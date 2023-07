Schwerpunkte der Gegenoffensive An welchen sieben Frontabschnitten die Ukraine angreift – und warum

Wie mühsam das Vorrücken der ukrainischen Soldaten derzeit ist, hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einem Interview kürzlich eindrücklich beschrieben. „Manchmal müssen die Soldaten 200 bis 300 Meter pro Tag kriechen, um einen Korridor für die vorstoßenden Streitkräfte zu entminen“, erklärte er. Zudem träfen die Kämpfer auf die aufwendig gesicherten russischen Verteidigungsanlagen und würden aus der Luft beschossen.

„Unsere Truppen leiden sehr, weil es ihnen an Waffen mangelt, um Helikopter und Kampfflugzeuge abzuschießen“, so der ukrainische Außenminister. Allerdings stellte er im Gespräch mit „Bild“, „Politico“ und „Welt“ auch fest: „Das Wichtigste ist, dass wir trotz aller Schwierigkeiten Fortschritte machen.“

Genauer gesagt rücken die Ukrainer derzeit an sieben Abschnitten der Front vor, die sich vom Norden der Oblast Luhansk bis zur Oblast Cherson am Schwarzen Meer erstreckt. Doch wie ist dort jeweils die Lage – und warum sind gerade diese Abschnitte derart umkämpft? Ein Blick auf die Kämpfe von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt.

1 Kreminna, Luhansk

Am nördlichsten Punkt der Gegenoffensive greifen die ukrainischen Truppen vermehrt an der Grenze der Oblasten Donezk und Luhansk an. Die intensivsten Kämpfe werden dabei nahe des Ortes Ploschtschanka gemeldet, der direkt an der Schnellstraße P66 zwischen Swatowe und Kreminna liegt.

Die Schnellstraße ist eine der Hauptnachschubrouten der Russen im Osten der Ukraine. Das Ziel der Ukrainer ist es offenbar, diese zu unterbrechen. Auch in der Region um Lyman toben heftige Kämpfe, allerdings ohne nennenswerte Verschiebungen der Frontlinie.

Dem ukrainischen Verteidigungsministerium zufolge ist die Lage dort derzeit am kompliziertesten, da die russischen Truppen dort die meisten offensiven Operationen vollziehen. Bisher gibt es aber wohl keine größeren Gebietsgewinne für die Russen.

Ein ukrainischer Soldat in einem Schützengraben nahe Kremmina. © AFP/Anatoli Stepanov

2 Bachmut, Donezk

Russische Militärblogger berichten, dass die Ukrainer im Südwesten Bachmuts, bei Klischtschijiwka, mehr als einen Kilometer vorgerückt sind und sogar die Stadtgrenze von Bachmut erreicht haben. Auf Satellitenbildern ist zudem zu sehen, wie ukrainische Truppen an der Autobahn E40 im Nordwesten der Stadt vorrücken. Dorthin soll deshalb nun auch russische Verstärkung unterwegs sein.

Auch südlich von Bachmut rücken die ukrainischen Truppen vor, berichtet die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar. Dort sollen es sogar 1,5 Kilometer gewesen sein. Die fast vollständig zerstörte Stadt Bachmut hat mehr symbolische als strategische Bedeutung für die Ukraine. Sie zumindest teilweise zurückzuerobern, würde den einzigen echten Erfolg der russischen Truppen in den vergangenen Monaten zunichtemachen.

Ein Problem für die russischen Truppen könnte sein, dass sie nicht mehr auf die Unterstützung der Wagner-Kämpfer zurückgreifen können. Die Söldner von Jewgeni Prigoschin waren hauptverantwortlich für die Einnahme Bachmuts.

Seitdem die Wagner-Truppen die Gegend verlassen haben, habe er keine „Fleischwolf“-Angriffe mehr erkennen können, berichtet Serhiy Cherevaty, der Sprecher des östlichen ukrainischen Kommandos. Die Russen setzten statt auf solche Angriffe mit menschlichem „Kanonenfutter“ auf Aufklärungsmissionen und Attacken mit kleineren Einheiten.

3 Awdijiwka, Donezk

Die Bedeutung der Front bei Awdijiwka ist schnell erkennbar: Sie liegt unmittelbar vor der größten Stadt des Donbass, Donezk. Sollten die ukrainischen Truppen bis zur Stadtgrenze vorrücken, hätte das nicht nur immense strategische Bedeutung im Krieg, sondern allem voran eine politische. Immerhin ist Donezk die größte Stadt, die Russland seit 2014 unrechtmäßig kontrolliert.

Aktuell ist die Frontlinie nur noch wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Geolokalisierten Bildern zufolge macht die Ukraine dort durchaus auch Fortschritte, ohne aber größere Geländegewinne Richtung Stadt verbuchen zu können. Soldaten der von Russland anerkannten Volksrepublik Donezk verteidigen die Stadtgrenze.

Das ukrainische Verteidigungsministerium bezeichnete auch die Lage dort als besonders kompliziert, vermutlich aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit gegenüber den Truppen der Volksrepublik Donezk.

