Sechs Kinschal-Raketen abgeschossen Die Ukraine beendet den Mythos der russischen Wunderwaffe

Bei einem der heftigsten russischen Angriffe auf Kiew seit Beginn der Invasion hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge 18 Raketen abgeschossen, darunter sechs Kinschal-Raketen. Dabei handelt es sich um Russlands stärkste Langstreckenrakete, vom Kreml und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde sie immer wieder als quasi unbesiegbare Wunderwaffe gepriesen.

Die Hyperschallraketen seien von russischen Kampfflugzeugen des Typs MiG-31K abgefeuert und dann abgefangen worden, teilte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, am Dienstag mit. „Ein weiterer unglaublicher Erfolg für die ukrainischen Luftstreitkräfte!“, twitterte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow.

Wie schon so oft startete Russland seinen Angriff mitten in der Nacht. Gegen 2.30 Uhr heulten die Sirenen in Kiew auf. Laut Saluschnyj ist die Stadt von „Norden, Süden und Osten“ mit Raketen aus der Luft, vom Meer und vom Land aus beschossen worden. Die Dichte der Schläge galt als sehr hoch.

Unter den abgeschossenen Objekten seien zudem drei landgestützte Iskander-Raketen sowie neun Kalibr-Raketen gewesen, die von Kriegsschiffen auf dem Schwarzen Meer gestartet waren. Zudem seien sechs Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed-136/131 und drei russische Aufklärungsdrohnen zerstört worden. Mit welchen Waffen die Raketen vom Himmel geholt wurden, teilte die Armee zunächst nicht mit.

Ein Journalist macht Fotos einer schon vor einigen Tagen abgeschossenen Kinschal-Rakete. © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Dass die Ukraine sechs Kinschal-Raketen vom Himmel holte, ist für Fabian Hoffmann, Raketenexperte an der Universität von Oslo, bemerkenswert. Noch beeindruckender ist für ihn aber, „dass die Luftabwehr einen so komplexen Angriff zu hundert Prozent abwehren konnte“, sagte er dem Tagesspiegel.

Russland habe aus mehreren Himmelsrichtungen und auf verschiedenen Flugbahnen Raketen und Drohnen unterschiedlichen Typs auf Kiew abgefeuert. Dabei verhalten sich luftgestützte ballistische Raketen wie die Kinschal anders als bodennahe Marschflugkörper der Kalibr-Klasse. Gerade der Mix aus unterschiedlichen Geschossen aus unterschiedlichen Richtungen stellt Flugabwehrsysteme vor Probleme.

„Das zeigt zum einen, dass die westlichen Abwehrsysteme offenbar sehr gut funktionieren“, sagt Hoffmann. Zum anderen scheinen die ukrainischen Streitkräfte sehr gut darauf geschult sein, bei einem Angriff schnell zu entscheiden und zu reagieren. Die Angriffe dürften nach Einschätzung des Experten mit verschiedenen Systemen abgewendet worden sein.

So seien die bodennahen Marschflugkörper und Drohnen aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem deutschen Iris-T-System abgeschossen worden, die Kinschal-Raketen mit dem Patriot-System, das Ziele in größerer Höhe abfängt. Hoffmann geht davon aus, dass die verschiedenen Abwehrsysteme über eine Software miteinander kommunizieren.

Wenn ich heute auf russischer Seite stünde, wäre ich sehr besorgt. Raketenexperte Fabian Hoffmann

Die Ukraine hatte Anfang Mai erstmals gemeldet, eine Kinschal-Rakete mit dem US-Flugabwehrsystem Patriot vom Himmel geholt zu haben, nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit einem Patriot-Abwehrsystem. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte den Abschuss, Russland bestritt ihn.

