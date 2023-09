Sechs Jahre nach dem Amoklauf von Las Vegas Wieso die USA im Kampf gegen Gewalt kaum vorankommen

1 60 Tote, 867 Verletzte

Es ist das tödlichste „mass shooting” eines Einzeltäters in der amerikanischen Geschichte: Am 1. Oktober 2017 feuert ein 64-Jähriger aus seinem Hotelzimmer im 32. Stock des Mandalay Bay in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) auf rund 22.000 Besucher eines Freiluft-Countrymusik-Festivals.

In nur zehn Minuten schießt der Täter mehr als 1000 Kugeln ab und tötet 60 Menschen. 867 weitere werden durch die Schüsse und die daraufhin einsetzende Massenpanik verletzt. Am Ende tötet der Schütze sich selbst, ohne einen Abschiedsbrief oder ähnliches zu hinterlassen. Sein Motiv ist bis heute unklar.

Mit Hilfe einfacher Zusatzteile konnte der Schütze von Las Vegas - hier ein Bild von den Ermittlungen am Tatort - halbautomatische Waffen so umbauen, dass sie fast genauso schnell wie vollautomatische Maschinengewehre schießen. © AFP/ROBYN BECK

Im März 2023 berichteten US-Medien aber darüber, dass der Profi-Glücksspieler wütend darüber gewesen sein soll, wie ihn die Kasinos behandelten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundespolizei ein Interview mit einem Mitspieler öffentlich gemacht.

Darin sagt dieser, der 64-Jährige, ein introvertierter Mann, der einen nie direkt anschaue und nur über das Zocken reden wollte, habe sehr erregt gewirkt, weil Kasinos Profi-Spielern immer weniger Privilegien garantierten. Das Hotel hatte ihm aber aufgrund seines Status immerhin noch sein 590 Dollar teures Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit Holzkreuzen wurde nach der Tat in Las Vegas der Opfer gedacht. © dpa/Nick Otto

2 Das Trauma

Die monströse Tat auf dem fast immer mit Touristen vollgepackten Las Vegas Strip löst Fassungslosigkeit aus, vor allem die Tatsache, wie schnell der Schütze töten konnte. Er nutzte sogenannte „bump stocks”, einfache Kunststoffteile, die an eine halbautomatische Waffe angeschraubt werden.

Mit dieser lässt sich dann fast genauso schnell wie mit einem vollautomatischen Maschinengewehr schießen. Schraubt man einen „bump stock” zum Beispiel auf das bei Massenmorden häufig genutzte AR-15, lässt sich die Feuerkraft vervierfachen.

Mit ungefähr 100 Dollar im Jahr war der zum damaligen Zeitpunkt legale Aufsatz vergleichsweise günstig im Internet erhältlich. Mindestens zwölf der 29 im Hotelzimmer des Schützen gefundenen Waffen waren damit aufgerüstet. Die Waffen hatte er legal erworben.

Der US-Rapper Eminem löst im Januar 2020 eine Kontroverse aus, weil er in seinem Song „Darkness” das Massaker aus der Sicht des Schützen erzählt – aufgenommen in dem Hotelzimmer und untermalt mit Live-Bildern von panisch fliehenden Festival-Besuchern.

Eminem-Fans loben den Song aus dem Album „Music to Be Murdered By” als mutigen Schritt, um schärfere Waffengesetze zu fordern. Angehörige und Experten reagieren entsetzt. Sie fürchten, das „Horror-Video” könnte andere Täter „triggern”.

3 Bidens Versprechen

Unmittelbar nach der Tat nimmt die Debatte um strengere Waffenregulierung an Fahrt auf. Im Jahr 2019 verbietet die US-Regierung „bump stocks”. Nevada und ein paar andere Bundesstaaten verabschieden schärfere Waffengesetze, unter anderem „red flag”-Maßnahmen, die es einem Richter ermöglichen, Gefährdern ihre Waffen wegzunehmen.

Aber große Reformen bleiben aus, der Einfluss der Waffenlobbygruppe NRA ist weiter groß. Immer wieder kommt es zu Amokläufen mit vielen Opfern, unter anderem an der Parkland High School in Florida am 14. Februar 2018, als 14 Schüler und drei Erwachsene getötet werden.

Am 22. September 2023 hat US-Präsident Joe Biden ein neues Büro für Waffenkontrolle unter Vizepräsidentin Kamala Harris verkündet. Manche Beobachter hoffen, dass dies eine neue Qualität im Kampf gegen Waffengewalt ist. © action press/CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P

Bei anschließenden landesweiten Protesten appellieren Hunderttausende Schüler an Regierung und Kongress, dass es nicht ausreiche, nach jedem neuen Attentat öffentlich zu trauern und zu beten. Sieben Tage nach dem Massaker in Parkland lehnt das Repräsentantenhaus von Florida, in dem die Republikaner eine Mehrheit haben, ein strengeres Waffengesetz ab.

US-Präsident Joe Biden hat im Wahlkampf versprochen, in dieser Frage zu liefern. Aber auch seine Partei verfügt im Kongress nicht über die notwendigen Mehrheiten für große Reformen in dieser Frage.

Bisher hat Biden daher hauptsächlich über Regierungserlässe Verschärfungen vorangetrieben, etwa für strengere „Background-Checks“ beim Kauf sogenannter Ghost Guns, Waffen, die von den Eigentümern selbst zusammengebaut, nicht registriert sind und somit der Aufsicht der Behörden entzogen werden. Solche Verordnungen haben allerdings nur geringe Auswirkungen.

Immerhin: Vor wenigen Tagen hat das Weiße Haus ein gesondertes Büro für Waffenkontrolle unter Vizepräsidentin Kamala Harris eingerichtet. Das im Weißen Haus angesiedelte Office of Gun Violence Prevention soll landesweit politische Maßnahmen koordinieren und die Umsetzung von Regulierungen in den Bundesstaaten vorantreiben.

Eine Idee ist zudem, dass die Bundesregierung bei „mass shootings“ den betroffenen Gemeinden künftig in ähnlichem Ausmaß Unterstützung zukommen lässt, wie sie es über die FEMA (Federal Emergency Management Agency) nach Naturkatastrophen, tut.

Manche Beobachter erhoffen sich von dem neuen Büro eine grundlegende Veränderung, wie der Bund mit Waffengewalt umgeht. Wie erfolgreich es dabei sein kann, hängt allerdings davon ab, wie viel Autorität ihm dabei vom Weißen Haus und den Bundesstaaten zugestanden wird.