4 Wuhledar, Donezk

Erbitterte Kämpfe liefern sich die ukrainischen und russischen Truppen bereits seit Monaten auch um Wuhledar. Die Stadt ist, ähnlich wie Bachmut, weitestgehend zerstört und hat aufgrund des Ausmaßes der Kämpfe symbolischen Wert. Strategisch ist sie zudem deshalb wichtig, weil durch die Stadt eine Bahnlinie verläuft, die die Krim und Donezk verbindet.

Zwar teilte das russische Verteidigungsministerium zuletzt mit, dass eine ukrainische Attacke in der Gegend zurückgeschlagen werden konnte. Allerdings ist auf geolokalisiertem Fotomaterial zu sehen, wie ukrainische Truppen am Wochenende südwestlich von Wuhledar Fuß fassen konnten. Kiews Truppen sind damit nur noch zehn Kilometer von einer für die Russen strategisch wichtigen Autobahnverbindung zwischen dem Süden und dem Osten der Ukraine entfernt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj post mit Soldaten bei einem Besuch der Frontstadt Wuhledar. © Imago/Ukrainian Presidential Office

5 Welyka Nowosilka, Donezk

An der Grenze zwischen den Oblasten Saporischschja und Donezk machten ukrainische Truppen bereits Ende der vergangenen Woche Fortschritte und nahmen unter anderem den Ort Rivnopil nahe der Siedlung Welyka Nowosilka ein.

Am Wochenende berichtete eine russische Quelle dem US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) zufolge zudem, dass die ukrainischen Truppen sogar schon bis Pryjutne vorgerückt seien. Der Ort liegt fast zehn Kilometer südlich von Rivnopil. Auch der Ort Staromajorske, östlich von Pryjutne, soll umkämpft sein. Ein Dorf nach dem anderen, statt großer Vorstöße – das prägt aktuell das Vorgehen der Ukraine.

Ziel Kiews ist es offenbar, von Donezk und Saporischschja aus bis zum Schwarzen Meer vorzustoßen, um die russischen Truppen im Südosten des Landes zu teilen und damit einen Teil der Versorgung abzuschneiden. Das könnte Moskaus Streitkräfte zum Rückzug aus weiten Teilen der Südukraine zwingen.

Ukrainische Soldaten feuern eine Rakete in der Region Saporischschja ab. © Reuters/Serhii Nuzhnenko

6 Orichiw, Saporischschja

In der Region Saporischschja spielt sich das Kampfgeschehen hauptsächlich rund um die Stadt Orichiw ab. Auch von dort wollen die ukrainischen Truppen offenbar Richtung Osten zum Schwarzen Meer vorstoßen. Darauf sind die russischen Truppen allerdings vorbereitet. In den vergangenen Monaten haben die Dutzende Verteidigungslinien auf dem Weg ausgehoben.

Orichiw ist ein wichtiges Drehkreuz, durch die Stadt verlaufen drei Straßen Richtung Mariupol, Berdjansk und Melitopol. Letzteres ist der wichtigste Versorgungsknotenpunkt der Russen für die Krim im Süden der Ukraine.

Die Ukraine hält gesicherte Stellungen bereits einige Kilometer südlich von Orichiw Richtung Tokmak. Dort sollen die Verteidiungslinien der Russen besonders stark ausgebaut sein. Die erste Verteidigungslinie südlich von Orichiw sollen die Ukrainer russischen Quellen zufolge bereits unter Kontrolle haben.

Das Minenproblem ist für die Ukraine hier ganz offensichtlich am größten. Schließlich mussten die ukrainischen Truppen hier, im Dorf Mala Tokmatschka wenige Kilometer südlich von Orichiw, vor wenigen Wochen rund 25 Panzer, Kampffahrzeuge und technische Fahrzeuge zurücklassen.

Die Bilder von zerstörten Leopard- und Bradley-Panzern gingen um die Welt – und wurden von der russischen Propaganda-Maschinerie gefeiert. Mittlerweile kontrollieren die Ukrainer Mala Tokmatschka und sind dabei, einige der zurückgelassenen Panzer zu reparieren.

7 Oleschky, Cherson

Der zuletzt vielleicht bedeutendste Vorstoß gelang den Ukrainern an der Antoniwkabrücke in Cherson. Nachdem die Truppen dort monatelang Aufklärungsmissionen über den Fluss Dnipro vollzogen, schafften sie es in der vergangenen Woche allem Anschein nach, einen dauerhaften Brückenkopf am Ostufer des Flusses zu errichten.

Während offizielle russische Stellen berichten, dass sie die ukrainischen Truppen wieder vetrieben hätten, ist auf geolokalisiertem Fotomaterial zu sehen, wie sich einige der anfangs mehr als 100 Soldaten im Ort Datschi direkt am Dnipro aufhalten. Aufgrund von erfolgreicher elektronischer Kriegsführung fällt es den russischen Soldaten offenbar weiterhin schwer, die ukrainischen Stellungen dort mit Drohnen anzugreifen.

Über neue Versuche der Ukrainer, die russischen Stellungen an der wenige Kilometer am Fluss Konka gelegenen Stadt Oleschky zu attackieren, ist nichts bekannt. Russische Militärblogger gehen davon aus, dass Moskaus Truppen die Brücke über den Konka bereits vermint haben für den Fall, dass die Ukrainer einen Vorstoß wagen.