Tagesspiegel Plus Seit mehr als 75 Jahren in Israel : Was die Hirschfelds erlebten – und was ihnen heute Sorgen bereitet

Kriege, goldene Jahre und eine schwierige Gegenwart: Shula und Amiram Hirschfeld haben die Staatsgründung und die Anfänge des Nahost-Konflikts erlebt. So blicken sie heute auf Israel.