in diesem einen Monat rund ein Zehntel des Staatsgebiets im Süden und Osten der Ukraine eingenommen – mehr als 65.000 Quadratkilometer.

Ein Jahr danach, bereits weit vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar, ordnete Russlands Präsident Wladimir Putin eine neuerliche Großoffensive im Donbass an. Das Minimalziel: die Region Donezk einzunehmen. Das Ergebnis bis zur vergangenen Woche: 85 eroberte Quadratkilometer.

Die ineffiziente russische Offensive, die sich in der Kleinstadt Bachmut konzentriert, ist längst zu einem Abnutzungskampf geworden. Dieser vollzieht sich in Bachmut selbst bereits seit Mitte 2022, nur wirft Russland seit Februar noch mehr Fußsoldaten hinein.

Beim Kampf um Bachmut handelt es sich um die bisher am längsten andauernde Schlacht des Krieges. Experten zufolge ist die Stadt von geringer strategischer Bedeutung, eine Einnahme hätte demnach für Moskau vor allem symbolischen Wert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in einem Interview mit dem US-Sender CNN am Dienstag erneut, warum seine Armee trotzdem an der Verteidigung der Stadt festhalten soll. „Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten“, sagte Selenskyj. Die russischen Truppen hätten dann „freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk“.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der russischen Offensive:

1. Wie läuft die Offensive bisher?

Simon Weiß, Experte für Sicherheitspolitik bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, sieht in Bachmut „eine Schlüsselposition für das operative Ziel der Russen, die Region Donezk komplett zu erobern“. Allerdings bedeute das, dass es für Russland nach der erwarteten Eroberung der Stadt „außer einem psychologischen Effekt keinen unmittelbaren strategischen Effekt geben wird“, sagt Weiß dem Tagesspiegel.

Bachmut hat nur durch die starken Verteidigungslinien an Bedeutung gewonnen, die die Ukrainer dort aufbauten, um die Russen bei einem Angriff auf die strategisch wichtigen Städte Slowjansk und Kramatorsk aufzuhalten. Diese Großstädte sind durch die Schnellstraße M03, die Bachmut im Norden verlässt, direkt zu erreichen. Den Ausgang dieser Schnellstraße aus der Stadt kontrollieren die russischen Truppen bereits.

Am Freitag hatte der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, gesagt, seine Einheiten hätten Bachmut „praktisch umzingelt“. Es sei nur noch „eine Straße“ zu erobern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Diese eine befestige Hauptstraße bleibt den ukrainischen Truppen noch für den Rückzug. Doch auch diese Straße, die T0504, die Bachmut in südwestlicher Richtung verlässt, ist nicht mehr sicher. Die russischen Truppen sind an einer Stelle offenbar nur noch einen Kilometer von ihr entfernt.

Experten gehen davon aus, dass sich Kiews Truppen mittlerweile kontrolliert hinter den Fluss Bachmut, der die Stadt mittig durchzieht, zurückgezogen haben. Wagner-Chef Prigoschin behauptete passend dazu in einer Audiobotschaft, dass seine Söldner den östlichen Teil der Stadt komplett unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

Die ukrainischen Truppen scheinen die Verteidigung der Stadt so lange durchhalten zu wollen, bis ein Rückzug die einzige Alternative ist. Und zwar dann, wenn die russischen Truppen so nah an die letzte Ausfahrtsstraße – die zugleich die einzig verbliebene Nachschubroute ist – herangekommen sind, dass hohe Verluste zu befürchten wären.

Wie im Sommer verstärkt sich die ukrainische Armee, während die russische erschöpft ist. Cedric Mas, Militärhistoriker

Dass die ukrainischen Streitkräfte im Winter von Russland in die Defensive gedrängt wurden, hängt dem französischen Militärhistoriker Cedric Mas zufolge mit dem schleppenden Fortschritt der westlichen Waffenlieferungen und damit verbundenen Trainingsverzögerungen zusammen. Allerdings muss die defensive Position der Ukrainer kein Nachteil sein, schreibt Mas via Mastodon. „Wie im Sommer verstärkt sich die ukrainische Armee, während die russische erschöpft ist.“

Dass Russland weder in Bachmut noch in Kupjansk, Lyman, Avdiivka und Wuhledar mit seiner „Großoffensive“ große Fortschritte mache, zeige, dass die Probleme tiefer liegen, schreibt Mykola Bielieskov vom ukrainischen Nationalinstitut für Strategic Studies, via Twitter. Es fehle an der nötigen Strategie. Die hieß zuletzt, menschliche Wellen in den Kampf zu schicken. Allerdings verschob Russland die Frontlinie damit eben nur um wenige Kilometer und erlitt hohe Verluste.