„Die westlichen Raketenabwehrsysteme scheinen deutlich besser zu sein, als viele Experten – auch ich – vor dem Krieg angenommen haben“, sagt Hoffmann. Es sehe so aus, als wären sie den russischen Systemen deutlich überlegen. „Wenn ich heute auf russischer Seite stünde, wäre ich sehr besorgt.“

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Kinschal, die aus dem Russischen übersetzt „Dolch“ heißt, im Jahr 2018 vorgestellt. Die Rakete ist in der Lage, bei Überschallgeschwindigkeit Geschwindigkeit, Höhe und Richtung zu ändern – und somit der gegnerischen Flugabwehr auszuweichen. Putin pries sie daher als „unbesiegbar“.

Aus fachlicher Sicht war immer bekannt, dass es möglich ist, diese Raketen zu bekämpfen. Militärexperte Nico Lange

Dass die Kinschal-Rakete längst nicht so mächtig ist, wie der Kreml glauben machen will, war laut Experten aber auch schon vor Dienstagnacht bekannt. Der Mythos der unbesiegbaren Wunderwaffe entspringe vor allem der russischen Propaganda, erklärt Militärexperte Nico Lange. „Aus fachlicher Sicht war immer bekannt, dass es möglich ist, diese Raketen zu bekämpfen“, sagt er dem Tagesspiegel.

Bei Kinschal handle es sich um ein „aufgemotztes konventionelles Waffensystem“. Russland verfüge über Prototypen effizienterer Hyperschall-Raketen, die aber noch nicht einsatzfähig seien. Der jüngste Angriff und die Abwehr der Ukraine zeige vor allem, dass die Patriot-Systeme schon einsatzbereit sind, sagt auch Lange.

Er geht davon aus, dass die russischen Angriffe auf Städte wie Kiew weiter anhalten. Russland verfolge damit mehrere Ziele. Zum einen teste es verschiedene Angriffskombinationen, um Lücken in der ukrainischen Abwehr zu identifizieren. Deshalb probierten die russischen Streitkräfte neue Flugrouten aus, etwa über Moldau und Transnistrien.

Zum anderen wollen die Russen laut dem Militärexperten die ukrainische Abwehr in den Großstädten binden – und damit vermeiden, dass die Systeme an die Front verlegt werden. Denn solange die Ukraine nächtliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung befürchten muss, kann sie die Abwehrsysteme nicht dort einsetzen, wo die eigentlichen Kämpfe stattfinden.

„Kiew bleibt im Epizentrum, die Hauptstadt war schon immer eine Priorität für die Russen, also wird sie mit ernsthaften Mitteln verteidigt“, teilt Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, am Tag nach dem Angriff mit. „Hier befinden sich Infrastruktureinrichtungen und andere wichtige staatliche Einrichtungen.“

Nach der Abwehr der russischen Angriffe waren an mehreren Stellen in Kiew Raketentrümmer niedergegangen, darunter in einem Tierpark. Autos wurden getroffen, ein unbewohntes Gebäude geriet in Brand. Es gab Behörden zufolge aber keine Verletzten.

Bürgermeister Vitali Klitschko informierte am Morgen auch darüber, dass in dem Zoo kein Tier verletzt worden sei. „Es gab kein Feuer“, sagt er. Schäden habe es nur an Grünanlagen gegeben, die heruntergestürzten Äste von Bäumen seien entfernt worden.

Die Angriffe hatten nach Angaben des russischen Militärs ukrainische Kampfeinheiten und Munitionslager zum Ziel. Eine Batterie eines Patriot-Systems sei mit einer Kinschal-Rakete zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau über sein Nachrichtenportal Swesda mit. Glaubwürdige Nachweise präsentierte Moskau nicht. Die ukrainische Luftwaffe wollte dies nicht kommentieren.

Der Angriff kostete Russland mindestens 120 Millionen Dollar, wie es im ukrainischen Fernsehen hieß. Allein der Verlust der sechs abgeschossenen Kinschal-Raketen wird auf etwa 60 Millionen Dollar geschätzt. (mit Agenturen)