Aus Sicht des Sicherheitsexperten Simon Weiß sind neben Bachmut die Offensiven bei Kupjansk und Wuhledar die wichtigsten. „Alle drei Schwerpunktrichtungen hängen zusammen, und nur ein Erfolg bei Bachmut wird für die Russen das Ruder in diesem Krieg nicht umreißen“, sagt Weiß dem Tagesspiegel.

Ein Durchbruch in Wuhledar würde Russland die Tür öffnen, um in den Westen der Region Donezk vorzustoßen und die ukrainische Verteidigungslinie bei Avdiivka gefährden. Allerdings ist die Lage für die Ukrainer in Wuhledar am sichersten, da die weite Fläche russische Fortschritte ohne zusätzliches Elitepersonal unwahrscheinlich erscheinen lässt. In Wuhledar kommt Russland seit Monaten praktisch nicht voran.

Kupjansk ist deshalb so wichtig für die Russen, weil sie von dort aus die Isjum-Achse zurückerobern könnte. Diese brauchen die russischen Truppen, um von Norden aus Nachschub in den Donbass organisieren zu können. Die Ukrainer hatten das Gebiet von Kupjansk bis Isjum in ihrer Gegenoffensive im Spätsommer zurückerobert.

Diese drei Schwerpunkte sind vergleichsweise kleine Gebiete. Bielieskov bezweifelt, dass Russland das Rezept für die zumindest kleinen Fortschritte auf ein größeres Gebiet übertragen kann. Für erfolgreiche Kriege brauche es schnelle Manöver, die zu kurzfristigen Erfolgen führen. Wie das geht, zeigten die Ukrainer im Spätsommer in der Region Charkiw. Russland kann es sich auf Dauer nicht leisten, hohe Verluste für kleine Fortschritte hinzunehmen.

Die durchschnittlichen täglichen russischen Verluste nähern sich laut ukrainischem Generalstab wieder den bisherigen Höchstwerten vom Beginn des Krieges, als es mehr als 1000 pro Tag waren. „Die Ukraine kann nicht gewinnen, weil sie keine Fehler macht – sondern weil Russland zahlreiche Fehler macht, die größere Auswirkungen haben“, schreibt der ukrainische Stratege Bielieskov.

2. Was ist noch von der Offensive zu erwarten?

Der US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) geht davon aus, dass Russland in Bachmut gar solch hohe Verluste erlitten hat, dass die Offensive nach der Einnahme der Stadt bereits ihren Höhepunkt erreicht haben wird – oder sogar noch, bevor die Stadt überhaupt erobert ist. Deshalb sei ein Rückzug aus Bachmut für die ukrainischen Truppen keine große strategische Niederlage.

Der Verlust von Zehntausenden Rekruten, die als „Kanonenfutter“ dienen, limitiert die strategischen Möglichkeiten der Russen für wichtigere Kämpfe. Aufgrund dieser hohen Verluste durch Frontalangriffe müsse Russland auch auf solche Wagner-Soldaten zurückgreifen, die am besten ausgebildet sind, schreibt das ISW. Das könne zu schwerwiegenden Verlusten führen, weil zu diesen auch sehr effektive und kaum ersetzbare Truppen gehören.

Die Angriffe der Wagner-Söldner in Bachmut sind bereits einmal zum Stillstand gekommen, weshalb das russische Kommando hoch qualifizierte Luftlandetruppen schickte, um den Vormarsch wiederzubeleben. Aufgrund der hohen Verluste könnten die Angriffe noch vor der Einnahme Bachmuts ein weiteres Mal ausgebremst werden, schreibt das ISW. Dann müsste Russland noch mehr qualitativ hochwertige Truppen in den Kampf schicken, die eigentlich noch zurückgehalten werden sollten.

Der Kampf um Bachmut bestätigt, dass die russische Armee immer noch Probleme damit hat, einfachste Operationen erfolgreich zu gestalten. Phillips O’Brien, Militärexperte

„Der Kampf um Bachmut bestätigt, dass die russische Armee immer noch Probleme damit hat, einfachste Operationen erfolgreich zu gestalten“, schreibt Militärexperte Phillips O’Brien in seinem Newsletter. „Ein fortgeschrittenes Militär sollte in der Lage sein, den Gegner zu umzingeln und damit den Nachschub, der nur noch über eine einzige Route verläuft, zu unterbrechen.“ Dass die Ukrainer den Zeitpunkt des Rückzugs noch immer selbst bestimmen können, sei ein Zeichen für russisches Versagen.

Das ISW berichtet, dass sich Russland nach Einnahme Bachmuts wahrscheinlich zwischen zwei alternativen Vorstoßrichtungen entscheiden muss: über die Schnellstraße T0504 westlich nach Kostjantyniwka oder nordwestlich über die M03 Richtung Slowjansk und Kramatorsk. Um in beide Richtungen vorstoßen zu können, fehlt laut ISW wohl die nötige Truppenstärke – eine Folge des Abnutzungskampfes in Bachmut.

Denn die Ukrainer haben die Verteidigungslinien in beiden Richtungen massiv ausgebaut. Gerade die Verteidigungslinie vor Slowjansk gilt als die derzeit stärkste der Ukrainer. Ein russischer Vorstoß mit jeweils halber Kraft könnte erneut zu hohen Verlusten führen.

Das ISW ist überzeugt davon, dass die neu eingeführten russischen „Angriffsabteilungen“ außerhalb des Städtekampfs keine großen Fortschritte erzielen können. Diese neuen Einheiten, die denen der Wagner-Gruppe gleichen, haben die Größe eines Bataillons und sind auf Frontalangriffe spezialisiert. Was Russland allerdings bräuchte, um sich den massiv aufgerüsteten Verteidigungslinien der Ukrainer entgegenzustellen, sind mobile Truppen, die auf eine hohe Zahl gepanzerter Fahrzeuge zurückgreifen können.

Der Kampf um Bachmut sagt für O’Brien auch viel über die russische Gesamtstrategie aus. Präsident Wladimir Putin sei noch immer vernarrt darauf, traditionelle Erfolge zu erringen, indem seine Truppen Land einnähmen. Dabei wäre es viel effektiver, die verwundbaren Punkte der ukrainischen Kriegsführung an sich unter Druck zu setzen, schreibt O’Brien.

„Dass die Russen so viel Kampfkraft auf die Eroberung von etwas verwenden, das die ukrainischen Kapazitäten nicht entscheidend verringert, erscheint rätselhaft“, so O’Brien. Das zeige, dass die strategischen russischen Ziele die Armee in großer Zahl ausbluten lassen. Das gilt für Bachmut genauso wie für Wuhledar.

„Jedes Mal, wenn Russland Kämpfe wie in Wuhledar führt, wo sie deutlich höhere Verluste erleiden, kommt das den Ukrainern gelegen. Denn dann kann die Ukraine womöglich Frontlinien ausfindig machen, wo Russland verwundbar ist und sich nicht mehr ausreichend verteidigen kann“, sagt Militärexperte Rob Lee, der mit seinem Kollegen Michael Kofman zuletzt Bachmut besuchte, dem „Kyiv Independent“. „Die Ukraine braucht deutlich mehr Wuhledars und deutlich weniger Bachmuts“, sagt Kofman.

3. Welche Rolle spielen die Spannungen mit den Wagner-Söldnern?

Britische Geheimdienste werten die Spannungen zwischen dem Kreml und der Wagner-Gruppe als Zeichen für die prekäre russische Lage. Die teils öffentlich ausgetragenen Konflikte machten deutlich, wie schwierig es in der aktuellen russischen Offensive sei, ein ausreichendes Niveau an Personal und Munition aufrechtzuerhalten, heißt es.

Wagner-Chef Prigoschin hatte bereits mehrfach Kritik an der russischen Militärführung geübt. Nach Darstellung Prigoschins haben die Wagner-Kämpfer Bachmut blockiert, nun versuchten wiederum die ukrainischen Soldaten, die russischen Einheiten einzukesseln und die Blockade aufzulösen. Er verlangte erneut mehr Munition von der russischen Militärführung.

Für die Verzögerung der Munitionslieferung gebe es zwei mögliche Erklärungen: „die übliche Bürokratie oder Verrat“, sagte er in einer am Wochenende verbreiteten Video-Botschaft. Darin betonte Prigoschin nochmals die Bedeutung seiner Söldner. Würde er den Befehl geben, „jetzt in Bachmut zurückzuziehen, würde die gesamte Front zusammenbrechen“. Die Front drohe sich dann „bis an die Grenzen Russlands, vielleicht sogar noch weiter“ zu verschieben.

Bachmut sei zum Schauplatz eines internen Machtkampfes zwischen den Wagner-Söldnern und den regulären russischen Truppen geworden, der die Stoßrichtung der zukünftigen Kriegsführung vorgeben könnte, schreibt Militärexperte Phillips O’Brien. Für ihn ist klar: „Russland muss Bachmut einnehmen, um ein politisches Statement zu setzen, dass ein siegreicher Krieg möglich ist.“

Zur Startseite